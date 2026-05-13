«АйТи Бастион» присоединился к ассоциации «Руссофт»

Российский разработчик решений в области защиты привилегированного доступа и автоматизации «АйТи Бастион» объявил о присоединении к ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» — одному из крупнейших объединений ИТ-компаний страны, участвующему в развитии отечественной ИТ-индустрии и продвижении российских технологий на внутреннем и зарубежных рынках.

Присоединение к ассоциации предполагает активное участие компании в ее деятельности. «АйТи Бастион» планирует делиться накопленной экспертизой в области информационной безопасности, участвовать в выработке отраслевых стандартов и взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам регулирования ИТ-рынка. Партнерство с «Руссофт» также откроет для вендора дополнительные возможности для продвижения собственных решений на зарубежных рынках, развития профессиональных связей и расширения взаимодействия внутри российского ИТ-сообщества.

«Мы работаем в отрасли, где вопросы доверия, совместимости и стандартизации решаются не в одиночку, а коллективно. Ассоциация — это именно та площадка, где профессиональный диалог между разработчиками, заказчиками и регуляторами ведется системно и последовательно. Отдельно важна для нас международная составляющая: в этом году мы целенаправленно движемся в сторону рынков СНГ, а значит, те возможности, которые «Руссофт» предлагает для выхода за пределы российского рынка, вписываются в эту стратегию напрямую. Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами и готовы вносить свой вклад в развитие рынка», — сказал Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса «АйТи Бастион».

«Опыт и позиция каждой отдельной компании влияют на деятельность «Руссофт», что помогает нам формировать актуальную повестку по поддержке и развитию ИТ-индустрии. Мы выступаем за диалог, поэтому создаем возможности для него как внутри сообщества, так и с заказчиками, органами госвласти. «АйТи Бастион» является ярким представителем российских ИБ-компаний, которые являются лидерами не только в нашей стране, но и на экспортных рынках. Именно такие участники нужны ассоциации, чтобы показывать успехи индустрии, и совместно выводить на рынки новых стран российские продукты! Рад приветствовать «АйТи Бастион» в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе еще больших высот для ИТ-отрасли», — сказал Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт».