В России операторы БАС оттачивают навыки на VR-тренажере «Небо-22»

Представлен первый цифровой отечественный учебный полигон «Небо-22», созданный на базе технологий искусственного интеллекта. Разработка входит в линейку комплексных решений ГК «ГАСКАР» и уже используется в военных частях, научно-исследовательских организациях и центрах подготовки операторов беспилотных систем. Об этом CNews сообщили представители Amethyst Capital.

Цифровой полигон «Небо-22» предоставляет пользователю возможность проходить специально разработанные этапы подготовки в среде виртуальной реальности, осваивая навыки управления квадрокоптерными беспилотниками. Операторы отрабатывают полный спектр навыков управления различными типами дронов, включая БВС «Сибирячок-5». Система формирует максимально реалистичную среду — от песчаных бурь в пустыне до ночных ливней в горах и густого тумана над городом. Пользователь также может выбрать физическую модель пульта управления виртуальным дроном.

«Небо-22» моделирует работу всех ключевых систем БПЛА: оптических и инфракрасных камер, лидаров, радаров и навигационного оборудования. Платформа особенно востребована для обучения автономных систем управления — она позволяет модернизировать ИИ дронов, выявлять ошибки в алгоритмах и совершенствовать машинное зрение без риска аварий.

VR-тренажер включает полный цикл обучения: теоретическую подготовку с инструкциями и тестовыми заданиями, а также практические модули. Особое внимание уделено критически важным сценариям: обнаружению цели, наведению и поражению атакующего беспилотника в воздухе. Это отвечает растущему запросу на обучение расчетов, обеспечивающих защиту инфраструктурных объектов. Кроме того, полигон используется для отработки алгоритмов управления роем ударных дронов и наведения беспилотных систем на цель.

«Небо-22» серийно поставляется в воинские части и учебные центры Министерства обороны России, обеспечивая подготовку операторов по всей стране.

«Цифровой полигон позволяет операторам осваивать самые сложные задачи в безопасной, но предельно реалистичной виртуальной среде. «Небо-22» играет ключевую роль в развитии беспилотных технологий и качественной подготовке специалистов по БАС в России», – сказала Фаина Филина, директор по внешним коммуникациям ГК «ГАСКАР».