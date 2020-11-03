Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PM
Project Management
PMP
Project Management Professional
Профессионал в управлении проектами
Системы управления проектами
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Публикаций - 97, упоминаний - 132
PM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
|ТНК-ВР Холдинг 148 2
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Microsoft ITIL Foundation 1 1
|Полякова Елена 7 3
|Серебряникова Анна 47 2
|Нейман Алексей 4 2
|Дорогой Леонид 1 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Скляр Алексей 49 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Синютин Александр 1 1
|Соколова Марина 3 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Стоянов Алексей 3 1
|Веркеенко Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763027, в очереди разбора - 666715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763027, в очереди разбора - 666715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru