Avito Holding AB Авито Холдинг
Авито — онлайн-платформа объявлений в России. С помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.
Avito Holding AB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 9 10
|Правдивый Владимир 10 10
|Аникин Денис 32 9
|Рыбинцев Андрей 4 6
|Путин Владимир 2542 5
|Богуславский Леонид 30 5
|Мишустин Михаил 376 5
|Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 4 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Мельников Максим 20 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Чаркин Евгений 203 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Буканов Дмитрий 9 4
|Делицын Леонид 110 4
|Булгаков Виктор 12 3
|Осипов Константин 9 3
|Аникин Александр 16 3
|Горелкин Антон 38 3
|Куракин Алексей 6 3
|Меньшов Кирилл 75 3
|Панченко Иван 48 3
|Смирнов Александр 52 3
|Ермолаев Артем 348 3
|Царева Юнона 4 3
|Шадаев Максут 460 3
|Бартунов Олег 34 3
|Нестеров Алексей 84 3
|Горный Александр 38 3
|Голов Николай 3 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Топадзе Виктор 3 3
|Постоюк Сергей 0 3
|Летунов Илья 48 2
|Гуськов Антон 18 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
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