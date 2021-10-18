Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 1

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1

Доля софтверных компаний в экспорте товаров и услуг из России стала на треть весомее 3

Запущена новая информационная система реестра российского ПО 1

В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1