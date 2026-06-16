Выпущена СУБД Tantor Postgres 18.3 с передовыми функциями для высоконагруженных бизнес-приложений

Компания «Тантор Лабс» представила новую версию системы управления базами данных Tantor Postgres 18.3, основанную на PostgreSQL 18. Включены как возможности PostgreSQL 18 и 18.3, так и собственные разработки, часть которых уже применяется в флагманских инфраструктурных решениях для высоконагруженных корпоративных систем. Для версии 18 также подготовлен обновленный курс DBA1-18 с полным набором учебных материалов, доступных на русском и английском языках. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одним из важных нововведений стала реализация механизма Commit Sequence Number (CSN), позволяющего использовать присваиваемые 64-битные номера транзакций для оптимизации определения видимости строк в снимках. Традиционная архитектура PostgreSQL MVCC имеет ряд проблем с масштабируемостью, которые усугубляются при высоком параллелизме запросов, и одна из них – получение снимков: каждый раз, когда транзакции требуется снимок, она должна получить блокировку и пройтись по всем активным бэкендам, чтобы собрать их идентификаторы транзакций. Эта операция становится все более затратной по мере роста числа одновременных соединений: при тысячах соединений конкуренция за блокировку уже серьезно ограничивает пропускную способность. CSN устраняет это узкое место, что делает получение снимков не зависящим от количества соединений. Технология реализована в представленной в марте-апреле 2026 г. машине баз данных Tantor XData Gen3, и таким образом то, что было изначально разработано для наиболее высокопроизводительных инфраструктурных решений, становится доступным пользователям стандартной редакции Tantor Postgres.

Представлены новые возможности для оптимизации хранения и управления данными. Реализовано сжатие страниц базы данных на уровне менеджера хранения (Compression Storage Manager, CSM) – механизм сжимает целые страницы данных непосредственно при записи на диск прозрачно для всего остального стека СУБД и хранит их в виде блоков меньшего фиксированного размера – 1024, 2048 или 4096 байт (параметр compression_page), сохраняя при этом стандартную страничную структуру PostgreSQL. Поддерживаются алгоритмы сжатия pglz, lz4 и zstd.

Новое расширение pg_ilm (Intelligent Lifecycle Management) реализует управление жизненным циклом данных на уровне физического хранения. Система учитывает не только логическую структуру, но и «состояние» данных — способ хранения (строковый или колоночный формат), частоту обращения и размещение в storage-слое — и на этой основе автоматически переводит данные между различными режимами хранения по заданным правилам. Такой подход позволяет разгружать быстрый слой хранения за счет перемещения менее востребованных данных, снижать конкуренцию за ресурсы и поддерживать стабильную производительность системы при росте объемов данных без ручного управления архивацией и перераспределением данных.

В области информационной безопасности продолжено развитие инструментов аудита и анонимизации данных. В pgaudit реализован контроль активности пользователей вне белого списка whitelist_users с возможностью логирования событий, а для пользователей из белого списка добавлена опция отключения аудита операций во временных схемах. В модуле transp_anon реализована анонимизация данных на уровне table access method, исключающая обход механизмов защиты через альтернативные способы доступа.

Помимо основной редакции выпущена также специализированная версия СУБД Tantor Postgres 18 для платформы «1С:Предприятие», результаты испытаний которой на промышленной базе 1С:ERP объемом 646 ГБ продемонстрировали сокращение времени расчета себестоимости более чем на 25%. В нее вошли порядка 50 разработанных специалистами «Тантор Лабс» оптимизаций, ориентированных на характерные сценарии обработки данных в «1С», включая механизм частичной агрегации до выполнения JOIN с последующей финализацией после соединения таблиц, улучшенную оценку селективности предикатов с использованием MCV-гистограмм, а также возможность выбора между независимой и частично коррелированной моделями оценки кардинальности, что позволяет более гибко настраивать планы выполнения запросов под особенности нагрузки.

Дополнительный прирост производительности обеспечивают параллельное сканирование и использование временных таблиц на физических репликах, а также поддержка CREATE TEMP TABLE … ON COMMIT DROP при работе с системным каталогом, размещенным в памяти. Для упрощения диагностики и воспроизведения проблемных сценариев в состав поставки включено расширение auto_dump, позволяющее автоматически сохранять окружение выполнения запросов без изменения прикладного кода. Усилены и механизмы оптимизации выполнения запросов: появились дополнительная статистика узла Memoize в EXPLAIN, параметр tuples_fetched для оценки эффективности использования индексов, оптимизация обработки оператора IN при работе с MCV-гистограммами.

Отдельный блок улучшений направлен на отказоустойчивость и репликацию. Параметр wal_receiver_start_at сокращает задержки восстановления потоковой репликации после отставания, а поддержка логической репликации между кластерами с 32-битными и 64-битными идентификаторами транзакций упрощает миграцию и работу смешанных инфраструктур PostgreSQL.

Также обновлен ряд популярных расширений экосистемы PostgreSQL, включая pg_cron, pg_hint_plan, pg_repack, pg_store_plans, pgaudit и другие. Для релизных сборок включена Link-Time Optimization (LTO), повышающая производительность за счет оптимизации компоновки.

Для версии 18 подготовлен обновленный курс DBA1-18 с полным набором учебных материалов, доступных на русском и английском языках, что обеспечивает актуальность подготовки администраторов баз данных и перспективное развитие экосистемы обучения вокруг СУБД Tantor Postgres.

«Заказчики выбирают не просто зрелые продукты, а платформы, которые определяют направление развития рынка. Новый релиз подтверждает последовательное развитие технологического лидерства Tantor в корпоративных СУБД. Ключевые механизмы, изначально реализованные в машине баз данных Tantor XData Gen3, такие как Commit Sequence Number (CSN), позволяют повышать производительность PostgreSQL в высоконагруженных сценариях. Мы переносим решения из флагманского продукта в стандартную линейку Tantor Postgres, чтобы заказчики могли использовать актуальные технологии уже сегодня», — отметил генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.