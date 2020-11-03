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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? 1
18.04.2019 «1С» создала компьютерную игру для превращения школьников в ИТ-специалистов 2
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 2
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 2
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 4
09.02.2018 ELMA и «Протон-Электротекс» расскажут об управлении проектами 1
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 1
16.06.2017 Компания НАС провела стратсессию с сотрудниками в Подмосковье 1
12.04.2017 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.4 3
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами 2
20.04.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.0 1
02.03.2016 «Ланит» создаст СКС для нефтеперекачивающих станций «Каспийского трубопроводного консорциума» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
03.09.2014 Рынок подготовки ИТ-специалистов: куда пойти учиться? 2
27.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы ОПИН 1
20.08.2013 PM Expert примет участие в создании системы управления проектами в РосОЭЗ 1
07.05.2013 В Москве состоится Международная конференция по практике выполнения ИТ-проектов 2
24.12.2012 Energy Consulting перевела закупки «Татнефти» на новую версию SAP 1
13.12.2012 «Инталев» внедрила систему управления платежами в «Стройконсалтинге+» 1
26.11.2012 PM Expert провела курсы по российским стандартам по управлению проектами и стандарту ICB IPMA (НТК СОВНЕТ) 1
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом 1
03.10.2012 10 наиболее востребованных ИТ-специальностей 2013 г. 1
14.09.2012 Первый взгляд на новый iPod: плеерная революция начинается в октябре 2
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления 1
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera 1
29.03.2012 «Корус Консалтинг» создаст комплексное решение по управлению бизнес-процессами для «Арсенал+» 1
23.03.2012 СПО «Казань» автоматизирует документооборот с помощью Directum 1
16.03.2012 «Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг» 1
07.03.2012 PM Expert оценила опыт внедрения и использования ИСУП в российских компаниях 1
09.02.2012 Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления 1
03.02.2012 Правительство Астраханской области внедряет автоматизированную систему управления проектами 1
31.01.2012 PM Expert внедрила КСУП для Marussia Motors 1
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 1
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 1
16.11.2011 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию и продажам TrueConf 1
06.10.2011 Digital Design: автоматизировать документооборот в госструктурах и коммерческих компаниях будут разные подразделения 1
30.08.2011 PM Expert разработала новые сертификации в сфере управления проектами 1
25.08.2011 Treelogic представила цветной ридер Arcus 704 Touch 1
08.08.2011 Нужна ли сертификация ИТ-специалистов для СМБ? 1

Публикаций - 97, упоминаний - 132

PM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PM Expert 82 25
Microsoft Corporation 11095 6
Samsung Electronics 5677 4
Микротест 177 3
IBM 3544 3
SAP SE 3215 3
Инталев 168 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
BDO - БДО 14 2
3748 2
Sciener - Сайнер 19 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Cisco Systems 2040 1
West Concept - Вест Концепт 53 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Google LLC 7154 1
ВолгаТелеком 218 1
Ланит ГК 1157 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Atlas Software 10 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Ланит Интеграция 101 1
ELMA 106 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Thuraya 17 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
Columbus - Колумбус 125 1
1С-Рарус 538 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
HP - Hewlett-Packard 890 1
HP Inc. 2914 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 4
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 3
Flash 475 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
Xvid - видеокодек 100 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
DivX - видеокодек 169 1
QWERTY-клавиатура 197 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Lightning 131 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Google Android 10751 8
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Symbian OS 776 3
Nokia N - серия 243 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
HTC Touch Pro 19 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iOS 5742 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Google Picasa Web Albums 119 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP Model Company 3 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
SAP S/4HANA HIA - HANA Impact Assessment 1 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
SAP Value Assurance 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Apple iPhone 3 383 1
IBM Rapid Move 1 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 1
Microsoft Zune 86 1
Nokia Ovi Store 51 1
Nuance Swype Keyboard 61 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
IBM SAP S/4HANA Impact Assessment 2 1
IBM Impact Industry Solutions 1 1
IBM Impact 1 1
IBM HANA Impact Assessment 1 1
Google Android 1 Cupcake 2 1
Полякова Елена 7 3
Серебряникова Анна 47 2
Нейман Алексей 4 2
Дорогой Леонид 1 1
Нуралиев Борис 204 1
Трефилов Алексей 34 1
Скляр Алексей 49 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Синютин Александр 1 1
Соколова Марина 3 1
Булгаков Кирилл 40 1
Вихарев Сергей 12 1
Стоянов Алексей 3 1
Веркеенко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Украина 3372 3
Восточная Европа 1679 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Европа 3759 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Казахстан - Республика 2632 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Япония 2788 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Израиль 721 1
Индия - Республика 2173 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Канада 1304 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Ирландия - Республика 363 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763027, в очереди разбора - 666715.
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