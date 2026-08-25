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Мониторинг инсталляций «1С» на Linux и PostgreSQL добавлен в Metrika42

Команда Metrika42 расширила возможности системы мониторинга производительности и доступности «»:Предприятия для инфраструктур, в которых серверы «1С» и PostgreSQL работают под Linux. Обновление позволяет контролировать состояние Linux-серверов, процессов «» и PostgreSQL в едином сценарии диагностики и быстрее определять, на каком уровне следует искать причину замедления или сбоя. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Ранее типовые сценарии Metrika42 были в большей степени ориентированы на распространенные инсталляции «1С» с Windows и Microsoft SQL Server. Для клиентов, использующих Linux и PostgreSQL, часть инфраструктурного и СУБД-мониторинга приходилось дорабатывать при подключении. Теперь Metrika42 получила базовое продуктовое покрытие Linux/PostgreSQL-инсталляций «1С» с поддержкой PostgreSQL версии 12 и выше.

Для Linux-серверов в Metrika42 контролируются загрузка процессоров и отдельных ядер, Load Average, использование оперативной памяти и swap, файловых систем, дисков и сети. Отдельные показатели позволяют увидеть рост iowait, очередей дисковых операций, крупные промахи страниц памяти, сетевые ошибки, заблокированные процессы и другие признаки инфраструктурной деградации. Это помогает системному администратору отличить нехватку ресурсов или проблему Linux-хоста от замедления непосредственно на уровне «1С» или СУБД.

Мониторинг сервера «1С» также адаптирован к Linux-инфраструктуре. Metrika42 получает данные о работе серверной части «1С» и использует существующие RAS-метрики для анализа сеансов, соединений, использования лицензий и потребления ресурсов. Доступны показатели процессорного времени и памяти по сеансам пользователей, длительности серверных вызовов, обращений к СУБД и операций чтения и записи. В результате инженер может сопоставить состояние Linux-хоста с фактической активностью «1С», а не анализировать серверные метрики изолированно от прикладной нагрузки.

Наиболее существенно расширен мониторинг PostgreSQL. Metrika42 показывает количество и состояние подключений, загрузку лимита соединений, транзакционную активность и откаты, длительные запросы, блокировки и взаимоблокировки, ожидания Lock, использование временных файлов, физическое чтение, попадания в кэш, нагрузку SQL по базам и другие показатели, полезные при расследовании деградаций. Отдельные представления позволяют контролировать WAL, checkpoint, autovacuum и ключевые параметры конфигурации PostgreSQL, а также состояние и актуальность самого сбора телеметрии.

При этом задача обновления — не заменить специализированный DBA-аудит, а дать команде эксплуатации «1С» достаточно фактов для быстрой локализации проблемного слоя. Если пользователи сообщают, что ««1С» тормозит», специалист может последовательно проверить Linux-хост, состояние сервера «1С» и PostgreSQL и понять, связано ли отклонение с инфраструктурой, приложением или СУБД. Если явной причины на этих уровнях нет, расследование можно продолжить с использованием технологического журнала, APDEX и других инструментов Metrika42.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Новые данные встроены в существующий пользовательский сценарий Metrika42. Для работы с PostgreSQL не создается отдельный внешний инструмент или новый верхнеуровневый раздел: данные выводятся в текущих разделах мониторинга серверов, сервера «1С» и СУБД. Такой подход сохраняет одинаковую логику диагностики для разных технологических стеков и сокращает количество переключений между системами во время инцидента.

Отдельное внимание при реализации уделено достоверности мониторинга. Отсутствие телеметрии должно отображаться как отсутствие данных, а не как нулевое значение, чтобы инженер не воспринимал потерю связи со сборщиком как нормальное состояние системы. Для подключения к PostgreSQL предусмотрена отдельная учетная запись с минимально необходимыми правами; пароли, персональные данные и тексты SQL-запросов не должны выводиться в пользовательские дашборды.

«Для клиента не так важно, на какой операционной системе запущен сервер «1С» и какая СУБД используется. Во время инцидента ему нужно быстро понять, где именно возникла проблема и куда направить усилия команды. Поэтому для нас развитие поддержки Linux и PostgreSQL — это не просто добавление новых графиков, а расширение единого сценария диагностики Metrika42 на еще один распространенный технологический стек «1С». Наша задача — последовательно сокращать путь от жалобы «1С тормозит» до фактов, на основании которых можно принять решение», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Расширение мониторинга Linux и PostgreSQL продолжает развитие Metrika42 как специализированного контура наблюдаемости для «1С:Предприятия». Система объединяет инфраструктурные показатели, данные сервера «1С», СУБД, технологического журнала и APDEX, помогая ИТ-командам не только фиксировать отклонения, но и быстрее определять направление дальнейшего расследования. Для компаний, где «1С» является критичной системой, это позволяет сократить время диагностики инцидентов и снизить зависимость от ручного сбора информации из нескольких разрозненных инструментов.

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