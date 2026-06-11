Платформа Tantor 6.4: поддержка СУБД Tantor Polar, новые возможности ИИ-ассистента, аудита и мониторинга

«Тантор Лабс» представила новую версию платформы Tantor 6.4, решения для централизованного администрирования, мониторинга и эксплуатации PostgreSQL-инфраструктуры. Обновление включает расширенные возможности аналитики и мониторинга, поддержку используемой в машине баз данных Tantor XData Gen3 СУБД Tantor Polar, улучшения ИИ-ассистента и дальнейшее развитие средств администрирования и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ИИ-ассистент Платформы получил поддержку подключения к внешним OpenAI-совместимым серверам через настройку LLM_BASE_URL, ключа API и модели. Кроме того, улучшен поиск по базе знаний: теперь используются гибридный поиск BM25 + vector search, переписывание пользовательских запросов и reranker-модель для повышения релевантности ответов ассистента.

В новой версии платформы Tantor появилась история изменений конфигурации для одиночных экземпляров и Patroni-кластеров. Платформа фиксирует измененные параметры, старые и новые значения, файл конфигурации, дату изменения, пользователя и источник операции. Для синхронизации с группами конфигураций отображается список затронутых параметров. Историю можно просматривать в виде списка или сгруппированного журнала и при необходимости быстро откатывать изменения. Новый механизм упрощает аудит и анализ причин изменения настроек.

Платформа получила сразу несколько улучшений в области мониторинга: тепловые карты бэкапов с визуализацией успешных и проблемных резервных копий за период до одного года, тепловые карты сработавших алертов по дням для анализа инцидентов и повторяющихся проблем, возможность временно отключать уведомления по отдельным триггерам без остановки самого мониторинга, массовое закрытие алертов с единым комментарием и историю потребления памяти SQL-запросами в разделе текущей активности. Новые инструменты позволяют быстрее анализировать состояние инфраструктуры и снижать нагрузку на команды эксплуатации.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка СУБД Tantor Polar – распределенной СУБД на базе PostgreSQL, построенной на архитектуре разделения вычислений и хранилища (применяется в представленной в апреле 2026 г. машине баз данных Tantor XData Gen3). Платформа теперь отображает топологию Compute-, Proxy- и Storage-узлов Polar-кластера, а также предоставляет данные по активности, ролям и состоянию компонентов через интерфейс и API. Для СУБД Tantor Polar используются отдельные типы метрик, что позволяет полноценно администрировать такие кластеры в едином контуре управления.

В Query Profiler добавлен мастер автоконфигурации расширенной аналитики. Платформа автоматически проверяет состояние экземпляра, предлагает необходимые параметры PostgreSQL и инициализирует нужные расширения. Реализован автоматический перерасчет рекомендаций при изменении параметра max_connections. Связанные настройки, включая work_mem и temp_buffers, пересчитываются автоматически с учетом актуального количества соединений.

В версии 6.4 расширены возможности интеграции с LDAP и Active Directory. Так, обеспечена поддержка нескольких LDAP/AD-подключений в рамках одного tenant, реализована изоляция пользователей и групп между LDAP-профилями, добавлена поддержка tls skip verify для LDAPS-подключений с внутренними или самоподписанными сертификатами. Появилась интеграция с YCHAT как новым каналом уведомлений: сообщения алертов отправляются в markdown-формате и содержат ключевую информацию о событии.

В DB Browser появилась возможность создавать базы данных напрямую из интерфейса платформы. В составе pg_anon реализованы импорт и экспорт словарей анонимизации, а также обновлена версия самого расширения для повышения совместимости с новыми версиями СУБД.

В новой версии значительно переработан раздел Overview. Теперь на одной странице доступны карточки с ключевыми метриками: сессии, QPS/TPS, среднее время запроса, CPU, RAM, block I/O, WAL, автовакуум, хранилище, топ-запросы и другие показатели. Виджеты, мини-графики и alert-статусы используют унифицированную стилистику, проблемные зоны подсвечиваются без необходимости переходить в детализированные разделы. Загрузка данных в виджетах выполняется по требованию, что заметно ускоряет отображение страницы и повышает отзывчивость системы. Дополнительно в разделе управления доступом появилась подсветка пересечений и конфликтов правил pg_hba.conf, включая дублирующиеся записи и некорректные диапазоны.

«Платформа Tantor – многолетний технологический лидер среди продуктов для управления корпоративными СУБД, и в версии 6.4 мы сделали акцент на улучшениях ИИ-ассистента, развитии эксплуатационной аналитики и повышении удобства администрирования крупных PostgreSQL-инфраструктур. Поддерживается и новая СУБД Tantor Polar, реализующая уникальную для российского рынка возможность горизонтального масштабирования без шардирования и без потери совместимости с PostgreSQL, расширениями и бизнес-приложениями, включая 1С», — отметил генеральный директор Вадим Яценко.