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Руссофт
Russoft


18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
07.10.2021 Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 1
28.09.2021 Пока ИТ-компании бегут из России за инвестициями, российские инвесторы уезжают, чтобы вкладываться в иностранцев 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 7
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 3
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
18.08.2021 Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране 3
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 5
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
07.07.2021 Доля софтверных компаний в экспорте товаров и услуг из России стала на треть весомее 3
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 2
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
25.03.2021 Запущена новая информационная система реестра российского ПО 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
15.03.2021 ИТ-отрасль защитят от пожарных проверок 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 3
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
08.01.2021 Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ» 1
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1

Публикаций - 250, упоминаний - 412

Руссофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
Yandex - Яндекс 4099 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 14
Google LLC 7128 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
Apple Inc - Эппл Рус 7680 10
Крок 1219 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
SAP SE 3207 7
IBM 3527 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Росплатформа - Р-Платформа 56 5
Intel Corporation 4152 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Рексофт - Reksoft 199 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Huawei 2726 4
Neoflex - Неофлекс 141 4
Samsung Electronics 5633 4
Parallels Holdings 470 4
Ланит ГК 1155 4
3727 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Oracle Corporation 3331 3
Ангстрем-Т 95 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ланит Терком 22 3
Philips 695 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Базальт СПО 206 3
АйТи 749 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
Verysell - Верисел 90 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
Газпром нефть 380 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
РВК - Российская венчурная компания 476 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1123 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
X5 Group 599 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Lynwood Investments 6 1
Транснефть 159 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Газпром ПАО 518 1
Росводоканал 44 1
АвтоВАЗ 118 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Joom - маркетплейс 13 1
МСП банк 24 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Janco 2 1
Почта России ПАО 1570 1
Почта Банк 289 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Avito - Авито 171 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 59
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 15
Президент Российской Федерации 1439 14
Правительство РФ 2200 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Счётная палата РФ 460 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Linux Foundation 157 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
DevOps - Development и Operations 296 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
DDR - Double data rate 1066 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 6 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
Google Android 10750 10
Microsoft Windows 10 6612 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Apple iOS 5741 5
Java - Язык программирования 1167 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
SearchInform FileAuditor 10 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
ВГТРК Смотрим 14 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
ICQ 493 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
МТС ТВ 37 2
Linux OS 4243 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Rakuten Viber 429 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Яндекс.Телефон 16 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Stafory - робот Вера 24 1
Linux - Debian GNU 272 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Яндекс.Диск 118 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
Apple FaceTime 145 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Numa Arce 2 1
Путин Владимир 1820 24
Макаров Валентин 111 22
Мишустин Михаил 302 14
Шадаев Максут 384 12
Чернышенко Дмитрий 234 11
Касперская Наталья 197 10
Уткин Никита 24 7
Смирнов Алексей 142 6
Никифоров Николай 1126 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Хинштейн Александр 50 4
Андреев Сергей 39 4
Паршин Максим 141 4
Горелкин Антон 34 3
Шмулевич Марк 79 3
Матвеев Лев 42 3
Носков Константин 201 3
Артемьев Игорь 66 3
Кисляков Евгений 83 3
Рубанов Владимир 61 3
Егоров Александр 48 3
Шалаев Антон 14 3
Лашин Ренат 25 3
Тумусов Федот 7 2
Попов Сергей 72 2
Борисов Юрий 91 2
Повалко Александр 36 2
Щетинин Владимир 13 2
Бобровников Борис 86 2
Садовникова Галина 4 2
Терехов Андрей 28 2
Собянин Сергей 211 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Овчаренко Юрий 25 2
Покровский Иван 46 2
Шульгинов Роман 13 2
Акимов Максим 167 2
Щеголев Игорь 676 2
Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
Калинин Александр 95 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 196
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 22
Индия - Республика 2161 19
Украина 3347 18
Беларусь - Белоруссия 2081 16
Германия - Федеративная Республика 3614 14
Европа 3730 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 13
Европа Западная 610 11
Казахстан - Республика 2621 10
Восточная Европа 1669 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Франция - Французская Республика 2112 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Южная Корея - Республика 1450 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Европа Северная - Скандинавия 273 3
Россия - Севастополь 420 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Ближний Восток 1468 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Сингапур - Республика 808 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Испания - Королевство 1248 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Узбекистан - Республика 821 2
Ирландия - Республика 362 2
Япония 2760 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 7
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральное законодательство 254 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
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