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Индексная книга CNews*
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Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС) Радиоаппаратура Radioelectronics

Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics


20.06.2019 Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
27.03.2015 В 2014 г. у операторов «большой тройки» возросло количество нарушений порядка использования РЭС
25.06.2014 В России действуют почти 1,7 млн радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
21.04.2014 В I квартале на основных операторов мобильной связи Роскомнадзором наложено штрафов на i15,4 млн
08.06.2012 Роскомнадзор создал онлайн-реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешённых для ввоза в Россию
01.09.2006 Объявлен конкурс на поставку средств контроля РЭС сетей для Россвязьнадзора

Публикаций - 731, упоминаний - 791

Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 24
Huawei 3459 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7993 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9325 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 21
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 15
IBM - International Business Machines Corp 9168 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 771 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 12
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 12
Элемент ГК - Elementec 25 11
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 9
HP Inc. 5500 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 9
Siemens AG - Siemens Group 2531 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 6
Merlion iRU - Деловой офис 256 6
Intel Corporation 11624 6
Lenovo Group 2151 6
Dell EMC 4892 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
ГКС - Группа компаний Систематика 335 5
Крок - Croc 1683 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4100 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 129 4
VK - Mail.ru Group 3185 4
Softline - Софтлайн 2033 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 36 4
ФОРС - Центр разработки 551 3
Apple Inc 11104 3
Red Hat 1224 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 25
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 10
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 6
Связной ГК 1328 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
Почта России ПАО 1973 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 3
Газпром ПАО 1144 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 126 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 10 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 1
РАВИС 11 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 1
Евросеть 1397 1
Альфа-Банк 1580 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
UDR Inc 8 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 334 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 74
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 72
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17686 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 22
Президент Российской Федерации 3492 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 9
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 4
Верховный суд Российской Федерации 777 3
Судебная власть - Judicial power 2073 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
Администрация Президента РФ 976 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 149 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 2
Таможня - Таможенная служба 1022 2
Федеральное казначейство России 1540 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 39 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 69 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 75 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 217
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52554 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38251 26
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2569 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78753 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3782 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6296 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3825 10
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2720 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8522 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3620 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 8
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8398 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1195 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7326 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7681 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 5
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2629 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14354 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3950 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3988 8
Microsoft Windows 2000 12612 7
Интерфакс СПАРК 150 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 4
Linux OS 8156 4
Oracle Java - язык программирования 2751 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 135 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 421 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 77 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 11 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 35 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 73 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 203 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
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ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 1
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Microsoft Office 3405 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
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Microsoft Windows 2693 1
Медведев Дмитрий 1626 17
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 40
Россия - РФ - Российская федерация 121507 33
Китай - Тайвань 3660 31
Беларусь - Белоруссия 4165 31
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 7
Азия - Азиатский регион 4634 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 7
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Казахстан - Республика 4750 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 6
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 247 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3240 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 5
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 3
СВО - Специальная военная операция 60 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3823 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4838 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3575 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1167 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
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За Телеком - telegram-канал 42 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
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IDC - International Data Corporation 4840 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7398 3
Juniper Research 501 1
ТГУ - Томский государственный университет 114 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 7 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 123 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 10 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 21 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 246 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 23 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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