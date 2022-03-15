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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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15.03.2022 Музыка на CD возвращается. Впервые за 17 лет продажи компакт-дисков пошли резко вверх 3
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 1
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 2
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 2
15.02.2021 LG открывает «Лабораторию гейминга» 1
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
21.12.2020 Blue Microphones представила в России USB-микрофон Yeti. Цена. Фото 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
04.12.2020 Google похоронил свой музыкальный сервис, но предложил альтернативу 1
01.12.2020 Топ-6 трендов в киберспорте в 2021 году по версии Maincast 3
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
30.11.2020 Huawei запустила платную подписку на фирменный сервис Huawei Video 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
17.11.2020 Check Point представила отчет о киберугрозах в России 1
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch 1
05.11.2020 «Сберзвук» запустил бесплатные подкасты 1
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java 1
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 3
08.10.2020 Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
23.09.2020 Показана первая российская базовая станция 5G 1
23.09.2020 «Ростех» представил макет российской базовой станции 5G 1
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» 1
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play 1
14.09.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов 1
04.09.2020 Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock 1
02.09.2020 Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
12.08.2020 МТС и Spotify договорились о партнерстве в России 1
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 1
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 1
01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России 1

Публикаций - 194, упоминаний - 223
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
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