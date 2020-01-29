Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильный ШПД
МБШД
мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет
МШБД
мобильный широкополосный доступ в интернет
Публикаций - 75, упоминаний - 96
Мобильный ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 4
|Ротенберг Аркадий 42 4
|Иванов Олег 128 2
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 2
|Анисимов Константин 29 1
|Авдеев Сергей 21 1
|Герчук Михаил 87 1
|Соломатин Евгений 8 1
|Галушко Евгений 10 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Пилюгин Игорь 7 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Нечай Елена 25 1
|Платонов Алексей 14 1
|Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Ткачук Лариса 48 1
|Мазуров Александр 10 1
|Красовский Александр 29 1
|Ильин Александр 15 1
|Самойленко Максим 65 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Заединов Руслан 45 1
|Антонюк Борис 59 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
|Набоков Сергей 27 1
|Носков Константин 205 1
|Жаров Александр 168 1
|Семенов Алексей 70 1
|Макин Алексей 10 1
|Семчук Иван 12 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Костин Дмитрий 3 1
|Шадаев Максут 416 1
|Чернышенко Дмитрий 257 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Ericsson Mobility Report 32 10
|IDC - International Data Corporation 4514 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 75 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru