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VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность



14.02.2022 NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая
11.02.2022 Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок
12.01.2022 «Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
11.11.2021 Почему вам стоит выбрать рабочую станцию, а не высокопроизводительный ПК?
22.10.2021 Vizzion и ТФН начинают дистрибуцию VR-гарнитур DPVR в России и странах СНГ
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов
21.06.2021 Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат
28.05.2021 Virtuality Club и ТФН представят новую модель VR-шлема Pico Interactive
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»
10.12.2020 «Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ
04.12.2020 МТС создала систему онлайн-трансляций лекций для ВШЭ
26.11.2020 Heineken протестировала технологии виртуальной реальности в обучении персонала
22.10.2020 «ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности
14.10.2020 Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал?
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео
05.10.2020 Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
01.10.2020 Робоботинки как способ решения проблемы с передвижением в VR
26.08.2020 «Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills
17.07.2020 ТФН и Virtuality Club начинают дистрибуцию VR-гарнитур Pico Interactive в России
09.07.2020 Cerevrum начала поставлять автономные VR-очки нового поколения с разрешением 4K
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность
03.07.2020 «Гипноз» от Ростеха позволит удаленно обслуживать опасные объекты при помощи VR-технологий
04.06.2020 В России разработана перчатка для VR с печатной электроникой
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения
19.05.2020 Х5 обучит персонал всех «Перекрестков» с помощью VR-технологии
02.04.2020 TAU tracker и VR Concept проводят пилотную интеграцию своих проектов
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора
20.01.2020 Дополненная реальность
20.01.2020 Виртуальная реальность
16.01.2020 Modum Lab выиграла государственный грант на разработку образовательной платформы для российских школ
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля»
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке

Публикаций - 904, упоминаний - 1414

VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 61
Microsoft Corporation 22176 48
Nvidia Corp 3083 44
Samsung Electronics 9194 44
Huawei 3119 42
Apple Inc 10467 41
Google LLC 9970 40
AMD - Advanced Micro Devices 3593 33
Meta - Facebook 4192 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 31
Sony 6099 30
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 228 29
Ростех - Ростехнологии 2466 29
Крок - Croc 1602 27
HP Inc. 5251 27
Intel Corporation 11118 27
Schneider Electric 487 26
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 213 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 221 26
Ситилабс 28 26
Центр2М - Center2М 50 25
Cinimex - Синимекс 166 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 95 25
Такском - Taxcom 197 25
Yandex - Яндекс 4874 24
Schneider Electric Secure Power 47 24
Rimini Street 41 24
Dell EMC 4671 23
Oculus VR 63 23
HTC Corporation 1404 22
Lenovo Group 2038 19
Nikon 582 18
Ericsson 2697 17
SAP SE 4479 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 16
Ситилинк - Citilink 251 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 14
Cisco Systems 4696 14
VK - Mail.ru Group 2985 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 50
РЖД - Российские железные дороги 1422 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 34
X5 Group 671 32
Ингосстрах СПАО 283 30
Аэрофлот 636 28
Societe Generale - Росбанк 432 28
ПГК - Первая грузовая компания 117 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 27
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 26
Уралсиб Банк 469 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 25
ГПБ - Газпромбанк 828 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
OKS Group 34 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 23
МТС банк 273 23
Segezha Group - Сегежа Групп 94 21
Почта России ПАО 1833 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 236 16
PepsiCo - Пепсико 150 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1617 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ТМК - Трубная металлургическая компания 85 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 87 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 44 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Траско - Trasko 29 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 356 13
Интер РАО ПАО 282 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Сургутнефтегаз - СНГ 192 12
Казахмыс - Kazakhmys 42 12
Открытие ФК 2224 12
Газпром нефть 417 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 260 11
МКБ - Московский кредитный банк 312 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Правительство Москвы 1536 24
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 17
Президент Российской Федерации 3269 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
Счётная палата РФ 588 12
Правительство РФ 7387 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1008 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2207 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1078 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 170 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 634 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 4
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 138 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 32 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 163 4
Роснано 629 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 4
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 392 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1014 3
МВД РФ Управление К 81 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 49
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 4
Руссофт - Russoft 366 4
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 189 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 3
АФТ - Ассоциация Финтех 148 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1995 3
GVRA - Global Virtual Reality Association - Глобальная Ассоциация Виртуальной Реальности 2 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2496 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 190 2
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 86 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 37 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 55 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2879 44
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 36
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 61 25
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 134 13
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 892 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 720 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1440 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 318 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2035 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1480 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2377 4
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ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 350 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 4
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 3
Сириус - Образовательный центр 118 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 53 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 425 2
ТПУ - Томский политехнический университет 105 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 96 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 46 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 92 2
Московская школа кино 2 2
Skyeng - Образовательные технологии 59 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 2
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ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 10 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
Сколтех - Лаборатории виртуальной реальности 1 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 26 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 1
Академгородок Новосибирск 76 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 6 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 752 10
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1800 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1430 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1220 8
Worldskills - Ворлдскиллс 87 5
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Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 10 3
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 2
ИгроМир 66 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 546 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 570 2
Huawei Moscow Partner Conference - Партнерская конференция Huawei 1 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
UBBF - Ultra-Broadband Forum - Форум сверхширокополосной связи 1 1
Фотофорум 46 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 18 1
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Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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