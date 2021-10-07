Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
ПФО
Казань

Россия - ПФО - Казань

07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 2
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
23.08.2021 Казанцы смогут отслеживать движение общественного транспорта через новое мобильное приложение от «Датапакс» 3
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
10.08.2021 «Пятёрочка» запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 2
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
14.07.2021 «Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1

Публикаций - 1529, упоминаний - 2059

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 135
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 113
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 107
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 106
Yandex - Яндекс 4107 93
Microsoft Corporation 11253 77
3806 65
Ростех - Ростехнологии 2230 42
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 40
Softline - Софтлайн 1482 39
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 37
IBM 3586 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 34
SAP SE 3230 34
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 33
Samsung Electronics 5759 32
Apple Inc - Эппл Рус 7761 32
VK - Mail.ru Group 2492 30
Yota - Скартел 623 30
Huawei 2736 30
Таттелеком 107 29
Барс груп 402 28
NVision Group - Энвижн Груп 548 27
Google LLC 7210 26
Ланит ГК 1165 25
Крок 1223 25
Cisco Systems 2074 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 24
Синтерра - Synterra 575 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 21
Oracle Corporation 3389 20
АйТи 755 20
Facebook 3769 20
Ericsson 873 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 19
ЛайфТелеком - Телфин 97 18
HP Inc. 2959 18
Dell EMC 2433 18
Nokia Corporation 2471 17
ICL ГК 69 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 77
Почта России ПАО 1580 33
РЖД - Российские железные дороги 1083 27
Связной ГК 887 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 24
Ак Барс Банк 174 23
Яндекс.Такси 271 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 21
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 19
Газпром ПАО 525 17
Яндекс.Еда 93 17
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Visa International 1347 14
Евросеть 897 12
Татнефть 114 11
AliExpress 275 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 11
Uber Technologies 258 11
Uber 257 11
Auchan Holding - Ашан 148 10
Альфа-Банк 1128 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 10
X5 Group - Пятерочка 561 10
Аэрофлот 493 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 8
Qiwi 783 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Ситимобил - Служба такси 113 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 7
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 7
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 7
Уралсиб Банк 390 7
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 7
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Almaz Capital Partners 118 6
Альфа-Групп 330 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 125
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 30
Правительство РФ 2210 29
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 28
Президент Российской Федерации 1443 26
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 18
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 13
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 12
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 12
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 12
Счётная палата РФ 463 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 10
Федеральное казначейство России 766 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 9
Правительство Москвы 654 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 8
Роснано 456 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
Руссофт - Russoft 254 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Ассоциация 42 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Демократическая политическая партия США 38 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 129
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 94
3G - Стандарт мобильной связи 3762 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 45
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 31
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 28
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 20
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 18
Big Data - Большие данные 1136 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 17
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 16
ИТ-аутсорсинг 674 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 12
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 11
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 11
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 10
Google Android 10752 66
Apple iOS 5742 49
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 32
Microsoft Windows 10 6707 30
Superjob 172 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Яндекс.Маркет 439 18
Apple - App Store 2199 17
Linux OS 4296 16
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 16
Apple Pay 385 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 13
Яндекс.Лавка 68 13
Яндекс.Карты и Транспорт 293 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
Apple iPad 3263 12
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 12
Яндекс Go 50 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
ЭОС Дело СЭД 629 12
Java - Язык программирования 1186 11
Microsoft Exchange 685 11
Google YouTube - Видеохостинг 1750 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 10
Facebook Instagram - Инстаграм 569 10
Microsoft Azure 1171 10
Microsoft Office 1959 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 9
Apple iPhone 6 547 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 8
Microsoft Lync 272 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 8
Google Pay - Google Android Pay 297 8
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Microsoft SQL Server 799 8
WhatsApp Messenger 654 7
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 7
Никифоров Николай 1126 70
