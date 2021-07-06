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ЭЦП
Электронная цифровая подпись
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Цифровая подпись документа
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06.07.2021 Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews 4
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков 3
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
05.10.2020 Пользователи портала госуслуг получили доступ к информации о выданных электронных подписях 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
20.01.2020 Электронная подпись 2
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
08.11.2019 Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи 1
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
19.12.2018 Банк «Открытие» развивает электронную коммерцию на финансовых рынках 1
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов 2
07.06.2018 Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет 1
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером 1
08.06.2017 ФСБ создает электронную подпись, которая «взорвет и перевернет рынок» 1
21.04.2016 МТС и РЖД запустили услугу «Электронная подпись» на SIM-картах для грузоперевозчиков 4
19.04.2016 Белорусский оператор velcom выпустит SIM-карты с ЭЦП 1
17.03.2016 МТС выдает электронные подписи в Санкт-Петербурге и Ленобласти 4
09.03.2016 МТС расширила до восьми регионов географию услуги «Электронная подпись» 5
25.02.2016 Выпущен первый ПК на процессорах «Байкал» 1
26.01.2016 В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1
14.07.2014 В 2015 г. казахстанцы смогут использовать электронную цифровую подпись с SIM-карты 1
27.06.2014 Правительство России уравнивает электронные документы с бумагой 1
05.06.2014 Правительство Ростовской области готово предложить свой опыт в сфере СЭД другим субъектам РФ 1
28.03.2014 Worklite Systems оснастила систему Worklite Docs модулем для ЭЦП 1
03.03.2014 Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет 1
17.01.2014 МТС начинает продавать электронную подпись 2
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
05.11.2013 Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках 1
02.10.2013 Идентификация всея Руси. Как это будет? 1
27.09.2013 Куда развивается интернет-банкинг 1
22.09.2013 Электронные архивы – нелигитимны, но удобны 1
05.08.2013 Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит 6
04.04.2013 «Кворум» внедрил «Quorum. Электронный архив» в «Липецккомбанке» 1
25.03.2013 Торговле нужны универсальные ИБ-решения 1

Публикаций - 135, упоминаний - 203

ЭЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
Microsoft Corporation 11060 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 6
SAP SE 3211 4
АйТи 751 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Telegram Group 702 2
Летограф - Letograf 63 2
Lenovo Group 1636 2
Facebook 3765 2
Intel Corporation 4169 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Documentolog - Документолог 6 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Teradata 166 1
Микротест 177 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Webmoney 330 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Brocade Communications Systems 141 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
ОТР 135 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
iDecide - АйДесайд 25 1
HRlink - Инновации в управлении кадрами 8 1
НУЦ РК - Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан - Удостоверяющий центр Государственных Органов Республики Казахстан 1 1
Ростелеком ЦентрТелеком 189 1
Компьютер НПО 50 1
Т-Платформы 274 1
Cisco Systems 2038 1
Abbyy 793 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Открытие ФК 538 2
МСП банк 24 1
ММК-Информсервис 20 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Сбербанк Факторинг 18 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Росводоканал 44 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Citigroup 114 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ЕС-лизинг 13 1
МДМ Банк 150 1
ФосАгро 54 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
А101 Группа Компаний 30 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 3 1
Безопасный город 347 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
Microsoft Windows приложения 105 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЭОС Дело СЭД 621 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Apple iOS 5741 7
Google Android 10750 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 3
Java - Язык программирования 1175 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Office 365 769 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Microsoft Windows 852 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Office 2007 98 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
SAP FBT 1 1
Intel Core Broadwell 27 1
Открытие ФК Open Trade 5 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Microsoft Lync 272 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Doculite - Documentolog Lite 4 1
Сбербанк Business Travel 3 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Softline DeskWork 55 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Brocade ADX 1 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
ПриватБанк Приват24 113 1
ЭЛАР Саперион 22 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Сберкорус Сфера курьер 12 1
EleWise LegalDoc 8 1
Linux - Debian GNU 272 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
Храмцовская Наталья 38 5
Валяева Елизавета 72 4
Бокова Людмила 80 2
Козырев Алексей 270 2
Сапельников Сергей 100 2
Одинцова Оксана 2 1
Деянышев Вадим 19 1
Дьяков Петр 9 1
Чучелов Андрей 44 1
Прокопенко Сергей 8 1
Притула Павел 31 1
Михалев Павел 20 1
Илия Димитров 7 1
Панин Денис 2 1
Мартынцев Алексей 3 1
Демидов Михаил 124 1
Глебова Любовь 1 1
Абрамова Елена 9 1
Попова Анна 10 1
Казаков Сергей 5 1
Вершков Сергей 5 1
Вахонин Сергей 9 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Шепелева Валерия 1 1
Васильева Екатерина 17 1
Самойленко Максим 65 1
Чулапов Александр 1 1
Гусарин Александр 1 1
Лыжин Алексей 1 1
Щербаков Сергей 14 1
Асафьев Алексей 2 1
Минаев Алексей 9 1
Овечкина Мария 1 1
Зарьянов Алексей 11 1
Алешин Александр 4 1
Постарнаков Андрей 5 1
Тищенко Юрий 14 1
Мухин Максим 18 1
Шмид Александр 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
Казахстан - Республика 2627 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 9
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Европа 3745 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Украина 3361 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Краснодар 1037 2
Европа Западная 612 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Австралия - Австралийский Союз 1122 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Ярославль 404 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Мурманская область 291 1
Россия - Пензенская область 346 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Белгородская область 367 1
Индия - Республика 2169 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Белгород 240 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Интеллектуальная собственность 11 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Образование в России 335 1
NYT - The New York Times 507 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 92 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2190 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
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