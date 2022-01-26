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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Конфиденциальная информация Конфиденциальные данные Конфиденциальность и защита учетных записей Confidential information

Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information


26.01.2022 5 настроек конфиденциальности Google, которые нужно изменить
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
12.08.2020 Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов
21.11.2019 Apple представила раздел о защите конфиденциальности в продуктах на русском языке
02.10.2019 Google улучшила конфиденциальность и безопасность при работе с данными
27.09.2018 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных
05.04.2018 Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser
22.03.2018 Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете
05.04.2017 Microsoft представила подробности об инструментах конфиденциальности в Windows 10 Creators Update
03.02.2011 МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи
12.01.2010 Конфиденциальные документы рассылаются без защиты
24.08.2005 "МегаФон" запустил услугу "Конфиденциальная сотовая связь"

Публикаций - 2039, упоминаний - 2340

Конфиденциальная информация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 283
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 187
Apple Inc 10683 180
IBM - International Business Machines Corp 8941 87
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 85
Intel Corporation 11262 83
Yandex - Яндекс 5015 74
Telegram Group 805 66
Samsung Electronics 9333 65
Amazon Inc - Amazon.com 2650 62
Meta Platforms - Facebook 4267 61
Элемент ГК - Elementec 1523 59
Softline - Софтлайн 1870 55
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 51
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 44
Huawei 3222 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 40
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 34
Lenovo Group 2077 32
Oracle Corporation 6035 31
Check Point Software Technologies 694 31
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 25
VK - Mail.ru Group 3057 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
Cisco Systems 4720 20
AMD - Advanced Micro Devices 3661 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
SAP SE 4595 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
Крок - Croc 1616 15
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 14
Xiaomi 1095 12
Ланит - Онланта - Onlanta 79 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 10
BBK OPPO Electronics 281 9
TerraLink - ТерраЛинк 252 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 70
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 36
Почта России ПАО 1853 31
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
Альфа-Банк 1476 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
Ренессанс Страхование 83 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 5
X5 Group 709 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 4
Открытие ФК - Росгосстрах 266 4
Татнефть 182 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 4
Самолёт ГК 216 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Газпром ПАО 1008 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 4
Совкомбанк ПАО 171 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Сургутнефтегаз - СНГ 193 3
Альфа-Капитал УК 56 3
Виктория - Сеть супермаркетов 145 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 2
Русагро Группа Компаний 182 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Mary Kay - Мэри Кэй 88 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Яндекс.Еда 490 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
КТРВ ЦКБА - ЦКБ автоматики - Центральное конструкторское бюро автоматики 0 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 0 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 330
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 183
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 94
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 44
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 40
Президент Российской Федерации 3770 39
Правительство РФ 8292 32
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 30
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 18
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 17
Таможня - Таможенная служба 421 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Счётная палата РФ 628 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 4
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
Демократическая политическая партия США 91 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 383
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 376
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 334
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 299
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 273
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 266
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 260
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 253
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 246
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 210
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 197
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 196
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 193
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 169
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 151
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 151
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 149
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 145
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 141
Website - Вебсайт 9736 137
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 134
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 130
Мобильное приложение - Mobile app 4966 115
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 104
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 103
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 102
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 100
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 99
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 98
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 92
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 88
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 86
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 82
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 80
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 79
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 69
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 68
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 66
Google Android 11959 301
Apple iOS 6422 96
Microsoft Office 3247 72
Microsoft Windows 2000 2856 60
Apple macOS 1457 60
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 46
Microsoft Windows 2104 41
Apple Safari - браузер 743 41
Google Gmail 802 40
Oracle Java - язык программирования 2554 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 39
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 35
WhatsApp Messenger 745 33
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 32
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 32
Microsoft SQL Server 1416 31
Microsoft Windows 7 1780 30
Nokia Symbian OS 1388 24
Aladdin JaCarta 257 23
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 22
Microsoft Windows XP 2291 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 17
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 16
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 15
Depositphotos - фотобанк 385 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 14
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 14
Telegram Messenger - Мессенджер 168 13
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 13
Microsoft Teams 309 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 8
Microsoft Office Excel 818 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 15
Мельникова Анастасия 197 13
Чернышенко Дмитрий 320 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 4
Хинштейн Александр 68 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 3
Афанасьев Денис 32 2
Иванов Александр 83 2
Ложкин Сергей 18 2
Conlon Dan - Конлон Дэн 0 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 1
Садовенко Илья 63 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Торшин Дмитрий 8 1
Акимов Максим 170 1
Мантуров Денис 66 1
Луцив Данила 5 1
Рахметов Руслан 34 1
Кандыбович Дмитрий 10 1
Клопотовский Андрей 3 1
Челышев Сергей 5 1
Обухов Александр 18 1
Нагибин Дмитрий 6 1
Martin III Harold T. - Мартин Харольд 1 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Зыкова Светлана 2 1
Круглов Кирилл 7 1
Назаров Алексей 69 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 610
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 246
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 167
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 144
Япония 10069 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 77
Австралия - Австралийский Союз 2791 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 60
Германия - Федеративная Республика 8903 42
Казахстан - Республика 4467 38
Азия - Азиатский регион 3803 38
Бразилия - Федеративная Республика 1945 37
Нидерланды 2197 36
Земля - планета Солнечной системы 7427 33
Беларусь - Белоруссия 3525 28
Африка - Африканский регион 2928 28
Швеция - Королевство 2072 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 25
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 19
Австрия - Австрийская Республика 1020 19
Америка 2011 17
Россия - СФО - Новосибирск 3269 16
Китай - Тайвань 2115 16
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 15
Украина 6212 12
Чехия - Чешская Республика 1053 12
Европа Восточная 2927 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 10
Россия - Сибирь 1579 10
Румыния 592 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 8
Россия - ЦФО - Тульская область 965 8
Россия - УФО - Свердловская область 1102 8
Таиланд - Королевство 671 7
Израиль 1756 7
Германия - Берлин 635 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 789
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 605
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 201
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 100
Юриспруденция 1629 95
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 83
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 64
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 59
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 45
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 32
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 25
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 19
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 16
Физика - область естествознания 889 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 10
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 9
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 9
Эргономика 840 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 8
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 8
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 7
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 5
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 4
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
The Register 1286 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
FT - Financial Times 1118 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
РИА Новости 766 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Tom’s Hardware 127 1
23ABC News 152 1
ThreatPost 9 1
The Oregonian 7 1
Discovery Science 0 1
Discovery Networks 0 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Juniper Research 468 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Gartner - Dataquest 340 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
VMworld 29 2
Gartner Symposium ITxpo 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
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