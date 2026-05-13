Разделы

Бизнес
|

«АйТи Бастион» присоединился к ассоциации «Руссофт»

Российский разработчик решений в области защиты привилегированного доступа и автоматизации «АйТи Бастион» объявил о присоединении к ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» — одному из крупнейших объединений ИТ-компаний страны, участвующему в развитии отечественной ИТ-индустрии и продвижении российских технологий на внутреннем и зарубежных рынках.

Присоединение к ассоциации предполагает активное участие компании в ее деятельности. «АйТи Бастион» планирует делиться накопленной экспертизой в области информационной безопасности, участвовать в выработке отраслевых стандартов и взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам регулирования ИТ-рынка. Партнерство с «Руссофт» также откроет для вендора дополнительные возможности для продвижения собственных решений на зарубежных рынках, развития профессиональных связей и расширения взаимодействия внутри российского ИТ-сообщества.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

«Мы работаем в отрасли, где вопросы доверия, совместимости и стандартизации решаются не в одиночку, а коллективно. Ассоциация — это именно та площадка, где профессиональный диалог между разработчиками, заказчиками и регуляторами ведется системно и последовательно. Отдельно важна для нас международная составляющая: в этом году мы целенаправленно движемся в сторону рынков СНГ, а значит, те возможности, которые «Руссофт» предлагает для выхода за пределы российского рынка, вписываются в эту стратегию напрямую. Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами и готовы вносить свой вклад в развитие рынка», — сказал Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса «АйТи Бастион».

«Опыт и позиция каждой отдельной компании влияют на деятельность «Руссофт», что помогает нам формировать актуальную повестку по поддержке и развитию ИТ-индустрии. Мы выступаем за диалог, поэтому создаем возможности для него как внутри сообщества, так и с заказчиками, органами госвласти. «АйТи Бастион» является ярким представителем российских ИБ-компаний, которые являются лидерами не только в нашей стране, но и на экспортных рынках. Именно такие участники нужны ассоциации, чтобы показывать успехи индустрии, и совместно выводить на рынки новых стран российские продукты! Рад приветствовать «АйТи Бастион» в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе еще больших высот для ИТ-отрасли», — сказал Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Рост зарплат в ИТ замедлился, но разработчикам все еще готовы платить по полмиллиона

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Рынок сложной ИT-инфраструктуры в России вырос до 658 млрд рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290