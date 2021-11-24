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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IaaS
Infrastructure-as-a-Service
Инфраструктура как услуга
Облачная инфраструктура



24.11.2021 T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews
23.11.2021 Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое
22.11.2021 M1Cloud сохранил позиции в десятке крупнейших поставщиков IaaS по версии CNews
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами
Облачные сервисы 2021
19.11.2021 Рынок IaaS в 2020 г. вырос на 40%
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит»
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час
12.05.2021 Все о репликации данных в IaaS и DRaaS
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021
23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews
05.03.2021 Market.CNews готовит новый рейтинг SLA облачных провайдеров IaaS. Идет сбор данных
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace
21.01.2021 Corpsoft24 предоставила услуги IaaS и ПО «1С» производителю индейки «Краснобор»
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS
01.11.2021 Market.CNews готовит рейтинг облачных провайдеров IaaS-2022. Идет сбор данных
29.09.2020 Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS
01.09.2020 Linxdatacenter вошел в топ-3 рейтинга провайдеров IaaS по уровню SLA
06.08.2020 «Техносерв Cloud» вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России
27.07.2020 ГК «Ростелеком» увеличила свою долю на российском рынке поставщиков IaaS
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS
09.06.2020 Как работает SLA на IaaS и что в нем важнее всего? Опрос Market.CNews
15.04.2020 IaaS или PaaS: что выбрать?
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей
02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить
31.10.2019 IaaS для вас: кому это нужно, преимущества и недостатки
29.10.2019 IaaS (Infrastructure as a Service)
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure

Публикаций - 1113, упоминаний - 1912

IaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21055 201
VMware 1979 176
Oracle Corporation 5808 113
Softline - Софтлайн 1773 100
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 99
Amazon Inc - Amazon.com 2532 93
Крок - Croc 1575 86
5020 83
Google LLC 9479 82
IBM - International Business Machines Corp 8704 74
SAP SE 4368 73
Cloud4Y 198 62
Ростелеком - DataLine - Даталайн 244 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 56
iTeco - Ай-Теко 892 54
Cisco Systems 4645 48
Selectel - Селектел 148 48
VK - Mail.ru Group 2836 47
Dell EMC 4479 45
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 45
HP Inc. 5106 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 993 41
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 38
Инфосистемы Джет 849 37
Huawei 2999 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 34
Сервионика - Servionica 165 34
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 32
Yandex - Яндекс 4545 31
Intel Corporation 10799 30
Red Hat 1126 30
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 29
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 99 27
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 141 26
NetApp - Network Appliance 600 26
Linxdatacenter - Связь ВСД 99 25
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 24
Uptime Institute 174 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 53
Альфа-Банк 1328 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 15
X5 Group 649 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 13
РЖД - Российские железные дороги 1333 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 764 11
Май - Российская торговая компания 64 10
ГПБ - Газпромбанк 803 9
Visa International 1640 9
Почта России ПАО 1802 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 7
ВТБ - ВТБ24 641 7
Открытие ФК 524 7
Mary Kay - Мэри Кэй 85 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 7
Русагро Группа Компаний 171 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 6
ПСБ - Промсвязьбанк 635 6
CarPrice - Карпрайс 33 6
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 6
Фаберлик - Faberlic 67 6
LinkedIn 550 5
РСХБ - Россельхозбанк 199 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 5
X5 Group - Пятерочка 289 5
Segezha Group - Сегежа Групп 91 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 410 5
Ингосстрах СПАО 279 5
УЭК - Универсальная электронная карта 554 5
S7 Airlines 95 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 866 5
Аэрофлот 618 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 5
En+ Group 18 5
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 5
Почта Банк 306 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 21
Правительство РФ 2918 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2382 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 9
Федеральное казначейство России 892 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 6
Президент Российской Федерации 1798 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 4
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1665 4
Счётная палата РФ 556 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 472 3
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 46 3
Правительство Москвы 884 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1991 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 8
TIA - Telecommunications Industry Association 66 7
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 5
4CIO 593 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
Единая Россия - Политическая партия 219 2
Руссофт - Russoft 346 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 53 1
Gen-Z Consortium 11 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
Linux Foundation 163 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 498
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 487
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 395
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 231
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 169
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 117
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 103
OpenStack 360 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 78
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 70
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 68
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 65
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 62
Kubernetes 368 62
ИТ-аутсорсинг 863 51
Big Data - Большие данные 1429 48
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2265 40
DevOps - Development и Operations 351 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 37
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 136 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2142 36
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 35
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 72 33
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 32
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 29
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 29
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 109 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 991 28
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными 64 28
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 890 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 25
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 64 24
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 98 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1222 24
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 43 21
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 158 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 663 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 19
Microsoft Azure 1216 132
AWS - Amazon Web Services 609 74
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 118 53
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 512 47
Microsoft Office 365 799 43
Linux OS 7247 41
Microsoft Windows 10 10120 39
Oracle Cloud Platform 153 39
МТС Cloud - CloudMTS 140 37
Microsoft Exchange 995 35
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 35
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 32
Microsoft SQL Server 1265 32
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 30
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 25
Google Cloud Platform - GCP 213 24
Java - Язык программирования 2441 23
Microsoft SharePoint Products and Technologies 672 23
Microsoft Azure Stack 59 23
Intel x86 - архитектура процессора 1258 22
VMware vSphere 304 21
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 19
Google Android 11570 19
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 678 18
Stack Group - M1Cloud 83 17
Apache Hadoop 348 15
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 15
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 582 15
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 14
VMware NSX Intelligence 109 13
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 30 13
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 12
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 59 12
CloudМТS 21 12
Apple iOS 6249 12
Microsoft Skype 1885 12
Березин Максим 64 20
Блинов Михаил 73 20
Колбин Евгений 53 17
Самойлов Юрий 67 16
Дергилёв Никита 42 14
Хомутский Юрий 30 14
Ганин Егор 54 13
Шевченко Владимир 135 13
Мотовилов Олег 61 13
Гаврилов Дмитрий 18 13
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 12
Аникин Леонид 50 11
Захаров Павел 59 10
Вайнер Всеволод 25 10
Hurd Mark - Херд Марк 95 10
Черевков Алексей 11 9
Зинкевич Сергей 20 9
Прохоров Фёдор 81 9
Захаренко Максим 53 9
Горохов Евгений 32 9
Михалев Евгений 42 9
Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 8
Путин Владимир 2450 8
Севастьянов Алексей 25 8
Летунов Илья 48 8
Козлов Михаил 167 8
Щепилов Евгений 36 8
Гришанова Ирина 26 8
Галушкин Олег 171 7
Главчев Владимир 21 7
Другалев Станислав 10 7
Ерин Сергей 15 7
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 7
Гребнев Егор 41 7
Корнеев Сергей 81 7
Потапов Сергей 29 6
Марченко Дмитрий 28 6
Заржецкий Александр 31 6
Василенко Александр 67 6
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 6
Россия - Российская федерация - РФ 83823 607
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 121
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 74
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 68
Европа 7289 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 34
Германия - Федеративная Республика 7788 34
Казахстан - Республика 4146 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 28
Россия - СФО - Новосибирск 2933 24
Украина 5531 21
Беларусь - Белоруссия 3210 20
Европа Восточная 2819 19
Азия - Азиатский регион 3167 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 17
Сингапур - Республика 1522 16
Индия - Республика 4106 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 15
Европа Западная 1307 14
Япония 7920 14
Африка - Африканский регион 2670 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 13
Нидерланды 2016 13
Франция - Французская Республика 4933 13
Ближний Восток 2496 13
Бразилия - Федеративная Республика 1898 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 13
Россия - ПФО - Казань 1894 12
Америка Северная 2602 12
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 11
Америка Латинская 1379 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1743 9
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 9
Россия - Сибирь 1351 8
Финляндия - Финляндская Республика 1650 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 166
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 157
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 93
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 91
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 72
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 55
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 48
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 43
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 29
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 25
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 14
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 395 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 11
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 237 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 8
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 8
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 255 5
Человеческий фактор 204 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 5
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 489 5
Аутсорсинг 148 5
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 839 4
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 211 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 4
Экономический эффект 102 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 8
Forbes - Форбс 563 5
Коммерсантъ - Издательский дом 798 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 5
WSJ - The Wall Street Journal 1195 4
TAdviser - Центр выбора технологий 227 4
ZDnet 560 4
CNews Облачные сервисы 4 3
GigaOM 62 3
The Register 1262 2
Thomson Reuters - Рейтер 5685 2
IDG - International Data Group 83 2
CNET - Издание 1557 2
CNews TV 476 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
Telegraph 124 1
The Verge - Издание 459 1
Vc.ru - Виси.ру 10 1
Vogue 18 1
Nextgov 19 1
Network World 30 1
FCW 4 1
WikiLeaks 112 1
InformationWeek 220 1
Открытые системы ИД 109 1
InfoBank.by 1 1
InfoWorld 55 1
Intelligent Enterprise 26 1
ТАСС Телеком 27 1
Bloomberg 973 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Банки.ру - Banki.ru 34 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Fortune 147 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Wikipedia - Википедия 399 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
КиноПоиск - портал о кино 124 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
IDC - International Data Corporation 4535 124
Gartner 3200 116
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 76
Forrester Research 785 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 18
IDC Russia - IDC Россия 145 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 14
CNews SaaS рейтинг 22 11
CNews IaaS рейтинг 12 11
Juniper Research 420 10
IDC Russia Cloud Services Market 8 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 6
Fortune Global 500 268 5
451 Research Group 45 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 3
Synergy Research Group 39 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 29 3
Markets&Markets Research 92 3
CNews Рынок ИТ-услуг 18 3
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Mordor Intelligence 14 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 2
Fortune Global 100 136 2
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Медиалогия 45 2
Forrester Wave 25 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
Frost & Sullivan 177 2
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Veeam Cloud Data Management Report 3 1
Security Compute Ratings 3 1
IHS Infonetics Research 87 1
Dimensional Research 12 1
CNews Мишень 7 1
Current Analysis 24 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 497 7
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 209 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 88 2
РАН - Российская академия наук 977 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 2
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 3 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 196 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 18 1
Сириус - Образовательный центр 105 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 167 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 22
CNews AWARDS - награда 334 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 403 3
Oracle Modern Cloud Day 8 3
Чёрная пятница (распродажи) 84 3
Oracle OpenWorld 58 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
Международный женский день - 8 марта 29 2
VMworld 27 2
РИФ - Российский Интернет Форум 33 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
CeBIT 424 2
Олимпийские игры - Olympic Games 490 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
Docflow 105 1
Intel Developer Forum - IDF 234 1
Fujitsu Forum 8 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 6 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
MeYou 3 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 21 1
CNews FORUM Кейсы 47 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 199 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Microsoft Ignite 24 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
NetApp Insight - конференция 6 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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