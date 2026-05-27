Каждый 11-й участник разработки PostgreSQL 18 — сотрудник Postgres Professional

Команда Postgres Professional стала одним из самых заметных контрибьюторов PostgreSQL 18 — акутальной версии открытой СУБД, выпущенной PostgreSQL Global Development Group 25 сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В разработке PostgreSQL 18 приняли участие 43 инженера Postgres Professional — это каждый 11-й участник релиза открытой СУБД. По данным сообщества PostgreSQL, всего в создании версии участвовали 488 специалистов со всего мира.

В релиз вошли важные для эксплуатации баз данных изменения: асинхронный ввод-вывод помогает быстрее читать данные с диска, обновленный pg_upgrade упрощает переход на новые мажорные версии, улучшенный EXPLAIN ANALYZE дает администраторам больше информации для диагностики запросов, а оптимизация Skip Scan позволяет эффективнее использовать многоколоночные индексы.

Сотрудники Postgres Professional традиционно участвуют в разработке PostgreSQL как авторы патчей, ревьюеры и тестировщики. PostgreSQL остается одним из крупнейших международных проектов с открытым исходным кодом, а команда Postgres Professional — одним из наиболее заметных участников сообщества из России.

Для Postgres Professional участие в развитии PostgreSQL напрямую связано с развитием коммерческой платформы Postgres Pro. Глубокая вовлеченность в развитие ядра PostgreSQL позволяет команде не просто быстро переносить новые технологии опенсорс-версии в коммерческий продукт, но и дополнять их enterprise-функциональностью для промышленной эксплуатации. В результате заказчики Postgres Professional получают доступ к новым возможностям PostgreSQL одними из первых на рынке - вместе со встроенными инструментами высокой доступности, безопасности, производительности и сопровождения критически важных систем.

