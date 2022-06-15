Avito Holding AB - Авито Холдинг

Авито — онлайн-платформа объявлений в России. С помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Авито объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.