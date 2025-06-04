F6: мошенники используют новые сценарии привлечения в схемы криптомошенничества

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новых сценариях мошенничества с использованием схем фейковых знакомств и криптоскама. Злоумышленники вступают в контакт с потенциальными жертвами под видом девушек, отправляют от их имени аудио- и видеосообщения, а затем втягивают в торговлю криптовалютой через мошеннические Telegram-боты. Шесть крупных скам-групп, которые используют эту схему, с начала 2024 г. похитили у жителей России более 40 млн руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новые сценарии криптоскама. Киберпреступники усовершенствовали популярную механику обмана, когда мошенники действуют под видом привлекательных девушек. Для поиска потенциальных жертв такие фейковые анкеты по-прежнему размещают на популярных сайтах знакомств и в тематических Telegram-ботах. Но теперь злоумышленники стремятся убедить пользователей в достоверности поддельных девушек, которые «финансово независимы» и «ищут интересного собеседника». Для этого используют инструменты из мошеннической схемы Fake Date (фальшивое свидание) – голосовые сообщения и кружочки с видео.

Такие поддельные анкеты можно определить по нескольким признакам. Первый: возраст от 23 до 27 лет – встречается практически во всех анкетах. Второй – краткое перечисление интересов без подробностей, например: «Люблю смотреть фильмы, путешествовать, веду здоровый образ жизни». Третий – качественные фото. Четвертый – место жительства: любой из средних российских городов с населением от 200 до 600 тыс. жителей. Пятый – род занятий: трейдер, но он указан не всегда. В инструкциях для исполнителей организаторы мошеннической схемы рекомендуют после создания анкеты поставить несколько лайков и ждать, пока потенциальная жертва напишет первой.

В момент первого контакта злоумышленники пытаются создать у пользователей впечатление, что они общаются с реальной девушкой, и отправляют в ответ голосовые сообщения и видео. Такая переписка может длиться от двух-трех часов до нескольких дней.

Готовые сообщения под разные вопросы и ситуации общения, а также фото девушек мошенники скачивают из Telegram-бота, созданного организаторами преступной схемы. Фото, видео и голосовые сообщения девушек – настоящие. Впервые такой сервис, когда мошенникам предоставляется готовый набор фотографий, аудио- и видеосообщений от одного человека, злоумышленники использовали в схеме Fake Date еще несколько лет назад, а теперь распространили на схемы инвестскама.

При общении с помощью «кружочков» и голосовых сообщений мошенники пытаются заинтересовать жертву источником дохода виртуальной знакомой. В первом из сценариев во время флирта «девушка» пишет, что сегодня сделала дорогую покупку (например, брендовую сумку, машину) или помогла маме и очень этому рада. Таким образом, мошенник пытается вызвать у жертвы вопрос, откуда взялись деньги на дорогостоящее приобретение. Когда собеседник спросит об этом, мошенник ответит, что давно зарабатывает на трейдинге криптовалют и может поделиться опытом.

Далее сценарий развивается по привычному шаблону. «Девушка» присылает ссылку на «трейдинговый» Telegram-бот. Мошенник дает жертве советы, на что ставить, например: «Выбирай TRON, 30 секунд, ставка 2000 руб., вниз». Результат, который видит жертва, полностью имитируется: пользователь видит, что сумма инвестиций «повышается» за короткое время в несколько раз. После того, как мошенник предлагает вывести заработанные деньги, жертва каждый раз сталкивается с «техническими ошибками». «Девушка» отправляет обманутого кавалера к поддельной «техподдержке», после чего уже другие злоумышленники убеждают его внести еще несколько депозитов.

Второй сценарий предполагает, что «девушка» обращается к кавалеру за помощью в инвестировании. Злоумышленник от лица новой «знакомой» пишет, что ей заблокировали доступ в «трейдинговый» Telegram-бот, и просит жертву зарегистрироваться в нем, обещая, что пополнит баланс «сама». Расчет мошенников строится на то, что кавалер знает: терять ему нечего, своими деньгами он не рискует, – и согласится помочь.

После регистрации жертва выполняет инструкции «девушки» и совершает торговые операции. При этом сумма на поддельном счете быстро растет. Через некоторое время «девушка» просит вывести доход и присылает номер поддельной карты, а после якобы получения «заработанных» денег присылает картинку с поддельным чеком. Так у потенциальных жертв пытаются вызвать доверие к мошеннической торговой платформе и желание высокого стабильного заработка. Однако попытки самостоятельного инвестирования через Telegram-бот приведут только к потере денег.

Указанные сценарии используют как минимум шесть крупных скам-групп. С начала 2024 г. эти группы, используя сценарии обмана с трейдингом криптовалют, похитили у жителей России более 40 млн руб.

«Мошенничество с инвестициями в ценные бумаги и криптовалюту остается одним из самых активно развивающихся направлений киберпреступности. Злоумышленники используют для привлечения новых жертв все последние достижения социальной инженерии: применяют GPT-боты, чтобы вести достоверную переписку от имени девушек, поддерживать определенную тональность общения, добавлять в нужных пропорциях юмор и флирт, а также постоянно усложняют сценарии обмана, включают в них все больше этапов, действуют терпеливо и постепенно. Все эти уловки способны еще больше усыпить бдительность потенциальной жертвы, но не могут скрыть признаки мошенничества», – отметила Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации F6, как избежать подобного обмана

При знакомствах на популярных сайтах критично относитесь к предложениям перевести общение в мессенджер. Так часто делают мошенники, чтобы избежать блокировки за мошенничество.

Не принимайте приглашения дружить от незнакомцев в социальных сетях и Telegram. За красивой аватаркой может скрываться кто угодно, включая киберпреступников.

Не переходите по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни.

Если появится подозрение, что вы общаетесь с мошенником, сразу прекращайте переписку и сообщите об этом службу поддержки сайта знакомств или мессенджера, который злоумышленники использовали для контакта с вами.

Не верьте обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок.

Не переводите деньги незнакомцам или по их рекомендации.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-то действия, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

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