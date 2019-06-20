Индексная книга CNews*
Радиоэлектроника Радиоэлектронная отрасль Радиоэлектронные средства (РЭС) Радиоаппаратура Radioelectronics
Публикаций - 731, упоминаний - 791
Радиоэлектроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1626 17
|Шадаев Максут 609 17
|Путин Владимир 2696 15
|Покровский Иван 78 10
|Мишустин Михаил 466 6
|Копосов Максим 22 4
|Иванов Олег 136 4
|Никифоров Николай 1172 3
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Поскакухин Вадим 8 2
|Сергеев Сергей 92 2
|Чаркин Евгений 235 2
|Массух Илья 215 2
|Мантуров Денис 79 2
|Акимов Максим 175 2
|Климарев Михаил 48 2
|Митрофанов Дмитрий 6 2
|Кремер Аркадий 15 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Рудевский Антон 29 1
|Лукьянчук Евгений 5 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|Королев Игорь 61 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Кошкина Алена 12 1
|Ситников Сергей 75 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Чаркин Владимир 14 1
|Шаев Виталий 14 1
|Порошин Тимур 16 1
|Тятюшев Максим 18 1
|Верисов Михаил 18 1
|Ильина Наталья 15 1
|Бабкин Николай 20 1
|Свинцов Андрей 18 1
|Чурсин Дмитрий 30 1
|Богданов Андрей 38 1
|Чендаров Андрей 15 1
|Трофимов Дмитрий 30 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2038 16
|IDC - International Data Corporation 4840 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7398 3
|Juniper Research 501 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.