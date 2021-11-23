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СКЗИ Средства контроля защищенности информации Information security controls Средства криптографической защиты информации Средства защиты конфиденциальной информации Шифрование Криптография

СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография


23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
24.01.2020 «Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП»
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»
25.05.2018 «Системный софт» получил право разрабатывать и внедрять СКЗИ
19.09.2016 «Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2»
24.04.2015 «Аладдин Р.Д.» и TmaxSoft предложили СКЗИ «Крипто БД» на базе СУБД Tibero
22.07.2014 Данные пациентов зашифруют от врачей
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ
16.12.2013 «Аладдин Р.Д.» продлил сертификат ФСБ на СКЗИ «Крипто БД»
05.10.2012 «Атлас-карт» получила заключение о соответствии СКЗИ «Турмалин»
20.07.2012 СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» оснащено поддержкой считывателя смарт-карт SafeTouch
16.07.2012 Новая версия СКЗИ «Континент-АП» сертифицирована ФСТЭК
05.07.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» 3.6
02.07.2012 В России начался массовый выпуск сертификатов ЭЦП со встроенной лицензией на СКЗИ
16.05.2012 «Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент»
25.08.2009 Directum получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ
27.01.2009 «Информзащита» выпустила новую версию средства криптозащиты М-506А-XP
01.06.2006 "КриптоПро" получила сертификат на CSP v.3.0 VxWorks
18.02.2005 "Сигнал-КОМ" интегрировала поддержку СКЗИ "Крипто-Про" в свои продукты
01.11.2004 R-Style Softlab будет использовать СКЗИ от "Сигнал-КОМ"
10.07.2003 "Информзащита" пополнила портфель сертификатов ФАПСИ

Публикаций - 1330, упоминаний - 1481

СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 173
Apple Inc 10683 92
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 77
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 75
Intel Corporation 11262 68
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 61
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 58
IBM - International Business Machines Corp 8941 57
Telegram Group 805 56
Крипто-ПРО 308 53
Samsung Electronics 9333 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 35
Yandex - Яндекс 5015 34
Meta Platforms - Facebook 4267 33
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 31
Элемент ГК - Elementec 1523 29
Код Безопасности 432 29
Softline - Софтлайн 1870 28
Oracle Corporation 6035 27
AMD - Advanced Micro Devices 3661 27
Amazon Inc - Amazon.com 2650 25
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 20
Huawei 3222 20
VK - Mail.ru Group 3057 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Программный продукт ГК 3960 19
Cisco Systems 4720 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
Lenovo Group 2077 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
Ростех - Автоматика Концерн 1008 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 13
Signal-COM - Сигнал-КОМ 39 13
SAP SE 4595 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 12
Новые облачные технологии (НОТ) 277 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 43
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
Почта России ПАО 1853 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Альфа-Банк 1476 9
X5 Group 709 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Visa International 1809 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
Пробизнесбанк АКБ 126 3
НСПК - Национальная система платежных карт 401 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Совкомбанк ПАО 171 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
Россети Ленэнерго 786 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
ИКС холдинг - Музей криптографии и вычислительной техники 4 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
LEGO 202 2
Петрокоммерц 47 2
ВТБ - Транскредитбанк 97 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Газпром ПАО 1008 2
Почта Банк 319 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Открытие ФК 2713 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 183
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 152
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 152
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 90
Президент Российской Федерации 3770 38
Правительство РФ 8292 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 30
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 10
Таможня - Таможенная служба 421 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 6
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 5
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 5
Счётная палата РФ 628 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
OpenCAPI Consortium 13 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 2
Web development - Веб-разработка 0 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
Gen-Z Consortium 11 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
Linux Foundation 167 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 259
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 231
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 218
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 202
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 190
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 186
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 185
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 174
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 162
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 142
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 136
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 135
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 121
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 111
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 111
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 107
Website - Вебсайт 9736 84
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 81
Мобильное приложение - Mobile app 4966 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 74
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 71
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 67
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 64
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 56
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 52
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 52
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 49
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 46
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 44
Google Android 11959 208
Apple iOS 6422 89
Aladdin JaCarta 257 79
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 63
Apple macOS 1457 63
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 50
КриптоПро СКЗИ CSP 144 49
Microsoft Windows 2000 2856 48
Microsoft Windows 7 1780 48
Linux OS 7669 42
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 38
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 38
Microsoft Office 3247 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 37
Microsoft Windows 2104 36
WhatsApp Messenger 745 36
Oracle Java - язык программирования 2554 31
Microsoft Windows 10 11713 29
Microsoft SQL Server 1416 28
Aladdin JaCarta PKI 80 27
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 24
Google Gmail 802 20
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 18
Aladdin JaCarta LT 24 17
Apple Safari - браузер 743 16
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 44 15
Microsoft Windows XP 2291 15
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 15
InfoTeCS - ViPNet Client 68 15
Nokia Symbian OS 1388 14
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 31 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 14
Aladdin JaCarta PRO 22 14
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 14
Apple iPad 3663 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 11
InfoTeCS - ViPNet CSP 33 11
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 10
Python - высокоуровневый язык программирования 486 10
Горелов Дмитрий 55 12
Мельникова Анастасия 197 10
Кабанов Владимир 174 9
Чапчаев Андрей 43 7
Мылицын Роман 85 6
Исанин Антон 9365 6
Рустамов Рустам 202 5
Немошкалов Александр 11 5
Путин Владимир 2542 5
Маслов Юрий 10 5
Альперович Михаил 13 5
Челышев Сергей 5 5
Гусев Дмитрий 51 4
Хасьянова Гульнара 117 4
Черепенников Антон 58 3
Чаплыгин Роман 17 3
Аносов Сергей 12 3
Конусов Андрей 84 3
Анфимов Павел 20 3
Климарев Михаил 47 3
Мишустин Михаил 376 3
Акимов Максим 170 3
Груздев Сергей 35 3
Крячков Антон 17 3
Юсупов Ренат 113 2
Мантуров Денис 66 2
Луцик Павел 9 2
Коняев Андрей 14 2
Куренев Алексей 6 2
Додохов Александр 3 2
Мещеряков Кирилл 22 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Белозеров Олег 24 2
Савельев Александр 38 2
Курепкин Игорь 13 2
Сабанов Алексей 21 2
Климов Евгений 16 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Смирнов Владимир 35 2
Самойленко Максим 65 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 281
Россия - РФ - Российская федерация 108428 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 122
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 31
Япония 10069 29
Земля - планета Солнечной системы 7427 28
Нидерланды 2197 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 23
Казахстан - Республика 4467 22
Беларусь - Белоруссия 3525 18
Азия - Азиатский регион 3803 18
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 13
Африка - Африканский регион 2928 13
Америка 2011 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Австрия - Австрийская Республика 1020 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 9
Украина 6212 8
Европа 12319 8
Швеция - Королевство 2072 7
Таиланд - Королевство 671 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 5
Израиль 1756 5
Европа Восточная 2927 5
Ирак - Республика 666 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 4
Россия - Сибирь 1579 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 503
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 343
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 19
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
Эргономика 840 12
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
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BCG - Boston Consulting Group 85 3
Juniper Research 468 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Frost & Sullivan 199 1
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Zecurion Analytics 25 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
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РАН - Российская академия наук 1397 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 9 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 5 1
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Криптонит Startup Challenge 13 2
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Новый год - Новогодние каникулы 0 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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