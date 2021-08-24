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Беспилотный летательный аппарат
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24.08.2021 «Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников 3
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 4
21.07.2021 Концерн «Автоматика» представил системы противодействия БЛА 2
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 3
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК 1
25.08.2020 Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы 1
25.08.2020 «Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения 1
25.08.2020 «Автоматика» представила новинки в области противодействия БЛА 3
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
29.07.2020 Концерн «Автоматика» получил патенты на промышленные образцы систем противодействия дронам 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
29.06.2020 В России создан дрон с грузоподъемностью более 200 кг 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 5
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 2
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
03.02.2020 «Автоматика» представит новейшие комплексы противодействия БЛА в Индии 1
03.02.2020 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
20.01.2020 Безлюдные технологии 1
20.01.2020 Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой 1
25.12.2019 «Росэлектроника» разрабатывает мобильный комплекс с беспилотником для поиска и спасения людей 1
15.11.2019 «Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 1
28.10.2019 Россиян отныне будут штрафовать на сотни тысяч рублей за запуск беспилотников 3
10.10.2019 Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных дронов 1
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия 1
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
02.07.2019 В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
24.05.2019 Ростех впервые продемонстрировал работу комплекса противодействия гражданским дронам «Атака – DBS» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 157

Беспилотный летательный аппарат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 20
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
Google LLC 7148 7
Ростех - Концерн Автоматика 397 7
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 5
Yandex - Яндекс 4101 5
SAP SE 3212 5
DJI 32 4
Facebook 3765 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Microsoft Corporation 11077 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Oculus VR 48 2
Huawei 2730 2
Рубеж-Автоматика 5 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Fortinet 286 2
Nvidia Corp 2019 2
Совзонд - Sovzond 66 2
NetApp 485 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
Lufthansa Systems 19 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Newegg 11 1
EA DICE 147 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
MGI Digital Technology 3 1
IOActive 11 1
iFlytek 3 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Магнетар 3 1
Бастион 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
Tesla Motors 241 3
Почта России ПАО 1572 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Airbus Group 71 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
Starship Technologies 6 1
Skymec - Небесная Механика 6 1
Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
Uber 257 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Boeing 98 1
Татнефть 112 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Uber Technologies 258 1
Аэрофлот 493 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Правительство РФ 2203 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
Рособоронэкспорт 34 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Аэронет Ассоциация 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
3D-печать 135 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
ПКЛ - модуль пассивного когерентного локатора 4 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
Масштабируемость - Scalability 20 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Lightning 131 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 1 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
Национальные Технологии - СХД Купол 31 4
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
Google Android 10751 3
Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 3
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
WhatsApp Messenger 654 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
IBM Cognos BI 141 1
Hitachi Lumada Edge Intelligence 2 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
IBM SPSS Statistics 37 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
Vocord Cyclops 3 1
Docker Swarm 8 1
Apple FaceID 26 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 2 1
Airbus Skywise 2 1
Индустриальные дроны - BRAERON 1 1
Carnivora - Карнивор БПЛА 1 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Автоматика Нацтех 3 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 17 1
Digital Security ERPScan Security Scanner for SAP - ЕРПскан 9 1
Кабанов Владимир 174 5
Путин Владимир 1824 4
Атаманов Александр 3 2
Евтушенко Олег 125 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Ротенберг Игорь 35 2
Скоков Сергей 26 2
Смирнов Федор 4 1
Скорых Сергей 4 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Барыкин Сергей 9 1
Calo Ryan - Кало Райан 1 1
Lomax Mark - Ломакс Марк 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Зибров Геннадий 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Тюрин Алексей 13 1
Mazel Joe - Мэйзл Джо 1 1
Калмыков Сергей 9 1
Пауков Сергей 7 1
Каниовский Александр 1 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Bonapace Tiziana - Бонапас Тициан 1 1
Bueermann Jim - Буэерманн Джим 1 1
Alisjahbana Armida - Алишахбана Армида 1 1
Мальцев Виктор 2 1
Зубков Александр 6 1
Бартенева Мария 23 1
Мотренко Андрей 10 1
Врацкий Андрей 4 1
Силкина Елена 8 1
Сулин Алексей 3 1
Лапунов Алексей 1 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Мальцев Алексей 12 1
Конягин Дмитрий 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Натрусов Артем 121 1
Мишустин Михаил 302 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Европа 3752 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Земля - планета Солнечной системы 863 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - Томск 449 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Иннополис 292 2
Африка 1489 2
Индия - Республика 2169 2
Япония 2780 2
Ирландия - Дублин 66 1
США - Бриджуотер 2 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Московская область - Истринский район 1 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Россия - Улан-Удэ 139 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Туапсе 30 1
Таиланд - Бангкок 12 1
США - Даллас 36 1
Тихий океан 54 1
Восточная Азия 27 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
США - Денвер 25 1
США - Северная Дакота 4 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Тульская область 752 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 2
Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 2
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
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ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
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Закон Мура - Moore's law 74 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
The Verge - Издание 448 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Business Insider 182 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
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ФАН РИА - Федеральное агентство новостей 2 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Technavio 23 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
NetApp Directions 6 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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