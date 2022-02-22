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Мошенничество Махинации



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества
27.01.2022 Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее
13.11.2021 5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать
29.10.2021 У московского программиста кибермошенники украли две квартиры и миллионы рублей
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками
29.09.2021 «Сбер» представил технологию противодействия телефонному мошенничеству
03.08.2021 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2021 доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17%
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков
21.06.2021 Разработан чат-бот с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года
24.05.2021 МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера»
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы
03.05.2021 Мобильное приложение МВД научат бороться с телефонными мошенниками за 45 миллионов
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН
01.04.2021 «Информзащита» рассказала о самых популярных схемам мошенничества с банковскими картами
09.02.2021 Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей
14.01.2021 Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года
08.12.2020 Сбербанк представил технологию выявления телефонных мошенников в режиме реального времени
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт
22.05.2020 Хакеры-робингуды ополчились на интернет-мошенников. Их диски шифруют без надежды восстановить
06.05.2020 «Лаборатория Касперского»: количество мошеннических атак на пользователей выросло в 10 раз
23.04.2020 ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на фоне введения режима самоизоляции
17.04.2020 ВТБ заявил о случаях мошенничества при оформлении цифровых пропусков
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян
05.02.2020 Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка»
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества
13.09.2019 Webbankir узнает мошенника по селфи
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством
23.08.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый третий россиянин стал жертвой телефонного мошенничества
14.08.2019 Group-IB сообщила мошенничествах с приложениями для мобильного банкинга
01.08.2019 «Лаборатория Касперского»: интернет-мошенники начали искать жертв с помощью рекламы на Youtube
31.07.2019 AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода

Публикаций - 1103, упоминаний - 1463

Мошенничество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 66
Group-IB - Группа информационной безопасности 413 39
Microsoft Corporation 22176 39
Google LLC 9970 39
SEQ - SEC Consult Services 1357 32
Meta - Facebook 4192 27
21 век – ТВ - Народный телефон 1369 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7623 20
Apple Inc 10467 20
PayPal 629 19
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1082 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 15
IBM - International Business Machines Corp 8843 14
Twitter 2371 14
Yandex - Яндекс 4874 14
Amazon Inc - Amazon.com 2602 13
InfoWatch - Инфовотч 836 13
Yahoo! 3596 13
SAS Institute 812 11
Cisco Systems 4696 11
Experian 73 10
Информзащита 635 10
Samsung Electronics 9194 10
VK - Mail.ru Group 2985 10
SAP SE 4479 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1632 9
Oracle Corporation 5931 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2306 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1286 8
Webmoney 512 8
Программный продукт ГК 3756 8
HP Inc. 5251 8
Intel Corporation 11118 7
AOL Inc 1522 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 389 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 584 7
5648 7
АТАК - сеть магазинов 1493 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 43
eBay Inc 1573 27
ИСК - Ижевская строительная компания 671 16
Согласие СК 698 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 11
Visa International 1685 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 10
Открытие ФК 2224 9
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 182 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 708 8
Альфа-Банк 1435 8
ПСБ - Промсвязьбанк 663 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 757 7
Уралсиб Банк 469 6
CyberPlat - КиберПлат 339 6
Почта Банк 313 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 6
Qiwi 859 6
Western Union 119 6
Societe Generale - Росбанк 432 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 383 5
РЖД - Российские железные дороги 1422 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1656 5
Точка 865 5
Май - Российская торговая компания 248 4
Почта России ПАО 1833 4
ГПБ - Газпромбанк 828 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1617 4
Tesla Motors 270 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 4
АльфаСтрахование СГ 235 4
ВТБ - ВТБ24 645 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 356 3
Avito - Авито 211 3
Связной ГК 1122 3
LinkedIn 554 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 971 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 68 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2363 72
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 47
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 46
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 35
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1395 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 26
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 23
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 568 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 22
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 21
Президент Российской Федерации 3269 20
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 544 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2189 14
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 437 13
Правительство РФ 7387 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 910 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1855 9
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 138 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 613 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 476 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 8
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 395 7
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 70 7
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 6
Районные суды РФ 63 6
МВД РФ Управление К 81 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2207 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1559 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 810 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1423 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 142 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2496 6
Демократическая политическая партия США 82 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1995 3
ЛДПР 98 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 2
ASF - Apache Software Foundation 95 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 74 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Project Veritas 2 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
Церковь Вечности 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
АФТ - Ассоциация Финтех 148 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 254
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 146
Website - Вебсайт 4804 86
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2430 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1501 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4375 48
Фишинг - Phishing 371 39
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1279 37
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2209 36
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 34
Фишинг - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - BEC Business email compromise - invoice fraud 184 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 28
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1316 28
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1650 26
Сервер - Серверные платформы 4992 26
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2817 26
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 1719 26
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1615 25
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1253 25
Мобильное приложение - Mobile app 3558 23
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1878 21
Социальные сети - Соцсети 1588 21
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SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1972 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2551 17
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 73 17
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2413 17
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3323 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 3272 16
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 692 15
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 86 15
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 1837 15
Big Data - Большие данные 2689 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 819 14
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 336 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 14
ЭОС Дело СЭД 2374 41
Google Android 11758 37
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1345 23
Apple iOS 6323 22
Microsoft Windows 10 11279 21
Google Play - Google Store - Android Market 2679 17
Google YouTube - Видеохостинг 2212 15
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 644 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 313 13
WhatsApp Messenger 716 12
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 23 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2053 11
Apple - App Store 2389 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1099 8
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 572 7
Kaspersky Who Calls 16 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 189 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 830 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6043 7
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 192 6
Google Chrome - браузер 1237 6
Microsoft Office 3204 6
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 5
Microsoft Teams 288 5
LG 75SM99 904 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2182 5
Microsoft Office 365 820 5
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 640 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 142 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 277 5
Kaspersky Internet Security 356 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 196 4
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 63 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2597 4
Google Gmail 789 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 287 4
JavaScript - Язык программирования 948 4
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 4
Исанин Антон 4380 43
Зайцев Михаил 158 10
Путин Владимир 2501 10
Крылов Павел 22 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
Сидорина Татьяна 10 7
Сачков Илья 106 6
Мельникова Анастасия 190 6
Лящ Михаил 40 6
Дуров Павел 226 6
Опанасенко Всеволод 117 5
Ульянов Владимир 154 5
Мирошников Борис 46 5
Касперская Наталья 246 5
Хренов Сергей 25 5
Кузнецов Станислав 73 5
Весельчаков Александр 6 4
Щеголев Игорь 685 4
Ампелонский Вадим 31 4
Лупанин Сергей 8 4
Александров Александр 21 4
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
Ляпунов Игорь 65 4
Воробьев Виталий 6 4
Арсентьев Андрей 56 4
Шурыгин Андрей 6 3
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 3
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 3
Вергелис Мария 3 3
Верестникова Дарья 13 3
Щербакова Татьяна 13 3
Игнатьев Анатолий 4 3
Медведев Дмитрий 1595 3
Звягинцева Анастасия 5 3
Дягилев Василий 83 3
Наумов Виктор 124 3
Арлазаров Владимир 136 3
Едидин Борис 8 3
Малофеев Константин 105 3
Залманов Дмитрий 22 3
Россия - Российская федерация - РФ 103632 331
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 186
Того - Тоголезская Республика 17246 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 96
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12350 31
Европа 10561 25
Германия - Федеративная Республика 8419 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5155 21
Канада 3137 20
Индия - Республика 4192 20
Франция - Французская Республика 5461 20
Украина 5965 19
Австралия - Австралийский Союз 2722 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 18
США - Калифорния 3362 17
Япония 9623 17
Нидерланды 2136 15
США - Нью-Йорк 2595 12
Азия - Азиатский регион 3666 12
Южная Корея - Республика 3994 12
Италия - Итальянская Республика 3144 12
Бразилия - Федеративная Республика 1923 12
Испания - Королевство 2797 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 1184 11
Сингапур - Республика 1560 11
Нигерия - Федеративная Республика 234 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1883 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 810 8
Беларусь - Белоруссия 3406 8
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 7
Великобритания - Лондон 2000 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1159 7
Казахстан - Республика 4399 7
США - Колумбия - Вашингтон 1163 6
Индонезия - Республика 778 6
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Русский язык 4167 16
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2035 12
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Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 55 10
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Forbes Insights 14 1
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Juniper Research 464 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 3
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 3
Информзащита Учебный центр 38 3
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РАН - Российская академия наук 1313 2
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Columbia University - Колумбийский университет 141 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 1
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МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 2 1
MPI - Migration Policy Institute - Институт миграционной политики в Вашингтоне 1 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 25 1
АГУ - Алтайский государственный университет 32 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 203 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 597 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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