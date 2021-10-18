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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Руссофт
Russoft
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 250, упоминаний - 412
Руссофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 24
|Макаров Валентин 111 22
|Мишустин Михаил 302 14
|Шадаев Максут 384 12
|Чернышенко Дмитрий 234 11
|Касперская Наталья 197 10
|Уткин Никита 24 7
|Смирнов Алексей 142 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Хинштейн Александр 50 4
|Андреев Сергей 39 4
|Паршин Максим 141 4
|Горелкин Антон 34 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Матвеев Лев 42 3
|Носков Константин 201 3
|Артемьев Игорь 66 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Егоров Александр 48 3
|Шалаев Антон 14 3
|Лашин Ренат 25 3
|Тумусов Федот 7 2
|Попов Сергей 72 2
|Борисов Юрий 91 2
|Повалко Александр 36 2
|Щетинин Владимир 13 2
|Бобровников Борис 86 2
|Садовникова Галина 4 2
|Терехов Андрей 28 2
|Собянин Сергей 211 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Покровский Иван 46 2
|Шульгинов Роман 13 2
|Акимов Максим 167 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
|Калинин Александр 95 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru