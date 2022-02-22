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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мошенничество Махинации
Публикаций - 1103, упоминаний - 1463
Мошенничество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4380 43
|Зайцев Михаил 158 10
|Путин Владимир 2501 10
|Крылов Павел 22 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
|Сидорина Татьяна 10 7
|Сачков Илья 106 6
|Мельникова Анастасия 190 6
|Лящ Михаил 40 6
|Дуров Павел 226 6
|Опанасенко Всеволод 117 5
|Ульянов Владимир 154 5
|Мирошников Борис 46 5
|Касперская Наталья 246 5
|Хренов Сергей 25 5
|Кузнецов Станислав 73 5
|Весельчаков Александр 6 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Ампелонский Вадим 31 4
|Лупанин Сергей 8 4
|Александров Александр 21 4
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
|Ляпунов Игорь 65 4
|Воробьев Виталий 6 4
|Арсентьев Андрей 56 4
|Шурыгин Андрей 6 3
|Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 3
|Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 3
|Вергелис Мария 3 3
|Верестникова Дарья 13 3
|Щербакова Татьяна 13 3
|Игнатьев Анатолий 4 3
|Медведев Дмитрий 1595 3
|Звягинцева Анастасия 5 3
|Дягилев Василий 83 3
|Наумов Виктор 124 3
|Арлазаров Владимир 136 3
|Едидин Борис 8 3
|Малофеев Константин 105 3
|Залманов Дмитрий 22 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru