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Минэкономразвития РФ
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Министерство экономического развития Российской Федерации


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
28.09.2021 Минэкономразвития ускорит цифровую трансформацию регионов 3
27.09.2021 В Правительстве утвердили Концепцию развития технологий машиночитаемого права 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 4
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 2
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
09.09.2021 На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда 4
09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда» 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 7
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
26.08.2021 Российские кинокомпании и ИТ компании получат 500 млн рублей для выхода на зарубежные рынки 1
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 9
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 1
11.08.2021 ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП 1
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой» 6
09.08.2021 Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay 1
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.08.2021 Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект 4
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 3
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
23.07.2021 Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
21.07.2021 «Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself» 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 2
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 5
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1

Публикаций - 1365, упоминаний - 2239

Минэкономразвития РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 179
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 85
Microsoft Corporation 10997 73
Yandex - Яндекс 4098 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 43
VK - Mail.ru Group 2482 35
Ростех - Ростехнологии 2230 33
АйТи 748 25
Восход ФГБУ НИИ 365 24
SAP SE 3207 24
IBM 3524 23
Google LLC 7124 22
Ланит ГК 1154 21
Крок 1219 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
InfoWatch - Инфовотч 600 14
Ростелеком Связьинвест 692 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Rimini Street 38 13
Центр2М - Center2М 47 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric 408 13
Такском - Taxcom 119 13
Apple Inc - Эппл Рус 7669 12
Samsung Electronics 5627 11
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 10
Бинго-Софт - Акцент 10 9
Cisco Systems 2035 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
Naumen - Наумен 341 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 96
Газпромбанк - ГПБ 692 41
РЖД - Российские железные дороги 1081 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 37
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Почта России ПАО 1570 19
Аэрофлот 492 18
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
PepsiCo - Пепсико 93 14
РВК - Российская венчурная компания 476 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 14
Интер РАО ПАО 158 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Ингосстрах СПАО 210 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
X5 Group 599 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 389 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
МТС банк 254 13
Газпром нефть 380 12
AliExpress 275 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Альфа-Банк 1122 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Совкомбанк ПАО 147 7
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 366
Правительство РФ 2198 115
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 112
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 112
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 96
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 79
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 77
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 74
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 71
Президент Российской Федерации 1439 70
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 39
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 35
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 34
Федеральное казначейство России 766 33
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 33
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 29
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 27
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 26
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 23
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 21
Счётная палата РФ 459 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 16
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 34
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 9
Руссофт - Russoft 250 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
Интернет-видео - ассоциация 9 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
ЛДПР 68 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 49
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 36
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 19
Big Data - Большие данные 1136 18
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 16
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 7
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 67
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 31
Google Android 10750 21
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 19
Linux OS 4236 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 17
Apple iOS 5741 17
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 15
Microsoft Windows 10 6602 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
ЭОС Дело СЭД 619 9
WhatsApp Messenger 654 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 8
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 5
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 5
Мир тесен - социальная сеть 11 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
Microsoft SQL Server 789 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Microsoft Windows 849 3
Путин Владимир 1820 130
Медведев Дмитрий 1433 93
Никифоров Николай 1126 63
Носков Константин 201 31
Акимов Максим 167 31
Мишустин Михаил 302 31
Козырев Алексей 270 28
Четвернин Алексей 651 27
Чернышенко Дмитрий 234 22
Дворкович Аркадий 169 22
Казарин Станислав 100 20
Шадаев Максут 384 20
Херсонцев Алексей 48 19
Паршин Максим 141 18
Кисляков Евгений 83 17
Лебедев Антон 28 17
Абакумов Евгений 103 16
Чаркин Евгений 182 15
Нестеров Алексей 79 15
Урьяс Вадим 76 14
Соловьев Алексей 60 14
Семенихин Игорь 37 14
Слышкин Василий 54 14
Савцов Игорь 27 14
Путятинский Сергей 53 14
Ямщиков Владимир 32 14
Антонов Александр 73 14
Валчев Стоян 44 14
Прохорова Алла 45 13
Васильев Владислав 39 13
Шевченко Владимир 135 13
Клепиков Алексей 77 13
Каюмов Шамиль 34 13
Сыкулев Андрей 57 13
Трофимова Людмила 31 13
Егоров Владимир 52 13
Платонов Михаил 38 13
Мискевич Евгений 29 13
Богданов Кирилл 90 13
Рубин Адар 28 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1022
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 262
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 100
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Беларусь - Белоруссия 2079 32
Россия - ПФО - Казань 1507 28
Восточная Европа 1667 26
Казахстан - Республика 2618 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 24
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 23
Украина 3344 20
Германия - Федеративная Республика 3606 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 17
Россия - Ростовская область 859 17
Индия - Республика 2156 16
Россия - Калужская область 568 16
Россия - Тульская область 752 16
Япония 2752 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 14
Россия - Волгоградская область 395 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Франция - Французская Республика 2109 11
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