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PM Project Management PMP Project Management Professional Профессионал в управлении проектами Системы управления проектами Проектное управление

PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление


25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами

шли на российские решения. Так, 22% используют «Битрикс24», остальные сделали выбор в пользу «1С:PM Управление проектами ПРОФ», Comindware, «Адванта», «Кайтен», «Яндекс.трекер». При этом подавл
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации

ского федерального университета. В планах 一 организовать в единой информационной среде «ПМ Форсайт» управление проектами и мероприятиями, входящими в программы развития институтов и другие прог
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

ото: © TarasMalyarevich / Фотобанк Фотодженика При создании IconTeam разработчики, помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавили наиболее востребованные опции Новый игрок на рынке управления проектами и задачами На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по

06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности

Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельнос
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»

ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обе
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечени
17.10.2022 ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta. ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 80
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сел
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

анизация «Развитие социальной инфраструктуры», которая работает над созданием социальной инфраструктуры мирового уровня в шаговой доступности для жителей г. Москва. На момент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков по этапам проектов. Кроме этого
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования. Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Proj
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО

оки западных ИТ-решений для проектного управления комплексными российскими системами линейки «1С:РМ Управление проектами». Об этом CNews сообщили представители ITLand. В ответ на возросший спро
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управлен
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами

ичение скорости принятия управленческих решений. Проект по созданию системы был запущен в 2018 г., к активной стадии реализации пришел к середине 2019 г. и будет продолжаться до конца 2021 г. Система управления проектами Visary Project основана на базе платформы Visary*— продукта НПЦ «БизнесАвтоматика»**. Подрядчик был выбран в результате открытого конкурса. Со временем между заказчиком и и
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной поли
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решени
18.07.2019 «Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических цел
01.07.2019 «Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах. В рамках реализации
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использов
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удоб
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0

«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал д
07.08.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала управление проектами в «дочке» Росатома

Госкорпорации «Росатом», ответственная за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения по сооружению объектов атомной энергетики. Для соответствия международным стандартам в области управления проектами руководство Rusatom Overseas поставило задачу повысить эффективность и прозрачность существующей системы проектного управления. Партнером проекта по созданию системы по рез
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области

ктного управления, а также ключевым положениям Постановления №1050 от 15.10.2016 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».Автоматизированная информационная система управления проектами позволила госслужащим Омской области качественно осуществлять оценку результатов проектной деятельности;  контролировать соблюдение сроков и своевременно принимать меры по

01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

oft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планирования деят
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами

Компания Atlas Software пополнила систему Atlas ERP новым модулем «Управление проектами», который органично встроен в единую экосистему сервиса. Модуль интегрир
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»

Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов
11.10.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления проектами в «Ингосстрахе»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления проектами в российской страховой компании «Ингосстрах». Основной задачей стала оптимизация системы управления проектами заказчика для реализации его стратегии, сообщили CNews

23.09.2016 Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online

Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегриро
12.04.2016 ОПК создала импортозамещающее ПО для управления проектами

продукте применены решения, ранее использованные в государственной автоматизированной системе государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ) разработки ОПК. «АСК-Предприятие» обеспечивает автоматизацию управления проектами и программами, контроль исполнения контрактов и прохождения платежей, а также интеграцию проектных расчетов больших объемов. Система позволяет в оперативном режиме получать
12.04.2016 Softline предложит сервис управления проектами на основе собранных беспилотниками данных

Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией TraceAir — разработчиком сервиса аэромониторинга для строительства и горной добычи. Теперь Softline может предлагать заказчикам сервис управления проектами на основе данных, собранных беспилотными летательными аппаратами. По задумке разработчиков, это поможет повысить контроль качества и оптимизировать бюджет строительных рабо
16.03.2016 Thyssenkrupp Industrial Solutions в России оптимизировала управление проектами на базе «1С:Предприятия 8»

овиях «под ключ». Единовременно компания ведет около 10 сложных проектов, сроки выполнения каждого из которых могут составлять 2-3 года, над каждым из них трудятся несколько десятков сотрудников. Для управления проектами предприятию необходимо рационально планировать рабочее время специалистов и контролировать их трудозатраты на каждом этапе проектных работ. Кроме того, в соответствии с ква
15.03.2016 «Тринити» создал новую инфраструктуру виртуализации управления проектами для «ГУССТ №3 при Спецстрое России»

ия был выделен отдельный сервер, где также хранилась обрабатываемая им информация. Перед специалистами «Тринити» была поставлена задача по созданию инфраструктуры среды виртуализации для эффективного управления проектами, которая бы гарантировала отказоустойчивость и сохранность данных с возможностью организации единой точки доступа. В основе разработанного компанией «Тринити» решения лежит
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ

Компания Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению системы управления проектами на базе Microsoft Project Server 2013 во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Решение автоматизировало процессы изучения общественного мнения и упростило вза
11.12.2015 Обновилось Android-приложение Wrike для управления проектами и командной работы

Компания Wrike, разработчик SaaS-системы для управления проектами и командной работы, обновила приложение для Android. Теперь пользователи смогут быстрее разбираться с потоком входящих сообщений о задачах, находящихся в работе, сообщили C
19.10.2015 ActiveCloud перевела в «облако» ИТ-инфраструктуру Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода

Компания ActiveCloud завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода и ее миграции в «облако». Об этом CNews сообщили в Softline. Проект позволил заказчику избавиться от необходимости поддержки собстве
22.09.2014 «Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами

ы дирекции. Был создан центр по оптимизации процессов и информационных систем, который взял на себя управление проектом по разработке, внедрению и дальнейшему развитию СУП. Также были сформиров
11.08.2014 ИК «Атон» перешла на систему управления проектами «Адванта»

Инвестиционная компания «Атон» заменила западную систему управления проектами на российскую систему «Адванта». Об этом CNews сообщили в компании «Адванта Групп», разработчике системы. ИК «Атон» предоставляет частным, корпоративным, институциональным

21.07.2014 Резидент «Сколково» выпустил решение для управления проектами с iPad

Компания Comindware (резидент кластера ИТ фонда «Сколково»), занимающаяся разработкой решений для управления проектами и бизнес-процессами, выпустила версию Comindware Project для iPad. Как сообщили CNews в фонде «Сколково», решение является продолжением десктопной версии, то есть, покрывае
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой»

чное число пользователей системы составит порядка 100 человек, что позволит холдингу оптимизировать управление проектами, обеспечив всех участников единым информационным полем. Запуск системы в
08.04.2014 В Москве обсудят изменения и рассмотрят новые тенденции в отрасли управления проектами

С 29 по 30 мая 2014 г. в Москве пройдет XIII Международная конференция по управлению проектами «Ценность перемен». Участники и спикеры конференции обсудят изменения в растущей отрасли управления проектами, проанализируют итоги предыдущего года, рассмотрят самые новые тенденции сферы УП и их влияние на российские проекты. Впервые в программе конференции пройдут специализирова
04.02.2014 КЭР: Финансово эффективных решений Project Management на рынке нет

рме мы успешно решаем учетные и, местами, управленческие задачи с применением конфигураций от компании «Первый БИТ». Однако каких-либо, столь же финансово эффективных решений по управлению проектами (Project Management) на рынке не наблюдается вообще. В результате все задачи производственного планирования нами решаются в Oracle Primavera, лицензирование каждого рабочего места обходится от 1

Публикаций - 2100, упоминаний - 2398

PM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23843 262
7343 244
SAP SE 5008 178
Oracle Corporation 6416 159
IBM - International Business Machines Corp 9279 103
PM Expert 113 89
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10047 73
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6482 73
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10394 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8224 57
HP Inc. 5594 52
Корус Консалтинг ГК 1125 51
ПМСофт 60 48
АйТи 1319 46
Softline - Софтлайн 2231 45
Google LLC 11195 43
Cisco Systems 4949 42
Yandex - Яндекс 6083 41
Directum - Директум 964 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1921 40
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 39
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 38
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 344 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7339 35
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 188 35
Инталев - Intalev 275 35
Крок - Croc 1741 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 32
Schneider Electric 531 32
Apple Inc 11443 31
Такском - Taxcom 219 30
Docsvision - ДоксВижн 980 29
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1234 29
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 101 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 28
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 416 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4355 28
Центр2М - Center2М 55 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 313 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6178 100
РЖД - Российские железные дороги 1693 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2528 54
Альфа-Банк 1638 50
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 731 47
X5 Group 871 45
ГПБ - Газпромбанк 975 42
Societe Generale - Росбанк АКБ 545 38
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 599 38
ПГК - Первая грузовая компания 160 37
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 861 34
Ингосстрах СПАО 358 34
Газпром ПАО 1193 33
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6744 33
ОМК - Объединенная металлургическая компания 167 31
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 146 28
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 44 28
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 27
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 385 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1297 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6358 26
OKS Group 40 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 365 25
Интер РАО ЕЭС ПАО 312 24
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 24
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 23
Сургутнефтегаз - СНГ 251 22
Почта России ПАО 2059 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 435 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 21
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 137 20
Траско - Trasko 30 19
Газпром нефть 528 19
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2561 19
Россети Ленэнерго 2410 18
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 18
Роснефть НК - нефтяная компания 490 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 18
МКБ - Московский кредитный банк 463 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17287 179
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9776 120
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1650 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5415 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2491 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3950 52
Федеральное казначейство России 1619 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2558 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3125 38
Правительство Москвы 2106 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2579 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1582 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 33
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2059 28
Президент Российской Федерации 3865 26
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 39 26
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 79 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 25
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2926 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2827 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 720 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 848 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 720 16
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 698 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4714 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 265 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 10
Судебная власть - Judicial power 2160 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 35
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 591 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 10
IPMA - International Project Management Association 7 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 5
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 192 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
Ассоциация менеджеров 97 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56130 956
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27097 784
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41607 416
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11357 393
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8411 373
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5445 355
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26760 282
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18341 280
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13888 271
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5788 259
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17832 254
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13700 242
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10452 196
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5131 188
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11314 183
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8685 177
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9868 173
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3889 171
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9585 171
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10571 171
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9433 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21318 149
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8429 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8971 131
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11921 130
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3380 129
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22783 128
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18546 120
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13817 113
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3049 112
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1560 112
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5414 110
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8866 105
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5967 102
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6240 93
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6477 91
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4513 91
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3441 89
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4197 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22831 87
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 208 110
Microsoft Windows 2000 12881 105
Microsoft Office 3534 93
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 107 78
Linux OS 8656 72
Microsoft Dynamics 1178 68
Google Android 13010 66
Microsoft Windows 14774 60
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 58
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2032 53
Apple iOS 7096 50
1С:ERP Управление предприятием 380 47
Microsoft SQL Server 1504 47
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 819 45
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 45
Microsoft SharePoint Server 693 43
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 138 42
Apple iPhone 6 6329 37
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 36
Oracle Java - язык программирования 2823 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4355 33
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 913 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 353 31
Microsoft Office Excel 1105 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 29
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 877 28
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 605 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 28
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 65 28
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1123 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 25
НКТ - Р7-Офис 226 25
Microsoft Exchange 1361 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1827 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2991 23
Apple iPad 3775 23
Age of Kings 3460 23
Microsoft Outlook 1316 23
1С:Бухгалтерия 879 22
Чаркин Евгений 248 35
Кутузов Александр 39 33
Егоров Владимир 69 31
Клепиков Алексей 97 31
Богданов Кирилл 112 30
Сыкулев Андрей 73 30
Урьяс Вадим 87 30
Сотин Денис 178 29
Абакумов Евгений 148 29
Казарин Станислав 136 28
Карпов Иван 62 28
Ямщиков Владимир 40 28
Степченков Максим 52 28
Сороченков Алексей 31 27
Дьяченко Валерий 84 27
Лебедев Антон 40 27
Каюмов Шамиль 42 27
Халматов Максим 53 27
Соловьев Алексей 73 27
Емелин Александр 34 27
Мискевич Евгений 37 27
Портной Михаил 31 27
Смык Виталий 35 27
Москальков Дмитрий 31 27
Слышкин Василий 95 27
Валчев Стоян 48 26
Васильев Владислав 47 26
Рубин Адар 36 26
Горчаков Денис 35 26
Прохорова Алла 54 26
Трофимова Людмила 39 26
Семенихин Игорь 45 26
Юсупов Шамиль 30 26
Генкина Екатерина 32 26
Нестеров Алексей 90 26
Платонов Михаил 42 24
Шадаев Максут 735 23
Вахнин Павел 53 22
Натрусов Артем 226 20
Макаров Станислав 117 20
Россия - РФ - Российская федерация 127983 1294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40511 475
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13462 232
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50842 207
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15722 189
Европа 21559 130
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13864 97
Казахстан - Республика 5114 86
Украина 7405 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13119 67
Беларусь - Белоруссия 4666 66
Германия - Федеративная Республика 12233 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6613 59
Европа Восточная 3021 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15590 49
Россия - СФО - Новосибирск 3860 42
Россия - УФО - Екатеринбург 3458 37
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2475 33
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2912 31
Франция - Французская Республика 7642 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2696 28
Азия - Азиатский регион 5197 28
Индия - Республика 5178 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2627 25
Япония 13054 25
Россия - Сибирь 2186 25
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2405 24
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1323 24
Земля - планета Солнечной системы 10013 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1611 23
Канада 4752 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2461 20
Финляндия - Финляндская Республика 3511 20
Африка - Африканский регион 3333 20
Южная Корея - Республика 6376 19
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1329 19
Америка Северная 3129 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43536 590
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43467 484
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7240 337
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25278 298
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11332 285
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21487 230
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4824 215
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11336 200
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14522 190
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5371 174
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5145 172
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15818 171
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2561 163
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4546 147
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9675 134
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2311 125
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4992 122
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6357 118
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5748 100
Энергетика - Energy - Energetically 4592 94
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3310 91
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4149 85
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10235 85
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2808 83
Страхование - Страховое дело - Insurance 5335 78
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1181 74
Проектный офис - Project Office 499 70
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6785 69
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4658 66
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5696 63
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1501 63
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4614 61
Аудит - аудиторский услуги 2023 60
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1954 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7231 59
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5292 58
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1813 58
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 688 56
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 55
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 71 55
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 36
Intelligent Enterprise 27 8
TAdviser - Центр выбора технологий 325 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1403 7
Открытые системы ИД 173 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 854 6
Ведомости 660 6
Silicon.com 364 5
CNews - ZOOM.CNews 1764 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 5
Forbes - Форбс 663 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 4
СК Пресс 19 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5808 3
ComputerWorld 146 3
PC Magazine - PCMag 81 3
Wikipedia - Википедия 446 3
23ABC News 169 3
N+1 - Издание 142 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
The Register 1457 3
Bloomberg 1156 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
ComNews - Медиа-бизнес 100 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 75 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 2
Fortune 210 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 163 2
Казахстан Сегодня 308 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 723 2
НГС - Новости Новосибирска 9 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 178 2
Sports.ru - Спортс.ру 25 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
The Economist 44 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Times 658 1
РБК Daily 91 1
FCW - Federal Computer Week 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7612 123
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2480 82
Gartner - Гартнер 3503 66
IDC - International Data Corporation 4874 39
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 11
Forrester Research 815 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 7
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 6
Juniper Research 510 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 4
CNews Рынок ИТ-услуг 115 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 101 3
IHS iSuppli 397 3
Datamonitor 83 2
CNews Инновация года - награда 99 2
Интерфакс-100 19 2
Forbes Global 2000 32 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Microsoft Research 132 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 45 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Fortune Global 500 284 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
ITResearch 116 1
CNews Мишень 162 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Allied Market Research 19 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 1
Davies Hickman Partners 1 1
Deloitte Technology Fast 13 1
NDP 53 1
Gartner Market Share Application Development and Project and Portfolio Management 1 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1329 16
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 15
РАН - Российская академия наук 1825 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 756 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 504 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 702 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 8
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 157 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 65 5
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 277 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 295 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 4
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 34 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 81 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 68 3
МЭИ - Московский энергетический институт 94 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 319 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 204 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 63 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 27 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 177 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 49 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 89 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11950 64
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1842 50
CNews FORUM Информационные технологии завтра 924 48
CNews AWARDS - награда 439 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2163 38
CNews Баттл 53 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1059 17
День молодёжи - 27 июня 710 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 7
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 7
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