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BI
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22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 3
05.07.2021 «Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы 2
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле» 1
28.06.2021 Выручка Navicon от реализации BI-проектов в 2020 году выросла на 30% 1
28.06.2021 Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 2
24.06.2021 В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров 1
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
08.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 2
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 1
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики 1
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы 1
19.04.2021 GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве 2
15.04.2021 Exasol и Glowbyte объявили о партнерстве 1
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 1
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки 1
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
12.02.2021 «Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms 2
08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte 7
27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense 2
26.01.2021 Аналитика нужна не только топ-менеджерам: как BI-инструменты проникают вглубь департаментов 7
13.01.2021 Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
23.12.2020 «Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм» 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
14.12.2020 «Корус консалтинг» и ОЦРВ создали систему аналитической отчетности для департамента управления персоналом РЖД 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1

Публикаций - 783, упоминаний - 1593

BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 104
SAP SE 3207 74
IBM 3527 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 32
Polymatica - Полиматика 41 19
Крок 1219 18
3727 17
VK - Mail.ru Group 2482 17
Сбербанк Технологии - СберТех 203 16
Корус Консалтинг ГК 804 16
Navicon - Навикон 197 15
Ланит ГК 1155 14
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 13
Yandex - Яндекс 4099 11
SAP CIS - САП СНГ 753 11
Schneider Electric 408 11
Инфосистемы Джет 675 11
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Teradata 165 10
Google LLC 7128 10
Qlik 63 10
iTeco - Ай-Теко 715 10
Visiology - Визиолоджи 31 9
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 8
Микротест 176 8
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 8
Software AG & IDS Scheer 109 8
Cinimex - Синимекс 160 7
Программный продукт ГК 92 7
АйТи 749 7
Columbus - Колумбус 124 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 6
Schneider Electric Secure Power 44 6
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 35 6
Facebook 3765 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 54
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 39
X5 Group 599 37
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 22
Альфа-Банк 1123 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 21
Procter&Gamble - P&G 93 21
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 21
Лента - Сеть розничной торговли 188 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
Ингосстрах СПАО 210 19
Мегаполис ТК 87 19
Уралсиб Банк 389 19
X5 Group - Пятерочка 559 19
UBS AG 118 19
Банк Зенит 131 18
Черкизово ГК 73 18
Coca-Cola Company 112 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Геобанк КБ 30 13
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
Балтика - Пивоваренная компания 111 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 10
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 9
Еврохим МХК 41 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Открытие ФК 538 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 8
Альфа-Банк Казахстан 16 8
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 8
Мелстон ГК 11 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 37
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Правительство РФ 2200 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Правительство Москвы 649 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Счётная палата РФ 460 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 74
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 34
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 32
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 29
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
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Microsoft Excel 435 24
Google Android 10750 23
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 19
Apple iOS 5741 19
Microsoft SQL Server 789 14
Microsoft Power BI 113 12
SQL - Язык программирования 432 12
Microsoft Azure 1171 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 8
Linux OS 4243 8
Qlikview 97 7
Microsoft Windows 10 6612 7
Java - Язык программирования 1167 7
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 6
Microsoft Office 1921 6
Apache Hadoop 339 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Prognoz Platform 74 5
AWS - Amazon Web Services 568 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Qlik Sense 29 4
IBM Watson 105 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
FlexSoft - FXL Платформа 28 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Oracle Cloud Platform 151 3
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 3
Microsoft Exchange 678 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Dynamics CRM 386 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
OpenText Documentum 188 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 3
Nvidia GeForce GTX 2054 3
Чаркин Евгений 182 32
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 30
Сотин Денис 102 22
Лигачев Глеб 60 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Натрусов Артем 121 21
Клепиков Алексей 77 19
Аксаков Анатолий 98 19
Кузьмич Всеволод 30 19
Бокучава Тариэл 21 18
Беляев Владислав 65 18
Кучугин Илья 41 18
Нагаев Олег 30 18
Воронин Петр 35 18
Попов Андрей 72 18
Шипов Савва 70 18
Потапкин Михаил 26 16
Абакумов Евгений 103 16
Суворов Антон 20 15
Меньшов Кирилл 72 15
Чамара Денис 57 15
Ушацкий Андрей 100 15
Прохорова Алла 45 14
Дьяченко Валерий 66 14
Бычков Александр 39 13
Нестеров Алексей 79 13
Белоусов Максим 59 13
Лысенко Эдуард 209 13
Хасин Михаил 26 12
Эпштейн Герман 27 12
Ушаков Анатолий 15 12
Айвазов Армен 449 11
Сергеев Сергей 63 11
Спиридонов Александр 35 10
Чибисов Владимир 22 9
Емельченков Сергей 83 9
Самедов Тимур 19 9
Размахаев Сергей 40 9
Таланов Максим 11 9
Егоров Владимир 52 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 424
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 57
Восточная Европа 1669 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 26
Казахстан - Республика 2621 26
Европа 3730 24
Украина 3347 24
Беларусь - Белоруссия 2081 22
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 13
Германия - Федеративная Республика 3614 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Индия - Республика 2161 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Европа Западная 610 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Европа Северная - Скандинавия 273 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Япония 2760 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Северная Америка 1405 3
Азия - Азиатский регион 1512 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Франция - Французская Республика 2112 3
США - Кремниевая долина 398 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Литва - Литовская Республика 328 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 110
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 60
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 54
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Private Banking 16 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
23ABC News 55 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Парламентская газета 7 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 65
Gartner 2188 14
IDC - International Data Corporation 2709 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Markets&Markets Research 78 3
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 2
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Forrester Research 385 1
Forrester Consulting 22 1
Strategy Analytics 173 1
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Oracle Academy 8 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Computer Science Center 6 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Математический институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук 2 1
ИТМО Высшая школа цифровой культуры 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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