Минниханов Рустам 89 40
Шайхутдинов Роман 107 38
Медведев Дмитрий 1434 33
Путин Владимир 1831 24
Свердлов Денис 163 17
Щеголев Игорь 676 16
Рейман Леонид 429 10
Гузаиров Айдар 21 10
Шакиров Марат 17 10
Ахмеров Тимур 73 10
Иванов Михаил 63 9
Дворкович Аркадий 169 8
Белоусов Сергей 217 7
Евраев Михаил 222 7
Ушацкий Андрей 101 7
Воробьев Михаил 44 7
Волин Алексей 113 7
Лысенко Эдуард 209 7
Хайруллин Айрат 39 7
Чимиричкина Мария 30 7
Бобровников Борис 86 6
Попов Алексей 319 6
Шмулевич Марк 79 6
Чемезов Сергей 121 6
Слизень Виталий 143 6
Умряева Татьяна 15 5
Мардер Наум 100 5
Рассказов Сергей 26 5
Газизов Камиль 63 5
Мишустин Михаил 302 5
Тюрина Мария 39 5
Гук Андрей 18 5
Галицкий Александр 82 4
Гуцериев Михаил 107 4
Гурко Александр 129 4
Солдатенков Сергей 113 4
Сергеев Дмитрий 53 4
Шилов Сергей 61 4
Земков Сергей 150 4
Россия - Российская федерация - РФ 57914 983
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 828
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 672
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 482
Россия - СФО - Новосибирск 1992 396
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 393
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 368
Россия - ПФО - Самара 1309 355
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 290
Россия - Краснодар 1043 260
Россия - Уфа 650 218
Россия - Челябинск 782 211
Россия - Пермь 750 186
Россия - Красноярск 856 182
Россия - Волгоград 548 170
Россия - Воронеж 695 165
Россия - Омск 637 147
Россия - Сочи 914 142
Россия - Владивосток 869 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 119
Россия - Набережные Челны 204 117
Россия - Тюмень 502 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 97
Россия - Калининград 680 97
Россия - Саратов 414 95
Россия - Ижевск 312 90
Россия - Хабаровск 626 90
Россия - Ярославль 409 87
Россия - Иннополис 292 84
Россия - Иркутск 473 79
Россия - Томск 456 75
Россия - Ульяновск 300 73
Россия - Оренбург 259 69
Россия - Киров 250 64
Россия - Барнаул 365 63
Россия - Пенза 258 57
Казахстан - Республика 2665 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 55
Россия - Ставрополь 276 54
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 54
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 38
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Русский язык 1006 7
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 86 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 162 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 4
Образование в России 352 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
Trade-in 54 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 20
Коммерсантъ - Издательский дом 481 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
Ведомости 259 6
Россия 24 - телеканал 86 4
РИА Новости 654 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
НТВ - Телекомпания 166 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Рен ТВ - телеканал 48 3
Thomson Reuters - Рейтер 1796 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Forbes - Форбс 442 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews TV 461 1
РБК Инновации 36 1
KazanFirst 2 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Авторадио 11 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Россия К - телеканал 9 1
Секрет фирмы 13 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
The Soul Publishing 1 1
Юность - радиостанция 15 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 49 1
The Bell - Издание 34 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 62 1
Российская газета 92 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 1
CNews Analytics 1996 39
IDC - International Data Corporation 2743 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 13
CNews Fast рейтинг 31 6
Microsoft Research 94 4
Juniper Research 279 2
Strategy Analytics 176 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
CNews SaaS рейтинг 15 2
Samsung Research 10 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
Автостат 9 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Gartner 2201 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Kelly Services 16 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
AC&M Consulting 61 1
Медиалогия 37 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Frost & Sullivan 102 1
ResearchMe 11 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 388 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Fortune Global 500 163 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 19
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 15
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 9
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 8
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 6
РАН - Российская академия наук 317 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 4
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 4
Samsung Исследовательский центр 6 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
Академгородок Новосибирск 29 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
Интеллектуал ГБОУ школа 5 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
МГУК - Московский государственный университет коммерции 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 47
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 30
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 17
Олимпийские игры - Olympic Games 303 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 9
IT&Security Forum 10 9
Worldskills - Ворлдскиллс 72 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 5
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 4
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 3
Microsoft Imagine Cup 47 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
GITEX Technology Week - Выставка 16 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 2
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Global mobileGov Awards 5 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
1С:Соревнования 1 1
Red Bull Air Race 1 1
100+ Forum Russia 2 1
МТС Телеком Идея 11 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
Customer Sales & Service World Awards 1 1
Хрустальная пирамида 1 1
Финансовая элита России - премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772463, в очереди разбора - 676145.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще