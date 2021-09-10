Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭКБ
Электронная компонентная база
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 75
ЭКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 85 4
|Зверев Андрей 52 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Путин Владимир 1828 2
|Долгов Константин 4 2
|Скрипаль Сергей 1 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Туляков Александр 2 1
|Сологуб Денис 16 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
|Понькин Александр 26 1
|Фомина Алена 5 1
|Машевич Павел 4 1
|Покровский Иван 46 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Кондратьев Алексей 2 1
|Лавров Сергей 12 1
|Никитин Андрей 26 1
|Давыдов Александр 36 1
|Мантуров Денис 56 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Мишустин Михаил 302 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru