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08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы 1
30.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU 1
26.07.2021 Waveaccess модернизировала ИТ-инфраструктуру международного креативного агентства Envision 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
02.07.2021 В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения 1
20.05.2021 «Крок» начнет работать с молодыми ИТ-компаниями по партнерской модели 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
06.04.2021 Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 2
18.02.2021 Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
11.02.2021 КРОК проведет Demo Lucky Day 18 февраля 1
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
02.12.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новый инструмент для управления работой логистов 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
29.10.2020 Syssoft предложит клиентам решения NiceLabel 1
16.09.2020 Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1

Публикаций - 278, упоминаний - 320

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 22
VK - Mail.ru Group 2482 19
SAP SE 3207 18
Navicon - Навикон 197 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 11
Yandex - Яндекс 4099 8
Крок 1219 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Ланит ГК 1155 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Oracle Corporation 3331 5
НСК - Наша Сервисная Компания 39 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 4
Google LLC 7128 4
Ланит - Норбит - Norbit 202 4
IBM 3527 4
3727 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Intelligence Retail 6 3
АйТи 749 3
Philips 695 3
Такском - Taxcom 119 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ланит Интеграция 101 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
Samsung Electronics 5633 3
Weborama - Веборама 14 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Системный софт - SysSoft 124 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Cisco Systems 2037 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Альфа-Банк 1123 13
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 7
Газпром ПАО 518 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
X5 Group 599 2
Яндекс.Такси 271 2
PepsiCo - Пепсико 94 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Danone - Данон 44 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Открытие ФК 538 1
Valeo 7 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 4 1
Global CIO 28 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Администрация Президента РФ 267 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
Big Data - Большие данные 1136 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Электроника 63 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Microsoft Azure 1171 15
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 9
Microsoft SQL Server 789 7
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Windows 10 6612 4
VK - Mail.ru Одноклассники 853 4
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Azure Data Platform 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
Microsoft Power BI 113 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
Java - Язык программирования 1167 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
WhatsApp Messenger 654 2
Symbian OS 764 2
Microsoft Office 1921 2
Linux OS 4243 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
Navicon Pharma BI 5 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Dynamics CRM 386 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Teams 214 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Коренков Сергей 10 3
Степанов Антон 56 3
Пересторонин Юрий 8 3
Морозов Максим 11 3
Стрелова Ольга 32 3
Озеров Максим 7 3
Овчаренко Юрий 25 2
Петров Сергей 51 2
Путин Владимир 1820 2
Чехонин Антон 60 2
Сергеенко Егор 11 2
Исагулова Элина 28 2
Аверина Мария 8 2
Ларькин Максим 25 2
Дмитриева Наталья 5 2
Казарян Карен 31 2
Горлина Татьяна 4 2
Массух Илья 192 2
Щеголев Игорь 676 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Соломатина Вера 4 2
Буянов Максим 3 2
Дворкович Аркадий 169 2
Володин Вячеслав 62 2
Клименко Герман 31 2
Кривошеев Сергей 6 2
Held George - Хелд Джордж 38 1
Белоусов Андрей 53 1
Федоров Алексей 40 1
Дёмкин Владимир 6 1
Копаев Геннадий 16 1
Чаркин Евгений 182 1
Кочаров Григорий 13 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Путятинский Сергей 53 1
Кучугин Илья 41 1
Румянцев Антон 46 1
Баринов Александр 22 1
Воробьев Андрей 125 1
Панченко Иван 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 36
Украина 3347 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 21
Беларусь - Белоруссия 2081 21
Казахстан - Республика 2621 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 12
Восточная Европа 1669 11
Европа 3730 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Япония 2760 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Ближний Восток 1468 3
Индия - Республика 2161 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Латинская Америка 721 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Грузия 690 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
США - Кремниевая долина 398 2
Африка 1482 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Индия - Бангалор 71 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Нидерланды 970 1
Россия - Калининград 659 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ульяновск 292 1
Европа Западная 610 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Образование в России 328 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Сельское хозяйство 12 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Банковский сектор 21 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ETA - Estimated Time of Arrival - ожидаемое время прибытия 1 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Fashion industry - Индустрия моды 12 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Торговля розничная 77 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
23ABC News 55 1
Fortune 94 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
AppleInsider 366 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1988 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 4
Gartner 2188 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Nielsen Holdings 78 3
eMarketer 77 1
IDC - International Data Corporation 2709 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
PEX Network 2 1
CNews Мишень 7 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
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