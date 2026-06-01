«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL

HRM-платформа K-Team от ГК «Корус Консалтинг» теперь может работать не только на базе СУБД (системы управления базами данных) MySQL, но и на PostgreSQL. Такое решение делает продукт доступным для компаний, где PostgreSQL является корпоративным стандартом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team HRM – готовая HRM-платформа для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной работы, развития талантов, внутренних коммуникаций, информирования и повышения вовлеченности персонала.

Ранее компаниям, использующим PostgreSQL, приходилось разворачивать отдельную инфраструктуру для MySQL, чтобы иметь возможность использовать системы, которые не поддерживали работу с PostgreSQL. Многие компании были не готовы к дополнительным инвестициям, связанным с этим процессом, что ограничивало для них выбор ИТ-решений.

Возможность поддержки работы K-Team на базе PostgreSQL – это шаг в сторону независимости от зарубежных вендоров. PostgreSQL – это независимый open-source проект, не принадлежащий ни одной коммерческой корпорации. Технически PostgreSQL справляется со сложными запросами и большими объемами данных, что важно для крупных компании с тысячами сотрудников, где активность пользователей высока.

За первые месяцы после выхода обновления уже несколько компаний внедрили K-Team на базе PostgreSQL. Теперь поддержка этой СУБД доступна всем заказчикам в «коробочной» версии: платформа K-Team может работать в рамках уже существующей ИТ-инфраструктуры, и это не будет требовать ее доработки или дублирования.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Компании, которые уже работают на MySQL в K-Team HRM, также могут перейти на PostgreSQL без потери данных. Для этого в продукт встроен мастер миграции, позволяющий начать использовать новую СУБД без необходимости заново настраивать все бизнес-процессы в рамках работы HRM-платформы или переносить данные о сотрудниках.

Параллельно с расширением поддержки СУБД в K-Team появились интерактивные стартовые подсказки в модулях «Главная страница», «Адаптация», «Магазин подарков», «Оценка 360», «Обучение» и «База знаний». При первом входе в систему или в новый раздел пользователь видит короткие подсказки, которые помогают быстрее сориентироваться на портале и сразу начинать работу без длительного изучения инструкций. Такое улучшение пользовательского опыта особенно ценно на этапе адаптации новых сотрудников, когда важно минимизировать порог входа и снизить количество вопросов в службу поддержки.

«K-Team HRM – это “живая экосистема”, которая развивается вместе с потребностями наших клиентов. Мы постоянно исследуем, что действительно важно для бизнеса: какие технологии становятся основополагающими, какие риски волнуют службы безопасности, а что упрощает жизнь обычным пользователям. Поддержка PostgreSQL и интерактивные подсказки – это ответ на реальные запросы компаний, которые хотят не просто автоматизировать HR, а делать это безопасно, предсказуемо и с комфортом для команды», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

