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Индия - Республика

19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 4
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 2
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 4
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 2
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
03.09.2021 Создан процессор, аппаратная архитектура которого меняется «на лету» 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 3
24.08.2021 Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта 1
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже 9
20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 2
16.08.2021 Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт 1
13.08.2021 Рассекречен «самый дешевый» смартфон в мире. На что он способен 3
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов 1

Публикаций - 2156, упоминаний - 3437

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7124 185
Microsoft Corporation 10997 181
Apple Inc - Эппл Рус 7669 157
Samsung Electronics 5627 134
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 120
Facebook 3764 116
Xiaomi 904 105
АФК Система ПАО 990 105
IBM 3524 96
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 92
Huawei 2723 86
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 75
Nokia Corporation 2404 64
Intel Corporation 4143 63
Twitter 2204 54
Cisco Systems 2035 53
SAP SE 3207 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 45
Qualcomm Technologies 1000 45
Dell EMC 2382 42
Ericsson 846 42
OPPO Electronics 222 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 41
Amazon Inc - Amazon.com 1467 40
Yandex - Яндекс 4098 40
Fujitsu 737 39
HP Inc. 2893 38
Oracle Corporation 3331 36
LG Electronics 1831 34
Ростех - Ростехнологии 2230 32
Lenovo Group 1635 32
PayPal 438 32
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1117 31
Realme 79 31
NortonLifeLock (Symantec) 773 31
MediaTek 314 29
VK - Mail.ru Group 2482 28
ZTE Corporation 549 27
OnePlus - BBK Electronics 131 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 24
eBay Inc 526 24
Visa International 1343 24
РусславБанк - РСБ 147 18
Qiwi 783 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 14
Связной ГК 875 13
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 13
Тинькофф ГК - TCS Group 51 13
РВК - Российская венчурная компания 476 12
LinkedIn 520 10
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 10
Газпром ПАО 518 9
Евросеть 882 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 9
Uber 257 9
Uber Technologies 258 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Coca-Cola Company 112 8
Альфа-Банк 1122 8
Аэрофлот 492 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Tesla Motors 241 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Физприбор - Московский завод 8 6
SoftBank Group 101 6
Deutsche Bank 126 6
Газпром нефть 380 6
Western Union 86 5
UnionPay - Платёжная система 75 5
AliExpress 275 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 5
Ингосстрах СПАО 210 5
American Express 171 5
The Walt Disney Company 166 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 79
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 50
Президент Российской Федерации 1439 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 21
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 16
Правительство РФ 2198 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
Верховный суд Индии 13 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
World Bank Group - Всемирный банк 128 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 11
Роснано 456 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 10
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 10
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 10
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 9
Верховный суд Российской Федерации 174 9
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 9
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 8
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 7
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 7
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 23
Руссофт - Russoft 250 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
Linux Foundation 157 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Демократическая политическая партия США 36 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Gen-Z Consortium 11 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
World Wide Web Foundation 6 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 118
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 110
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 69
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 67
3G - Стандарт мобильной связи 3699 62
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 58
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 53
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 49
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 41
USB Type-C - USB-C 901 41
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 38
Smartphone - Смартфон 771 37
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 28
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 27
ИТ-аутсорсинг 669 26
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 24
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 20
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 20
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QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 17
Google Android 10750 211
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 115
Microsoft Windows 10 6602 86
Apple iOS 5741 82
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 63
Linux OS 4236 55
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 51
Google Play - Google Store - Android Market 2515 51
Apple iPad 3263 51
Google YouTube - Видеохостинг 1702 44
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 40
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 31
Samsung Galaxy Note 558 31
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 31
WhatsApp Messenger 654 30
Microsoft Skype 1459 30
Google Android 10 172 26
Apple - App Store 2198 25
Microsoft Office 1916 24
Microsoft Windows Phone OS 1472 24
Google Chrome - браузер 1117 23
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 23
Apple iPhone 6 547 22
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 22
Java - Язык программирования 1166 21
Opera - Браузер 627 20
Apple iPhone 5 710 20
Corning Gorilla Glass 496 20
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 20
Symbian OS 755 20
Nvidia GeForce GTX 2048 20
Microsoft Windows 7 1662 19
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 19
Apple macOS 921 18
Microsoft Windows 8 1228 18
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 18
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 18
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 18
Microsoft Windows 849 17
Facebook Instagram - Инстаграм 569 17
Путин Владимир 1820 45
Медведев Дмитрий 1433 23
Никифоров Николай 1126 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 22
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 17
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 12
Фролова Светлана 41 12
Рейман Леонид 407 11
Jun Lei - Цзунь Лей 43 11
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 10
Гурко Александр 129 9
Steve Jobs - Стив Джобс 697 9
Евтушенков Владимир 130 9
Щеголев Игорь 676 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 9
Богачев Игорь 172 8
Макаров Валентин 111 8
Касперская Наталья 197 8
Усманов Алишер 241 7
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 7
Наместникова Мария 20 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 7
Гостев Александр 54 6
Lau Pete - Лау Пит 9 6
Шамолин Михаил 102 6
Овчаренко Юрий 25 6
Наместников Юрий 39 6
Lau Pete - Ло Пит 13 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 6
Зайцев Михаил 145 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 6
Вексельберг Виктор 96 6
Ambani Anil - Амбани Анил 7 5
Массух Илья 192 5
Дмитриев Кирилл 93 5
Песков Дмитрий 65 5
Бетсис Павел 84 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 882
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Ближний Восток 1466 174
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Украина 3344 150
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Малайзия 336 110
Нидерланды 969 106
Казахстан - Республика 2618 100
Латинская Америка 721 99
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 99
Польша - Республика 824 98
Восточная Европа 1667 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 95
Северная Америка 1402 94
Таиланд - Королевство 355 87
Филиппины - Республика 210 83
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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