Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IaaS
Infrastructure-as-a-Service
Инфраструктура как услуга
Облачная инфраструктура
Публикаций - 1113, упоминаний - 1912
IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 64 20
|Блинов Михаил 73 20
|Колбин Евгений 53 17
|Самойлов Юрий 67 16
|Дергилёв Никита 42 14
|Хомутский Юрий 30 14
|Ганин Егор 54 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Мотовилов Олег 61 13
|Гаврилов Дмитрий 18 13
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 12
|Аникин Леонид 50 11
|Захаров Павел 59 10
|Вайнер Всеволод 25 10
|Hurd Mark - Херд Марк 95 10
|Черевков Алексей 11 9
|Зинкевич Сергей 20 9
|Прохоров Фёдор 81 9
|Захаренко Максим 53 9
|Горохов Евгений 32 9
|Михалев Евгений 42 9
|Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 8
|Путин Владимир 2450 8
|Севастьянов Алексей 25 8
|Летунов Илья 48 8
|Козлов Михаил 167 8
|Щепилов Евгений 36 8
|Гришанова Ирина 26 8
|Галушкин Олег 171 7
|Главчев Владимир 21 7
|Другалев Станислав 10 7
|Ерин Сергей 15 7
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 7
|Гребнев Егор 41 7
|Корнеев Сергей 81 7
|Потапов Сергей 29 6
|Марченко Дмитрий 28 6
|Заржецкий Александр 31 6
|Василенко Александр 67 6
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru