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Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте: игровые мониторы, блоки питания, оперативную память и корпуса для ПК

Bloody давно известен российским пользователям своей компьютерной периферией для геймеров. Сейчас для заказа в Merlion, эксклюзивного дистрибьютора Bloody в России, стали доступны новые товарные группы бренда — игровые мониторы, блоки питания, оперативная память и корпуса для ПК. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Линейка игровых мониторов Bloody представлена девятью моделями с размером диагонали от 23,8 до 34 дюймов, большинство из них с IPS-матрицей. Представленные мониторы выпущены с частотой обновления до 240 Гц, выполнены в стильном геймерском дизайне и оснащены RGB-подсветкой.

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Merlion
Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте

Широкая линейка корпусов для ПК Bloody, подходящих для большинства сборок для гейминга, представлена 12 моделями как в классическом черном исполнении, так и в белом. Также есть модели в популярном форм-факторе «аквариум». Предусмотрена продуваемость корпусов, благодаря чему компьютеры смогут работать продолжительно время в активном режиме без риска перегрева. Большинство моделей оснащены RGB-подсветкой и дополнительными вентиляторами.

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Энергия ИИ

В категории комплектующих для ПК Bloody предлагает 13 моделей блоков питания под любую сборку — от 500 Вт до 1250 Вт. В линейке присутствуют модульные решения, модели в черном и в белом исполнении, модели со встроенной RGB-подсветкой. Оперативная память представлена двумя наиболее популярными у пользователей типами — DDR4 и DDR5. Плашки памяти выпускаются с объемом памяти 16 ГБ и оснащены RGB-подсветкой.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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