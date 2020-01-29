Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 53985
ИКТ 5109
Организации 3550
Ведомства 1315
Ассоциации 390
Технологии 2124
Системы 11884
Персоны 18369
География 1051
Статьи 711
Пресса 556
ИАА 421
НИИ, ВУЗы и библиотеки 759
Мероприятия 605

Мобильный ШПД
МБШД
мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет
МШБД
мобильный широкополосный доступ в интернет




Публикаций - 75, упоминаний - 96

Мобильный ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 16
Ericsson 2273 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 14
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 5
Google LLC 9402 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 39 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 4
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 4
Ростех - Ростехнологии 2297 4
ГЛОНАСС АО 84 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 17 3
Vodafone Group 1267 3
Turkcell 311 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
Telia Company 782 2
Samsung Electronics 8922 2
Apple Inc - Эппл Рус 10085 2
Meta - Facebook 4113 2
VK - Mail.ru Group 2808 2
Lenovo Motorola 3318 2
Киевстар 434 2
Qualcomm Technologies 1521 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 35 2
Telstra Corporation Limited 185 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 76 2
Таттелеком 145 1
Раском - Rascom 40 1
Мотив - Екатеринбург-2000 128 1
Тримоб 30 1
UMC - United Microelectronics Corporation 272 1
Астелит 124 1
Миранда-Медиа 24 1
К-Телеком - Win Mobile 24 1
NTT DoCoMo 1061 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 16 1
EchoStar Communications 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1317 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 17 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 16 1
eBay Inc 1559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 690 1
Альфа-Банк 1321 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 1
Paramount Pictures Corporation 70 1
БиоВитрум - BioVitrum 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7308 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
МЦД - Московские центральные диаметры 23 2
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 14
3G - Стандарт мобильной связи 5061 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1481 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1193 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 181 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 94 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 167 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 3
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 27 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 106 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 140 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 71 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 686 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 4
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
Google Android 11622 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
WhatsApp Messenger 687 2
RealNetworks RealNetworks 85 2
Яндекс.Маркет 459 2
Microsoft Skype 1876 2
Java - Язык программирования 2385 2
Symbian OS 1387 2
Rakuten Viber 459 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 2
Google YouTube - Видеохостинг 2165 2
Google Play - Google Store - Android Market 2629 2
Apple - App Store 2350 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 24 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 1
Google Nexus - Серия смартфонов 414 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 231 1
Google Maps - Карты Google 579 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 1
Apple iPhone 6 577 1
Opera Mini 206 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
МТС SIM-карты 35 1
Samsung SVR-диктофон 39 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 6 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
Apple iPad mini 393 1
Apple iOS 6193 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 259 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 202 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 968 1
Ericsson Mobility Visualizer 1 1
Ротенберг Игорь 35 4
Ротенберг Аркадий 42 4
Иванов Олег 128 2
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 2
Анисимов Константин 29 1
Авдеев Сергей 21 1
Герчук Михаил 87 1
Соломатин Евгений 8 1
Галушко Евгений 10 1
Дитрих Евгений 4 1
Пилюгин Игорь 7 1
Литовченко Игорь 13 1
Нечай Елена 25 1
Платонов Алексей 14 1
Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
Чернышов Михаил 32 1
Ткачук Лариса 48 1
Мазуров Александр 10 1
Красовский Александр 29 1
Ильин Александр 15 1
Самойленко Максим 65 1
Григорьева Евгения 57 1
Заединов Руслан 45 1
Антонюк Борис 59 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
Набоков Сергей 27 1
Носков Константин 205 1
Жаров Александр 168 1
Семенов Алексей 70 1
Макин Алексей 10 1
Семчук Иван 12 1
Котенко Дмитрий 7 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Вайсман Михаил 3 1
Костин Дмитрий 3 1
Шадаев Максут 416 1
Чернышенко Дмитрий 257 1
Щеголев Игорь 684 1
Рогдев Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 9
Европа 7242 7
Индия - Республика 4069 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1768 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 4
Северная Америка 2525 4
Мьянма - Республика Союз 84 4
Индонезия - Республика 771 4
Россия - СЗФО - Псковская область 455 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 472 3
Нигерия - Федеративная Республика 232 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 423 3
Беларусь - Белоруссия 3189 3
Финляндия - Финляндская Республика 1562 3
Россия - ЮФО - Севастополь 454 3
Европа Западная 1275 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 3
Швеция - Королевство 1762 3
Турция - Турецкая республика 1473 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1160 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 19 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 2
Германия - Федеративная Республика 7770 2
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 2
Япония 7883 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1463 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Антитеррор 66 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Ericsson Mobility Report 32 10
IDC - International Data Corporation 4514 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Data Insight - Исследовательское агентство 75 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021