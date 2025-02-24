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Каждый второй геймер покупает новые для себя бренды игровой техники и электроники

По данным опроса «Яндекс Рекламы», каждый второй фанат игр следит за гаджетами и техническими новинками в индустрии. 62% перед покупкой девайсов новых для себя брендов стараются узнать о них больше. Так, в «Поиске» 57% запросов о консолях и 34% об игровых ноутбуках относятся к конкретным маркам.

32% опрошенных геймеров меняют игровую технику, потому что хотят использовать самые последние версии устройств. 28% стремятся купить гаджеты и аксессуары более известных брендов, а 26% — более качественных моделей.

Онлайн — основной канал для покупки игровой техники и электроники, его выбирают 42%. 20% приобретают девайсы только офлайн. При этом 38% предпочитают омниканальный сценарий. Это на 16 п. п. выше, чем в целом в категории «Бытовая техника и электроника», где доля омниканальных покупок составляет 22%.

На этапе выбора 20% респондентов ищут информацию о технике в поисковиках. 37%, чтобы выбрать товар, изучают каталоги интернет-магазинов, а 35% посещают магазины в офлайне.

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70% геймеров ждут выгодных условий, чтобы совершить покупку. При этом 50% готовятся заранее и выбирают нужные товары еще до начала распродаж, а покупают уже после снижения цены.

«65% потенциальных покупателей нередко откладывают оформление собранной в онлайн-магазине корзины — и делают это по разным причинам. 54% просто используют ее как список желаний, 30% не устраивает текущая цена, а еще 23% хотят посмотреть товар вживую. В таких условиях брендам важно вовремя напоминать о себе. Пока только 10% рекламодателей в индустрии таргетируют медийную рекламу на пользователей, которые уже взаимодействовали с их сайтом или приложением. Это значит, что остальные могут выделиться на фоне конкурентов, удержать аудиторию и приблизить ее к покупке», — сказала Марина Кучеренко, индустриальный лидер категории «Бытовая техника и электроника» в «Яндекс Рекламе».

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