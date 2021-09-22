Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BI
Business intelligence
Бизнес-аналитика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 783, упоминаний - 1593
BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 32
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 30
|Сотин Денис 102 22
|Лигачев Глеб 60 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Натрусов Артем 121 21
|Клепиков Алексей 77 19
|Аксаков Анатолий 98 19
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Беляев Владислав 65 18
|Кучугин Илья 41 18
|Нагаев Олег 30 18
|Воронин Петр 35 18
|Попов Андрей 72 18
|Шипов Савва 70 18
|Потапкин Михаил 26 16
|Абакумов Евгений 103 16
|Суворов Антон 20 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Чамара Денис 57 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Прохорова Алла 45 14
|Дьяченко Валерий 66 14
|Бычков Александр 39 13
|Нестеров Алексей 79 13
|Белоусов Максим 59 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Хасин Михаил 26 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Ушаков Анатолий 15 12
|Айвазов Армен 449 11
|Сергеев Сергей 63 11
|Спиридонов Александр 35 10
|Чибисов Владимир 22 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Самедов Тимур 19 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Таланов Максим 11 9
|Егоров Владимир 52 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756981, в очереди разбора - 660671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756981, в очереди разбора - 660671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru