Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беспилотный летательный аппарат
БПЛА
Беспилотная авиационная система
БАС
UAV
Unmanned aerial vehicle
Drone
Дрон
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Публикаций - 101, упоминаний - 157
Беспилотный летательный аппарат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761071, в очереди разбора - 664760.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761071, в очереди разбора - 664760.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru