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Avito Holding AB Авито Холдинг

Avito Holding AB - Авито Холдинг

Авито — онлайн-платформа объявлений в России. С помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.


15.06.2022 VK покупает «Авито»
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube
28.04.2022 «Авито» подсчитает экологический вклад каждого пользователя
21.04.2022 «Авито работа» добавила сервис частых выплат от «Деньги вперед»
07.04.2022 «Авито» проинвестировал в масштабную федеральную рекламную кампанию
05.04.2022 «Яндекс.Маркет» превращается в «Авито» и начинает продавать подержанные смартфоны
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях
31.03.2022 Спрос на услуги мастеров по ремонту техники и электроники в России вырос на 45%
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров
25.03.2022 «Авито» становится самостоятельным бизнесом в России
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт
17.03.2022 «Авито» блокирует объявления по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов
15.03.2022 МТТ защитит аккаунты клиентов «Авито»
18.02.2022 «Авито» подписал меморандум о принципах взаимодействия участников цифровых рынков
09.02.2022 «Авито» защитил номера всех частных продавцов
07.02.2022 «Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации
02.02.2022 «Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера
02.02.2022 «Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ»
20.01.2022 «Авито» и участники ИТ-коалиции подписали мировое соглашение с «Яндексом». Компании получат доступ к “Обогащенным ответам” поисковика
28.12.2021 «Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров
23.12.2021 Сервис «Авито» запустил функцию двухфакторной аутентификации
09.12.2021 За 2020 г. пользователи «Авито» спасли от вырубки леса равные по площади территории Карелии и сэкономили электроэнергию близкую годовому потреблению Москвы
30.11.2021 «Авито» начал выделять проверенных продавцов товаров на платформе
24.11.2021 Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА
24.11.2021 «Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги»
18.11.2021 «Авито» – сайт №1 по автотематике в Московском регионе
09.11.2021 «Авито авто» и «Тинькофф» запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан»
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей
17.06.2021 «Авито услуги» запустили верификацию исполнителей по паспорту и водительскому удостоверению
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney
10.03.2021 «Авито»: россияне скупают оборудование для майнинга
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Публикаций - 237, упоминаний - 285

Avito Holding AB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 79
VK - Mail.ru Group 3057 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 24
Google LLC 10352 23
Meta Platforms - Facebook 4267 22
1С-ИжТиСи 5461 20
6072 20
Oracle Corporation 6035 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 16
Apple Inc 10683 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 15
Microsoft Corporation 22497 13
Rambler Group - Рамблер ГК 811 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
Huawei 3222 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 10
Элемент ГК - Elementec 1523 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 9
Samsung Electronics 9333 9
АФК Система ПАО 1638 9
Onsec - Wallarm (Валарм) 35 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 163 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 13 7
Xiaomi 1095 7
Telegram Group 805 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 7
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 7
Intel Corporation 11262 6
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 32
ЦИАН - CIAN 62 25
Naspers 70 21
AliExpress 327 21
HeadHunter Group - HH Group 423 18
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 16
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 16
Альфа-Банк 1476 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 16
Wildberries - Вайлдберриз 185 15
Qiwi 878 15
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 13
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 12
Авто.ру - Auto.ru 90 12
Ру-Веб. Инвестиции 11 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Naspers - Prosus 9 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Аэрофлот - Aeroflot 648 8
Почта России ПАО 1853 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 19 8
eBay Inc 1576 7
Kinnevik Investment AB 19 7
Открытие ФК 2713 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 6
Gett 66 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
X5 Group 709 6
Восточный Банк 232 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
Яндекс.Такси 304 5
GFG - Lamoda - Купишуз 90 5
PPE Group 15 5
FGI Wireless 11 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Точка 1820 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Правительство Москвы 1640 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 7
Президент Российской Федерации 3770 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 42 2
Судебная власть 225 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
АФТ - Ассоциация Финтех 251 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
АЮР - Ассоциация юристов России 18 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Linux Foundation 167 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
FairSearch альянс 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 103
Website - Вебсайт 9736 94
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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