Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IaaS
Infrastructure-as-a-Service
Инфраструктура как услуга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 982, упоминаний - 1789
IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 20
|Березин Максим 60 18
|Ганин Егор 50 13
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 11
|Вайнер Всеволод 24 11
|Мотовилов Олег 58 11
|Самойлов Юрий 55 11
|Дергилёв Никита 40 11
|Гаврилов Дмитрий 17 10
|Захаров Павел 54 10
|Летунов Илья 48 9
|Колбин Евгений 43 9
|Аникин Леонид 45 8
|Коровко Вадим 17 7
|Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 7
|Михалев Евгений 40 7
|Hurd Mark - Херд Марк 87 7
|Главчев Владимир 17 7
|Шевченко Владимир 135 6
|Соколова Ольга 20 6
|Данильянц Алексей 20 6
|Ерин Сергей 14 6
|Буйлов Юрий 13 6
|Зинкевич Сергей 18 6
|Щепилов Евгений 35 6
|Коновалов Олег 11 6
|Марченко Дмитрий 28 6
|Исанин Антон 28 6
|Путин Владимир 1821 6
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 6
|Прохоров Фёдор 78 6
|Клепиков Алексей 77 6
|Гришанова Ирина 25 6
|Рензяев Константин 26 5
|Седов Анатолий 6 5
|Горохов Евгений 27 5
|Определенов Владимир 19 5
|Сергеев Александр 21 5
|Чаркин Евгений 182 5
|Галушкин Олег 168 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757452, в очереди разбора - 661142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757452, в очереди разбора - 661142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru