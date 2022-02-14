Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность
Публикаций - 904, упоминаний - 1414
VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 202 29
|Казарин Станислав 115 27
|Каюмов Шамиль 37 26
|Абакумов Евгений 110 26
|Лебедев Антон 35 26
|Прохорова Алла 48 26
|Слышкин Василий 62 26
|Юсупов Шамиль 25 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Сотин Денис 106 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Дьяченко Валерий 69 25
|Клепиков Алексей 80 25
|Соловьев Алексей 65 25
|Нестеров Алексей 84 25
|Халматов Максим 48 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Васильев Владислав 42 25
|Карпов Иван 46 25
|Сыкулев Андрей 67 25
|Рубин Адар 31 25
|Смык Виталий 30 25
|Урьяс Вадим 81 25
|Мискевич Евгений 32 25
|Степченков Максим 41 25
|Портной Михаил 26 25
|Горчаков Денис 29 25
|Егоров Владимир 61 25
|Емелин Александр 29 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Богданов Кирилл 105 24
|Валчев Стоян 48 24
|Платонов Михаил 42 24
|Вахнин Павел 52 21
|Гревцев Александр 31 16
|Шадаев Максут 441 16
|Петров Михаил 103 15
|Белоусов Максим 72 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru