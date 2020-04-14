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Индексная книга CNews*
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ШПД Мобильный МБШД мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет МШБД мобильный широкополосный доступ в интернет Mobile, wireless broadband

ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband


14.04.2020 Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
27.12.2019 Обновление iOS ломает iPhone по всему миру. Из строя выходят Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и сотовая связь
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки
18.09.2019 Скоростной мобильный интернет МТС появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей
22.05.2019 МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета
30.04.2019 Tele2 увеличил скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края
24.04.2019 «Мегафон» запустил сверхскоростной мобильный интернет в Воронеже
19.04.2019 Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан
31.01.2019 Ericsson представила новую концепцию мобильного интернета вещей
15.06.2018 Отчет Ericsson: К 2023 году 20% мирового мобильного трафика придется на сети 5G
07.09.2015 МТС улучшила связь для жителей Мордовии
31.03.2014 Абоненты «Билайн» смогут неделю бесплатно пользоваться мобильным интернетом
12.12.2013 «МегаФон» создал «Народную карту скорости мобильного интернета» для Кабардино-Балкарии
11.11.2013 «МегаФон» составляет «Народную карту скорости мобильного интернета» в Кабардино-Балкарии
07.03.2013 Мобильный интернет в России: игра по правилам бизнеса
21.08.2012 «Билайн Бизнес» расширил возможности веб-серфинга для корпоративных клиентов Московского региона
20.02.2012 «Билайн» отменяет роуминг-тарификацию мобильного интернета по России
28.11.2011 «Билайн» объявил конкурс идей по использованию мобильного интернета
27.10.2011 Исследование: за год средняя стоимость 1 МБ мобильного трафика по России снизилась на 25% до 3 руб.
29.06.2011 «Билайн» отменил интернет-роуминг по всей России
12.11.2010 «Билайн» запускает для корпоративных клиентов Московского региона опции безлимитного мобильного интернета
22.08.2002 МТС будет предоставлять в Перми услуги WAP и "Мобильный Интернет"
25.05.2000 Компания "АйТи" и ЦОСиВТ запустили в эксплуатацию Мобильный Интернет-Офис

Публикаций - 2486, упоминаний - 3308

ШПД Мобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1097
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 786
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 326
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 242
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 206
Samsung Electronics 9333 147
Huawei 3222 139
Apple Inc 10683 135
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 119
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 98
Yandex - Яндекс 5015 93
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 73
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 65
Microsoft Corporation 22497 54
Meta Platforms - Facebook 4267 37
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 37
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 37
Telegram Group 805 37
LG Electronics 3372 36
Lenovo Group 2077 25
Vodafone Group 1318 25
Amazon Inc - Amazon.com 2650 19
IBM - International Business Machines Corp 8941 18
Xiaomi 1095 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
VK - Mail.ru Group 3057 15
Intel Corporation 11262 15
Элемент ГК - Elementec 1523 14
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 12
Nvidia Corp 3118 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10
Киевстар - Kyivstar 475 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
Google LLC 10352 9
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 9
Укртелеком 235 8
Qualcomm Technologies 1639 8
1С-Битрикс - Bitrix 443 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
Почта России ПАО 1853 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
Лента - Сеть розничной торговли 912 14
Альфа-Банк 1476 12
Связной ГК 1190 11
Газпром ПАО 1008 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 10
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 9
Самолёт ГК 216 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 5
Мегаполис ТК 152 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 3
KIA Motors 91 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Hyundai Motor 316 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Минский метрополитен - Минское метро 0 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
Skoda - Škoda Auto 38 2
Евросеть 1393 2
Visa International 1809 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 2
Sony Music Entertainment 140 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 2
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 2
Роснефть НК 434 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 152
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 84
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 55
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 29
Президент Российской Федерации 3770 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Петербургский метрополитен ГУП 73 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Администрация Президента РФ 904 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 3
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 2
Президент Украины 92 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 26 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 72
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1348
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 763
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 475
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 371
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 340
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 336
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 325
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 322
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 209
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 171
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 169
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 166
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 162
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 134
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 129
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 129
Мобильное приложение - Mobile app 4966 129
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 128
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 128
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 120
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 118
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 111
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 104
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 88
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 79
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 67
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 62
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 59
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 58
Google Android 11959 260
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 81
Microsoft Windows 2000 2856 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 55
Apple iOS 6422 45
WhatsApp Messenger 745 37
Nokia Symbian OS 1388 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 28
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 26
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 21
Oracle Java - язык программирования 2554 19
Linux OS 7669 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 13
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 12
Яндекс.Карты и Транспорт 354 11
Rakuten Viber 491 11
Microsoft Office 3247 11
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Apple iPhone 6 2649 10
Google Play - Google Store - Android Market 2732 9
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
Apple macOS 1457 8
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 8
Google Gmail 802 8
Microsoft Windows 7 1780 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
LG 75SM99 2832 7
Microsoft Skype 1940 7
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 6
Apple - App Store 2437 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 6
Google YouTube - Видеохостинг 2277 6
Microsoft Windows 2104 6
Nokia Sseries - серия телефонов 148 5
Apple iPad 3663 5
Исанин Антон 9365 16
Рылов Дмитрий 45 15
Путин Владимир 2542 14
Эмдин Сергей 68 14
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Ротенберг Аркадий 45 4
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Иванов Олег 131 3
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Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 2
Макин Алексей 10 2
Елизаров Андрей 11 2
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Вермишян Геворк 62 2
Клебанова Юлия 19 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Коллегов Иван 4 2
Каменсков Михаил 6 2
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Ткачук Лариса 51 2
Ушацкий Андрей 102 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 725
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 351
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 208
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 143
Россия - РФ - Российская федерация 108428 126
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 105
Россия - СФО - Новосибирск 3269 105
Россия - Сибирь 1579 97
Беларусь - Белоруссия 3525 94
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 89
Россия - ЦФО - Тульская область 965 82
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 81
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 77
Россия - ПФО - Казань 2085 72
Казахстан - Республика 4467 63
Япония 10069 59
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 55
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Бразилия - Федеративная Республика 1945 32
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 28
Нидерланды 2197 27
Австралия - Австралийский Союз 2791 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 25
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 415
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 326
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 137
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 115
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 75
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 71
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 48
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 25
Юриспруденция 1629 21
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 20
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Ergonomics - Эргономика 840 16
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 4
Абонентская база - Абонентская плата 1383 4
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 4
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
РИА Новости 766 5
Forbes - Форбс 591 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
РБК ТВ - телеканал 59 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Вести 24 - Российский информационный канал 29 2
Bloomberg 1009 2
91Mobiles 590 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Лига.нет 12 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
9to5Google 30 1
Reddit 221 1
MacRumors 123 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
ZDnet 584 1
Ведомости 375 1
Ericsson Mobility Report 33 12
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 8
Juniper Research 468 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
500 Startups 4742 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Yankee Group 166 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
ТИАР-Центр 3 1
GSMA Intelligence 8 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 50
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 22
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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