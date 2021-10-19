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19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 4
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» 1
21.06.2021 Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат 1
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза 2
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
28.05.2021 Virtuality Club и ТФН представят новую модель VR-шлема Pico Interactive 2
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
30.03.2021 МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге 1
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 1
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 4
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 1
03.02.2021 Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса 2
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
31.01.2021 Что нового предлагает VMware для управления большим парком разных виртуальных машин? 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 3
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
08.01.2021 Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 1
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1

Публикаций - 410, упоминаний - 886

VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 43
Nvidia Corp 2012 34
Samsung Electronics 5641 33
Microsoft Corporation 11039 25
Google LLC 7135 22
Apple Inc - Эппл Рус 7685 22
Крок 1219 18
Ростех - Ростехнологии 2230 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 17
Lenovo Group 1636 17
Huawei 2727 17
Oculus VR 48 16
Intel Corporation 4158 16
Rimini Street 38 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Schneider Electric 408 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Такском - Taxcom 119 14
Ситилабс 25 14
Центр2М - Center2М 47 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Yandex - Яндекс 4100 12
AMD - Advanced Micro Devices 1664 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
SAP SE 3208 9
HP Inc. 2901 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
AMD Radeon Technology Group 12 8
Accenture - Аксенчер 531 8
Xiaomi 904 7
Oracle Corporation 3333 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Ланит ГК 1155 6
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 25
X5 Group 599 22
X5 Group - Пятерочка 559 22
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Аэрофлот 492 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Уралсиб Банк 389 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
OKS Group 31 14
Интер РАО ПАО 158 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Траско - Trasko 27 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Газпром нефть 380 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 8
Альфа-Банк 1123 8
X5 Group - Перекресток 203 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Норникель - Норильский никель 177 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 649 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 2
Роснано 456 2
Счётная палата РФ 460 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Правительство РФ 2200 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Союз машиностроителей России 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 101
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 59
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 38
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
Big Data - Большие данные 1136 20
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 11
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 10
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
Google Android 10750 38
Nvidia GeForce GTX 2055 36
Apple iOS 5741 27
Microsoft Windows 10 6622 23
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 17
1С:ERP Управление предприятием 203 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Nvidia Quadro GPU 80 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Intel Core - Семейство процессоров 863 12
Sony Playstation VR - PS VR 12 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 11
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 10
Epic Games Unreal Engine 174 10
Nvidia Quadro RTX GPU 26 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 8
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 7
Nvidia G-Sync 96 7
Microsoft DirectX 325 7
Samsung Galaxy Note 558 7
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 7
Linux OS 4249 7
Apple macOS 922 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 6
Microsoft Windows Mixed Reality 18 6
Samsung Galaxy Gear 102 6
Dell Alienware 69 5
Acer Predator 60 5
Nvidia Quadro P GPU 16 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 4
Acer AeroBlade 3D 17 4
Apple iPad 3263 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 4
Apple File System - APFS 12 4
Чаркин Евгений 182 15
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Сарнацкий Владислав 16 13
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Антонов Александр 73 13
Россия - Российская федерация - РФ 57238 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 69
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 29
Восточная Европа 1674 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 16
Европа 3736 15
Япония 2771 15
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
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Южная Корея - Республика 1454 8
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Россия - ПФО - Самара 1287 6
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Италия - Итальянская Республика 1377 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Россия - Краснодар 1034 3
Северная Америка 1407 3
Земля - планета Солнечной системы 858 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 12
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
Образование в России 332 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 52 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Wikipedia - Википедия 275 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rusbase 15 1
EE Times 21 1
Variety 9 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
IDC - International Data Corporation 2711 10
Gartner 2189 6
CNews Analytics 1988 5
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 3
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 3
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Markets&Markets Research 78 2
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International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
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Fortune Global 100 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
ТИАР-Центр 3 1
Tolly Group 6 1
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EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
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EdTechX Global 1 1
Barron 100 Most Sustainable Companies 1 1
CCS Insight 20 1
Juniper Research 278 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
IHS Markit 21 1
Frost & Sullivan 101 1
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CNews Инновация года - награда 26 1
IoT Analytics 3 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 6
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 4
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
РАН - Российская академия наук 316 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 23
CNews Баттл 34 15
CNews AWARDS 291 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews HR Tech 1 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Red Bull Air Race 1 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Red Bull Jump&Freeze - аквашоу 1 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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CNews FORUM Кейсы 44 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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