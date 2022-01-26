Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Конфиденциальная информация Конфиденциальные данные Конфиденциальность и защита учетных записей Confidential information
Публикаций - 2039, упоминаний - 2340
Конфиденциальная информация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 30
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
|The Register 1286 14
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
|FT - Financial Times 1118 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
|РИА Новости 766 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|Tom’s Hardware 127 1
|23ABC News 152 1
|ThreatPost 9 1
|The Oregonian 7 1
|Discovery Science 0 1
|Discovery Networks 0 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru