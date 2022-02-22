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22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 2
16.02.2022 Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 3
31.12.2020 Миру грозит дефицит дешевых чипсетов Intel и рост цен на материнские платы 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 3
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 3
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов 1
29.12.2020 Выручка маленьких разработчиков ПО в России взлетела на 65% 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 5
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 2
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
25.12.2020 Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода» 2
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
24.12.2020 Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
22.12.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 5.4. Цена 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
21.12.2020 Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры 2
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 2
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe 1
16.12.2020 Игра Gardenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery 1
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 2
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения 1
11.12.2020 QHD-мониторы ViewSonic поддержат разрешение 1440p в работе с PS5 2
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото 1
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 2
09.12.2020 IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности 1
09.12.2020 Accenture: быстрый переход к цифровому банкингу снижает доверие клиентов 1
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 1

Публикаций - 1188, упоминаний - 1549

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22180 30
Yandex - Яндекс 4877 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8145 21
Apple Inc 10469 16
Huawei 3121 16
Rambler Group - Рамблер ГК 802 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1936 11
Cisco Systems 4696 10
Meta - Facebook 4192 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 475 7
Nvidia Corp 3084 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2308 7
Xiaomi 1028 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7624 4
Check Point Software Technologies 692 4
Rex Global - China Baoli 11 3
SAP SE 4478 3
Sony 6100 3
F5 Networks 110 3
Код Безопасности 423 2
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 78 2
Wargaming 142 2
AMD - Advanced Micro Devices 3595 2
TWC - Trinity World Managment 8 2
HP - Hewlett-Packard 3551 1
GitHub 472 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
ГКС - Группа компаний Систематика 296 1
Росплатформа - Р-Платформа 64 1
Открытые технологии 550 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 1
TeamViewer 83 1
Seagate Technology 680 1
Box inc - box.com - box.net 155 1
Citrix Systems 737 1
Cinimex - Синимекс 166 1
Fujitsu 1887 1
МФ технологии - МФТ 29 1
META Publishing 3 1
Ситилинк - Citilink 251 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 31
Яндекс.Еда 315 6
О2О Delivery club 166 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 672 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 69 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Marshall Capital Partners 68 2
X5 Group 671 2
Xiaopeng Motors 1 1
Сбер - SberShop 2 1
АльфаСтрахование СГ 236 1
ПСБ - Промсвязьбанк 663 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 528 1
Adidas 125 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 219 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 1
Tesla Motors 270 1
НСПК - Национальная система платежных карт 281 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
Warner 417 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 41 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 137 1
Связной ГК 1122 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 27 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 26
Президент Российской Федерации 3269 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2190 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1856 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1289 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 3
Правительство Москвы 1537 3
Федеральное казначейство России 1204 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2209 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 335 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1079 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 1
Правительство РФ 7399 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33646 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6932 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5899 38
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7687 30
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2469 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2388 20
Социальные сети - Соцсети 1627 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1485 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2564 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1627 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1658 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1254 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 498 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10319 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 834 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1639 6
Фишинг - Phishing 374 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3611 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1880 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3240 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2121 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1357 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5309 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3066 4
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 805 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1286 4
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1157 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 282 4
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 167 4
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 359 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1324 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 469 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9082 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1657 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 79 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 678 3
Оцифровка - Digitization 637 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6407 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 943 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 234 2
Microsoft Windows 10 11285 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3837 14
Linux OS 7524 11
Google Android 11761 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 304 7
Google Play - Google Store - Android Market 2682 7
Google Chrome - браузер 1237 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 301 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2062 5
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 237 5
Apple iPad 3586 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6044 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 306 4
Nvidia Shield 22 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 439 4
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 4
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 17 3
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 6 3
Nvidia GeForce NOW 18 3
Nintendo Classic 5 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1721 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 353 3
Nvidia GeForce GTX 351 3
Apple iOS 6327 3
Apple Siri - Голосовой помощник 335 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 28 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 48 2
Intel Optane Memory 105 2
WhatsApp Messenger 716 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1362 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 201 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 913 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2598 2
Microsoft Edge - браузер 1877 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 136 2
Intel Core - Семейство процессоров 1384 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 37 2
Apple iPhone 11 170 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Путин Владимир 2502 4
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Мацук Игорь 3 2
Добродеев Борис 92 2
Малофеев Константин 105 2
Катаев Александр 39 1
Волынсков Алексей 1 1
Чернышенко Дмитрий 295 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Соколов Артем 30 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 176 1
Дуров Павел 226 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11145 19
Европа 10589 15
Германия - Федеративная Республика 8424 13
Россия - Российская федерация - РФ 103679 8
Нидерланды 2137 8
Канада 3137 6
Украина 5970 5
Швеция - Королевство 1954 5
Франция - Французская Республика 5461 5
Америка 1966 4
Китай - Тайвань 1826 4
Кипр - Республика 366 4
Турция - Турецкая республика 1612 3
Китай - Пекин - Beijing 864 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12352 2
США - Калифорния 3362 2
Аргентина - Аргентинская Республика 481 2
Палестина 34 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 579 2
Белиз 55 2
Камерун - Республика 32 2
Норвегия - Королевство 1079 2
Великобритания - Лондон 2001 1
Земля - планета Солнечной системы 7049 1
Грузия 1047 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 899 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 833 1
Того - Тоголезская Республика 17487 1
Иран - Исламская Республика Иран 943 1
Африка Южная 339 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 683 1
Филиппины - Республика 455 1
Испания - Королевство 2797 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1214 1
Марокко - Королевство 173 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 621 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3210 22
Русский язык 4172 9
Образование в России 289 9
Инвестиции венчурные 385 9
Мошенничество - Махинации 1116 8
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 329 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1399 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 765 4
Страхование - Страховое дело 949 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 225 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 191 2
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 20 1
Бизнес-акселератор 229 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1134 1
Вторая мировая война 557 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 267 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 340 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1700 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 3
CNews - ZOOM.CNews 1388 3
Forbes - Форбс 578 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 346 1
Коммерсантъ - Издательский дом 840 1
VentureBeat 90 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 1
Игромания 5 1
BCG - Boston Consulting Group 82 2
Forrester Wave 30 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
Juniper Research 464 1
Superdata 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 763 1
CNews AWARDS - награда 344 1
Чёрная пятница (распродажи) 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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