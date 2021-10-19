Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VR
Virtual Reality
Виртуальная реальность
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 410, упоминаний - 886
VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Каюмов Шамиль 34 15
|Прохорова Алла 45 15
|Сороченков Алексей 23 14
|Сотин Денис 102 14
|Горчаков Денис 26 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Нестеров Алексей 79 14
|Карпов Иван 41 14
|Егоров Владимир 52 14
|Лебедев Антон 28 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Степченков Максим 36 14
|Емелин Александр 25 14
|Васильев Владислав 39 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Слышкин Василий 54 14
|Халматов Максим 45 14
|Соловьев Алексей 60 14
|Юсупов Шамиль 22 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Рубин Адар 28 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Смык Виталий 27 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Портной Михаил 23 14
|Платонов Михаил 38 13
|Вахнин Павел 51 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Хасин Михаил 26 13
|Сирота Юрий 38 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Антонов Александр 73 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758874, в очереди разбора - 662564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758874, в очереди разбора - 662564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru