Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля
FMCG&Retail
FMCG
Fast Moving Consumer Goods
Товары повседневного спроса
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Публикаций - 278, упоминаний - 320
Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коренков Сергей 10 3
|Степанов Антон 56 3
|Пересторонин Юрий 8 3
|Морозов Максим 11 3
|Стрелова Ольга 32 3
|Озеров Максим 7 3
|Овчаренко Юрий 25 2
|Петров Сергей 51 2
|Путин Владимир 1820 2
|Чехонин Антон 60 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Исагулова Элина 28 2
|Аверина Мария 8 2
|Ларькин Максим 25 2
|Дмитриева Наталья 5 2
|Казарян Карен 31 2
|Горлина Татьяна 4 2
|Массух Илья 192 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Соломатина Вера 4 2
|Буянов Максим 3 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Клименко Герман 31 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Федоров Алексей 40 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Кучугин Илья 41 1
|Румянцев Антон 46 1
|Баринов Александр 22 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Панченко Иван 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756131, в очереди разбора - 659822.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756131, в очереди разбора - 659822.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru