Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭЦП
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 203
ЭЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Храмцовская Наталья 38 5
|Валяева Елизавета 72 4
|Бокова Людмила 80 2
|Козырев Алексей 270 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Одинцова Оксана 2 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Дьяков Петр 9 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Прокопенко Сергей 8 1
|Притула Павел 31 1
|Михалев Павел 20 1
|Илия Димитров 7 1
|Панин Денис 2 1
|Мартынцев Алексей 3 1
|Демидов Михаил 124 1
|Глебова Любовь 1 1
|Абрамова Елена 9 1
|Попова Анна 10 1
|Казаков Сергей 5 1
|Вершков Сергей 5 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Самойленко Максим 65 1
|Чулапов Александр 1 1
|Гусарин Александр 1 1
|Лыжин Алексей 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Минаев Алексей 9 1
|Овечкина Мария 1 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Алешин Александр 4 1
|Постарнаков Андрей 5 1
|Тищенко Юрий 14 1
|Мухин Максим 18 1
|Шмид Александр 18 1
|NYT - The New York Times 507 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Российская газета 92 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1988 5
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru