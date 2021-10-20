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IaaS
Infrastructure-as-a-Service
Инфраструктура как услуга


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 2
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 1
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 3
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году 2
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN 2
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 3
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных 1
09.09.2021 «Оса групп» перешла в облако T1 Cloud 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1
30.08.2021 Cloud4Y предоставил облачные мощности компании «Джимсофт» 1
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» 1
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 4
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 3
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 1
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк» 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 2
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 1
01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 1
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
22.06.2021 Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов» 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 4
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
25.05.2021 Selectel расскажет о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой на CNews Forum 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 2
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
13.05.2021 GPU-ускорение требовательных приложений стало доступно пользователям платформы Digital Energy 1
13.05.2021 Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак» 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 9

Публикаций - 982, упоминаний - 1789

IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 184
VMware 1829 110
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 86
Oracle Corporation 3333 78
SAP SE 3208 67
Amazon Inc - Amazon.com 1469 62
Google LLC 7135 55
Крок 1219 52
IBM 3530 51
Softline - Софтлайн 1474 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 49
Cloud4Y 186 48
3728 48
VK - Mail.ru Group 2482 43
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 40
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 39
Selectel - Селектел 137 38
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 33
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 27
Cisco Systems 2037 27
iTeco - Ай-Теко 715 26
Инфосистемы Джет 675 25
Huawei 2727 24
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 23
Intel Corporation 4158 23
Сервионика - Servionica 164 23
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 22
Yandex - Яндекс 4100 21
Dell EMC 2393 20
Red Hat 665 19
Ланит ГК 1155 19
HP Inc. 2901 18
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 17
Uptime Institute 159 17
NetApp 485 16
G-Core Labs 64 16
Veeam Software 250 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 31
Альфа-Банк 1123 17
X5 Group 599 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
X5 Group - Пятерочка 559 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Visa International 1345 7
Май - Российская торговая компания 49 7
Русагро Группа Компаний 139 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 7
CarPrice - Карпрайс 31 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Фаберлик - Faberlic 63 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 6
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 5
DMI Дятьково 5 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 5
Uber 257 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 5
ВТБ24 583 5
Uber Technologies 258 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
S7 Airlines 79 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
En+ Group 17 5
Черкизово ГК 73 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 4
Открытие ФК 538 4
Posti Group Corporation - Itella 21 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
Правительство РФ 2200 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Счётная палата РФ 460 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Правительство Москвы 649 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 6
TIA - Telecommunications Industry Association 49 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Gen-Z Consortium 11 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 346
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 325
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 265
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 154
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 135
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 86
OpenStack 347 79
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 69
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 52
Kubernetes 307 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 43
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 43
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 39
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 31
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 31
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 30
DevOps - Development и Operations 296 29
ИТ-аутсорсинг 670 28
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 25
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 22
Big Data - Большие данные 1136 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 17
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 17
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 15
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 13
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
Microsoft Azure 1171 88
AWS - Amazon Web Services 568 50
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 49
Oracle Cloud Platform 151 34
МТС Cloud - CloudMTS 125 32
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 31
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 26
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 25
Microsoft Windows 10 6622 24
Java - Язык программирования 1169 23
Microsoft Office 365 769 23
Linux OS 4249 23
Microsoft Azure Stack 56 22
Microsoft Exchange 680 18
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 18
Google Android 10750 18
Microsoft SQL Server 790 18
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 17
Google Cloud Platform - GCP 194 16
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 15
Apache Hadoop 339 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 14
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 13
Stack Group - M1Cloud 76 13
VK - Mail.Ru Infra 22 12
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 12
VK - Mail.Ru Icebox 25 12
Apple iOS 5741 12
Intel x86 - Архитектура процессора 991 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 11
Microsoft Skype 1465 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 10
Docker - Платформа распределённых приложений 146 10
SQL - Язык программирования 432 10
VMware NSX Intelligence 103 10
CloudМТS 19 10
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 9
Онланта OnCloud.ru 34 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 9
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 9
Блинов Михаил 73 20
Березин Максим 60 18
Ганин Егор 50 13
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 11
Вайнер Всеволод 24 11
Мотовилов Олег 58 11
Самойлов Юрий 55 11
Дергилёв Никита 40 11
Гаврилов Дмитрий 17 10
Захаров Павел 54 10
Летунов Илья 48 9
Колбин Евгений 43 9
Аникин Леонид 45 8
Коровко Вадим 17 7
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 7
Михалев Евгений 40 7
Hurd Mark - Херд Марк 87 7
Главчев Владимир 17 7
Шевченко Владимир 135 6
Соколова Ольга 20 6
Данильянц Алексей 20 6
Ерин Сергей 14 6
Буйлов Юрий 13 6
Зинкевич Сергей 18 6
Щепилов Евгений 35 6
Коновалов Олег 11 6
Марченко Дмитрий 28 6
Исанин Антон 28 6
Путин Владимир 1821 6
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 6
Прохоров Фёдор 78 6
Клепиков Алексей 77 6
Гришанова Ирина 25 6
Рензяев Константин 26 5
Седов Анатолий 6 5
Горохов Евгений 27 5
Определенов Владимир 19 5
Сергеев Александр 21 5
Чаркин Евгений 182 5
Галушкин Олег 168 5
Россия - Российская федерация - РФ 57238 519
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 60
Европа 3736 35
Германия - Федеративная Республика 3618 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 29
Казахстан - Республика 2622 28
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 23
Украина 3353 20
Беларусь - Белоруссия 2084 20
Россия - СФО - Новосибирск 1959 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
Восточная Европа 1674 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 14
Индия - Республика 2165 14
Россия - Владивосток 864 13
Япония 2771 13
Россия - ПФО - Самара 1287 13
Россия - Краснодар 1034 12
Европа Западная 611 12
Сингапур - Республика 808 11
Франция - Французская Республика 2116 11
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Азия - Азиатский регион 1512 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 9
Африка 1486 9
Северная Америка 1407 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
Ближний Восток 1471 8
Бразилия - Федеративная Республика 1122 7
Нидерланды 971 7
Великое Герцогство Люксембург 216 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Россия - Сочи 910 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 97
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 95
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 64
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 49
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 21
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 20
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 10
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 5
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
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CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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