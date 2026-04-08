Новая корпоративная машина баз данных от «Тантор Лабс» устраняет архитектурные ограничения PostgreSQL

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представила третье поколение машин баз данных Tantor XData. Новое решение реализует полноценную одновременную обработку транзакционных и аналитических запросов (HTAP) и предназначено для крупных корпоративных заказчиков, которые до сих пор не имели возможности полностью заместить зарубежные СУБД ввиду архитектурных ограничений классического PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Машина баз данных (МБД) Tantor XData Gen3 предназначена для крупных корпоративных заказчиков и решает ключевую задачу импортозамещения для информационных систем, в которых продолжают эксплуатироваться решения зарубежных компаний Oracle, SAP и IBM.

Малый и средний бизнес в России уже использует решения на базе PostgreSQL. Крупный же бизнес работает с гораздо более объемной и разнообразной нагрузкой, поэтому иностранные решения остаются по-прежнему широко распространены. При переходе на решения на базе PostgreSQL корпоративные заказчики сталкиваются с архитектурными ограничениями открытой СУБД: отсутствием нативного горизонтального масштабирования, деградацией производительности при большом количестве соединений и сложностями при работе со смешанными транзакционными и аналитическими нагрузками. Эти ограничения долгое время сдерживали использование PostgreSQL в критически важных системах enterprise-уровня и, соответственно, динамику импортозамещения в крупнейших компаниях.

В МБД Tantor XData Gen3 реализован комплекс технологий, устраняющих эти барьеры, что позволяет бизнесу перейти на отечественную платформу без компромиссов по производительности и масштабируемости, при этом сохраняя полную совместимость с PostgreSQL и использующими ее бизнес-приложениями и расширениями. Так, устранено ключевое ограничение PostgreSQL — привязка к одному серверу. БД могут расти без архитектурного потолка, при этом система не усложняется, а масштабируется линейно, то есть подсистемы вычислений и хранения можно масштабировать независимо друг от друга сообразно обрабатываемой нагрузке. Реализовано общее хранилище с высоким показателем IOPS, которое работает с той же скоростью, как локальный диск, но для всего кластера. Приложение обращается к одной базе, при этом система сама балансирует нагрузку и отрабатывает сбои. Проприетарная распределенная файловая система Tantor PFS работает поверх высокоскоростной сети RDMA (InfiniBand или RoCEv2) и протокола NVMe-oF, предоставляя всем узлам кластера единое блочное устройство с задержками, сопоставимыми с использованием локального SSD-диска.

Среди других технологий enterprise-уровня – конвейерная запись WAL и возможность параллельной обработки запросов на всех узлах кластера. Технология для отказоустойчивости и балансировки Tantor RAC (Real Application Clusters) реализует активно-пассивную схему с одним пишущим и несколькими читающими узлами с автопереключением на реплику с минимальным временем простоя, умным прокси и согласованностью на уровне сессий, при этом добавление читающих узлов увеличивает пропускную способность запросов. Реализованы механизм CSN (commit sequence number) для повышения производительности и устранения узких мест при высокой конкуренции транзакций, инструменты балансировки нагрузки и управления соединениями. В итоге новая МБД Tantor XData Gen3 открывает для бизнеса возможность полноценной одновременной обработки транзакционных и аналитических запросов (hybrid transactional/analytical processing, HTAP).

Аппаратной основой Tantor XData Gen3 стали процессоры AMD Epyc, которые благодаря большому количеству ядер в одном сокете, поддержке десятков линий PCIe 4.0/5.0 и пропускной способности до 12 каналов памяти на процессор обеспечивают максимальную мощность для обработки смешанных нагрузок.

Новое решение «Тантор Лабс» позиционируется как полноценная альтернатива таким продуктам, как Oracle Exadata, SAP HANA и IBM Netezza, и ориентировано на информационные системы с критическими требованиями к масштабируемости, обработке смешанных нагрузок и непрерывности бизнес-процессов.

«До сих пор крупные компании не могли полностью уйти с Oracle, SAP и IBM на решения на базе PostgreSQL, поскольку на практике сталкивались с архитектурными ограничениями этой СУБД: отсутствием горизонтального масштабирования, деградацией при 5 тыс. соединений и выше, невозможностью обрабатывать смешанную нагрузку. С выходом МБД Tantor XData Gen3 эти опасения сняты – российский рынок впервые получает PostgreSQL-совместимую машину баз данных, которая обеспечивает горизонтальное масштабирование и стабильную работу при десятках тысяч подключений, и позволяет enterprise-сегменту заместить иностранные СУБД, оставаясь в апробированной экосистеме Postgres. Реализованные технологии – это не очередной «ускоренный PostgreSQL», а долгожданный прорыв в импортозамещении СУБД для самого требовательного сегмента корпоративных заказчиков», – сказал генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.