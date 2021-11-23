Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКЗИ Средства контроля защищенности информации Information security controls Средства криптографической защиты информации Средства защиты конфиденциальной информации Шифрование Криптография
Публикаций - 1330, упоминаний - 1481
СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 55 12
|Мельникова Анастасия 197 10
|Кабанов Владимир 174 9
|Чапчаев Андрей 43 7
|Мылицын Роман 85 6
|Исанин Антон 9365 6
|Рустамов Рустам 202 5
|Немошкалов Александр 11 5
|Путин Владимир 2542 5
|Маслов Юрий 10 5
|Альперович Михаил 13 5
|Челышев Сергей 5 5
|Гусев Дмитрий 51 4
|Хасьянова Гульнара 117 4
|Черепенников Антон 58 3
|Чаплыгин Роман 17 3
|Аносов Сергей 12 3
|Конусов Андрей 84 3
|Анфимов Павел 20 3
|Климарев Михаил 47 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Акимов Максим 170 3
|Груздев Сергей 35 3
|Крячков Антон 17 3
|Юсупов Ренат 113 2
|Мантуров Денис 66 2
|Луцик Павел 9 2
|Коняев Андрей 14 2
|Куренев Алексей 6 2
|Додохов Александр 3 2
|Мещеряков Кирилл 22 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Белозеров Олег 24 2
|Савельев Александр 38 2
|Курепкин Игорь 13 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Климов Евгений 16 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Смирнов Владимир 35 2
|Самойленко Максим 65 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru