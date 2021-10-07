Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Казань
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1529, упоминаний - 2059
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 70
|Минниханов Рустам 89 40
|Шайхутдинов Роман 107 38
|Медведев Дмитрий 1434 33
|Путин Владимир 1831 24
|Свердлов Денис 163 17
|Щеголев Игорь 676 16
|Рейман Леонид 429 10
|Гузаиров Айдар 21 10
|Шакиров Марат 17 10
|Ахмеров Тимур 73 10
|Иванов Михаил 63 9
|Дворкович Аркадий 169 8
|Белоусов Сергей 217 7
|Евраев Михаил 222 7
|Ушацкий Андрей 101 7
|Воробьев Михаил 44 7
|Волин Алексей 113 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Чимиричкина Мария 30 7
|Бобровников Борис 86 6
|Попов Алексей 319 6
|Шмулевич Марк 79 6
|Чемезов Сергей 121 6
|Слизень Виталий 143 6
|Умряева Татьяна 15 5
|Мардер Наум 100 5
|Рассказов Сергей 26 5
|Газизов Камиль 63 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Тюрина Мария 39 5
|Гук Андрей 18 5
|Галицкий Александр 82 4
|Гуцериев Михаил 107 4
|Гурко Александр 129 4
|Солдатенков Сергей 113 4
|Сергеев Дмитрий 53 4
|Шилов Сергей 61 4
|Земков Сергей 150 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772463, в очереди разбора - 676145.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772463, в очереди разбора - 676145.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru