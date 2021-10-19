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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минэкономразвития РФ
Минэк
Министерство экономического развития Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1365, упоминаний - 2239
Минэкономразвития РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 130
|Медведев Дмитрий 1433 93
|Никифоров Николай 1126 63
|Носков Константин 201 31
|Акимов Максим 167 31
|Мишустин Михаил 302 31
|Козырев Алексей 270 28
|Четвернин Алексей 651 27
|Чернышенко Дмитрий 234 22
|Дворкович Аркадий 169 22
|Казарин Станислав 100 20
|Шадаев Максут 384 20
|Херсонцев Алексей 48 19
|Паршин Максим 141 18
|Кисляков Евгений 83 17
|Лебедев Антон 28 17
|Абакумов Евгений 103 16
|Чаркин Евгений 182 15
|Нестеров Алексей 79 15
|Урьяс Вадим 76 14
|Соловьев Алексей 60 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Слышкин Василий 54 14
|Савцов Игорь 27 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Антонов Александр 73 14
|Валчев Стоян 44 14
|Прохорова Алла 45 13
|Васильев Владислав 39 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Клепиков Алексей 77 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Егоров Владимир 52 13
|Платонов Михаил 38 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Богданов Кирилл 90 13
|Рубин Адар 28 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754901, в очереди разбора - 658592.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754901, в очереди разбора - 658592.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru