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ЭКБ
Электронная компонентная база


10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
04.08.2021 Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
14.04.2021 «Росэлектроника» представила новые электронные компоненты для космоса и систем связи 1
07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники 4
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
09.09.2020 «Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза 1
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники 2
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 4
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 3
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 4
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети 1
11.06.2019 Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточное видеонаблюдение в любых условиях 1
06.06.2019 «Росэлектроника» создала киберзащищенную систему учета электроэнергии 1
22.02.2019 «Росэлектроника» протестирует «умный» комплекс для контроля гололедных и метеонагрузок на воздушных ЛЭП 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 1
29.06.2018 «Микрон» сообщил о росте выручки на 13% по итогам 2017 года 1
06.04.2018 «Ангстрем» представит более двух десятков новых разработок на выставке «ЭкспоЭлектроника-2018» 1
26.02.2018 «Ангстрем» разработал 95 типов новых силовых транзисторов 1
15.09.2017 «Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 1
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ 2
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 2
26.01.2017 «Ангстрем» разработал силовые транзисторы для отечественного медицинского оборудования 1
19.12.2016 «Ростех» утвердил стратегию электронного кластера 1
15.11.2016 В новых спутниках системы ГЛОНАСС будут установлены микросхемы «Ангстрем» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 75

ЭКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 12
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Микрон - Micron 365 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
АФК Система ПАО 996 3
Элемент ГК - Elementec 49 2
SAP SE 3216 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Беркут НПФ 16 1
МФИ Софт 103 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Булат НИЦ 8 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Ростех Радиозавод 15 1
Уральские радиостанции 1 1
Астраком - Astracom 1 1
Sigfox 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LMF 3 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Intel Corporation 4192 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 1
Т8 НТЦ 58 1
Cisco Systems 2049 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
UDR Inc 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Россети ПАО 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Миландр ПКК 26 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2207 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 3
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 132 2
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
gNB-Ru - радиомодули 3 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
SIDF - Sender ID Framework 2 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 6 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
5G-AKA - Authentication and Key Agreement - Protocol Privacy 1 1
PAN - Personal Area Network - Персональная сеть 1 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 1 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 1
Linux OS 4267 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
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Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
КОТМИ-Росэл 5 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Сбер Platform V 5 1
Хасьянова Гульнара 85 4
Зверев Андрей 52 3
Сахненко Сергей 71 3
Путин Владимир 1828 2
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Рахманов Алексей 4 1
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Гутенёв Владимир 6 1
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Понькин Александр 26 1
Фомина Алена 5 1
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Кондратьев Алексей 2 1
Лавров Сергей 12 1
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Мантуров Денис 56 1
Сергеев Сергей 63 1
Осеевский Михаил 221 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
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Европа 3774 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
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Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 7 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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