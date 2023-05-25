PM Project Management PMP Project Management Professional Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление

Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл

Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос

ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24» ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечени

ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80

Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел

Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого

В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Proj

ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро

«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен

«Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами ичение скорости принятия управленческих решений. Проект по созданию системы был запущен в 2018 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ «БизнесАвтоматика»**. Подрядчик был выбран в результате открытого конкурса. Со временем между заказчиком и и

Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли

«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени

«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами «Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел

«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами «Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации

«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами «Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб

«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 «Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д

«Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез

«Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности; контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по

Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят

Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир

Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера» Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления проектами в российской страховой компании «Ингосстрах». Основной задачей стала оптимизация системы управления проектами заказчика для реализации его стратегии, сообщили CNews

Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегриро

ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами продукте применены решения, ранее использованные в государственной автоматизированной системе государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ) разработки ОПК. «АСК-Предприятие» обеспечивает автоматизацию управления проектами и программами, контроль исполнения контрактов и прохождения платежей, а также интеграцию проектных расчетов больших объемов. Система позволяет в оперативном режиме получать

Softline предложит сервис управления проектами на основе собранных беспилотниками данных Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией TraceAir — разработчиком сервиса аэромониторинга для строительства и горной добычи. Теперь Softline может предлагать заказчикам сервис управления проектами на основе данных, собранных беспилотными летательными аппаратами. По задумке разработчиков, это поможет повысить контроль качества и оптимизировать бюджет строительных рабо

Thyssenkrupp Industrial Solutions в России оптимизировала управление проектами на базе «1С:Предприятия 8» овиях «под ключ». Единовременно компания ведет около 10 сложных проектов, сроки выполнения каждого из которых могут составлять 2-3 года, над каждым из них трудятся несколько десятков сотрудников. Для управления проектами предприятию необходимо рационально планировать рабочее время специалистов и контролировать их трудозатраты на каждом этапе проектных работ. Кроме того, в соответствии с ква

«Тринити» создал новую инфраструктуру виртуализации управления проектами для «ГУССТ №3 при Спецстрое России» ия был выделен отдельный сервер, где также хранилась обрабатываемая им информация. Перед специалистами «Тринити» была поставлена задача по созданию инфраструктуры среды виртуализации для эффективного управления проектами, которая бы гарантировала отказоустойчивость и сохранность данных с возможностью организации единой точки доступа. В основе разработанного компанией «Тринити» решения лежит

Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ Компания Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению системы управления проектами на базе Microsoft Project Server 2013 во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Решение автоматизировало процессы изучения общественного мнения и упростило вза

Обновилось Android-приложение Wrike для управления проектами и командной работы Компания Wrike, разработчик SaaS-системы для управления проектами и командной работы, обновила приложение для Android. Теперь пользователи смогут быстрее разбираться с потоком входящих сообщений о задачах, находящихся в работе, сообщили C

ActiveCloud перевела в «облако» ИТ-инфраструктуру Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода Компания ActiveCloud завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода и ее миграции в «облако». Об этом CNews сообщили в Softline. Проект позволил заказчику избавиться от необходимости поддержки собстве

«Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами ы дирекции. Был создан центр по оптимизации процессов и информационных систем, который взял на себя управление проектом по разработке, внедрению и дальнейшему развитию СУП. Также были сформиров

ИК «Атон» перешла на систему управления проектами «Адванта» Инвестиционная компания «Атон» заменила западную систему управления проектами на российскую систему «Адванта». Об этом CNews сообщили в компании «Адванта Групп», разработчике системы. ИК «Атон» предоставляет частным, корпоративным, институциональным

Резидент «Сколково» выпустил решение для управления проектами с iPad Компания Comindware (резидент кластера ИТ фонда «Сколково»), занимающаяся разработкой решений для управления проектами и бизнес-процессами, выпустила версию Comindware Project для iPad. Как сообщили CNews в фонде «Сколково», решение является продолжением десктопной версии, то есть, покрывае

«Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» чное число пользователей системы составит порядка 100 человек, что позволит холдингу оптимизировать управление проектами, обеспечив всех участников единым информационным полем. Запуск системы в

В Москве обсудят изменения и рассмотрят новые тенденции в отрасли управления проектами С 29 по 30 мая 2014 г. в Москве пройдет XIII Международная конференция по управлению проектами «Ценность перемен». Участники и спикеры конференции обсудят изменения в растущей отрасли управления проектами, проанализируют итоги предыдущего года, рассмотрят самые новые тенденции сферы УП и их влияние на российские проекты. Впервые в программе конференции пройдут специализирова