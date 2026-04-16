«Руссофт»: замедление интернет-сервисов и сохранение цифровой экономики – взгляд отрасли

ИТ-отрасль и парламентарии представили предложения по регулированию интернета без ущерба для населения и коммерческого сектора. Депутаты Госдумы, топ-менеджеры технологических компаний и главы профильных объединений озвучили предложения, призванные минимизировать социально-экономические издержки при укреплении кибербезопасности страны. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Ключевой вектор обсуждения: необходимость перехода к точечному и технологически обоснованному регулированию сети интернет. Эксперты выступают против единого «глухого» подхода, когда под запрет попадают целые платформы, поскольку это негативно сказывается на рядовых пользователях, малых предприятиях и крупном отечественном бизнесе, ИТ-секторе, чья инфраструктура часто пересекается с заблокированными ресурсами. В качестве альтернативы предлагается использовать российские технологии глубокого анализа, способные выявлять и изолировать исключительно угрожающий контент, оставляя работоспособными легитимные отечественные платформы. Иными словами, фокус должен сместиться с полного отключения на точечное устранение рисков.

Были детально представлены пять базовых инициатив, которые лягут в основу дальнейшей работы бизнеса и органов государственной власти

Точечное замедление

Вместо полного отключения ресурсов предлагается снижать скорость только для подозрительного и вредоносного трафика. Это технически реализуемо. При сохранении доступа обычных пользователей к легальным сервисам нововведение снизит нагрузку на инфраструктуру и уменьшит интерес к обходу ограничений.

Цифровой комфорт для граждан

Любые ограничения в интернете не должны ухудшать качество жизни обычных пользователей. Задача ИТ-специалистов — гарантировать бесперебойную работу критически важных сервисов (медицина, такси, госуслуги, банки), сохранить удобные интерфейсы и минимизировать неудобства. Существующие «белые списки» действуют, однако процедура включения в них остается закрытой. Предлагается при Минцифры создать комиссию с участием представителей отрасли и депутатов для оперативного добавления в списки новых социально значимых сервисов.

Доверенные VPN вместо тотального запрета

Полный запрет VPN-сервисов наносит ущерб бизнесу и снижает уровень кибербезопасности. Отрасль предлагает, помимо надежных решений, уже одобренных для госсектора и крупных корпораций, утвердить отдельный перечень проверенных VPN-сервисов для субъектов малого и среднего бизнеса.

Легализация доступа аккредитованных ИТ-компаний к международным сервисам

Аккредитованным в Минцифры российским ИТ-компаниям необходимо разрешить легальный доступ ко всем необходимым инструментам для разработчиков, включая зарубежные платформы, библиотеки и репозитории.

Мораторий на внедрение систем с массовым сбором персональных данных

Ввести немедленный мораторий на запуск новых сервисов, критически зависящих от бесперебойной мобильной связи. К ним относятся инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, энергетиков и табачных изделий, требующих сверки данных в режиме реального времени. В текущих условиях приоритетом должно стать не наращивание трафика и нагрузок на инфраструктуру, а обеспечение устойчивости и защищенности уже работающих критически важных сервисов.

Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы России, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя комитета ГД России по контролю: «В период временного ограничения интернет-трафика безусловный приоритет сохраняется за государственным цифровым трафиком. Платформы госуслуг, системы экстренного оповещения и межведомственного взаимодействия должны функционировать без прерываний. При этом важно рационально распределять сетевые ресурсы: предотвращать перегрузки каналов, но при этом сохранять доступ к базовым цифровым сервисам, от которых зависит повседневная жизнь людей. Операторы связи обязаны приоритезировать трафик критически важных государственных ресурсов, параллельно развивая резервные маршруты и автономные сегменты инфраструктуры».

Импортонезависимость

Валерий Корнеев, председатель Союза «Цифровой мир»: «Мы предлагаем ввести немедленный мораторий на запуск новых сервисов, критически зависящих от бесперебойной мобильной связи и надежной удаленной идентификации. К ним, в частности, относятся инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, энергетиков и табачных изделий, требующих сверки данных в режиме реального времени. В текущих условиях, когда для обеспечения безопасности граждан ограничены возможности мобильного доступа к сети интернет, приоритетом должно стать не наращивание трафика и нагрузок на инфраструктуру, а обеспечение устойчивости и защищенности уже работающих критически важных сервисов. Запуск высоконагруженных систем в такой обстановке создает неприемлемые риски для национальной безопасности».

Сергей Вотяков, председатель Правления Ассоциации «Руссофт»: «Роль Ассоциации «Руссофт» в сложное время — консолидация мнений представителей ИТ-компаний и поддержка курса Правительства России. Белые списки российского интернета можно использовать на благо общества и бизнеса. Более того, в случае правильного применения они могут стимулировать развитие технологий. И это случится, если появится возможность использовать белые списки для онлайн-решений и для доверенных облаков».

Эльдар Муртазин, ведущий отраслевой аналитик в сфере телекоммуникаций и мобильных устройств: «В мире развернулась гонка за обладание новыми технологиями, это не только искусственный интеллект, но автоматизация промышленности и цифровизация экономики в самом широком смысле. Россия может войти в тройку лучших, но для этого необходимо поддерживать скорость развития, оперативно убирать все возникающие барьеры. Как внешние, так и внутренние. Потенциальные угрозы требуют взвешенной оценки и быстрой реакции. Безопасность требует осторожности, но не ценой развития технологий, что становятся катализатором экономики, в том числе предлагая новые инструменты для борьбы с любыми потенциальными угрозами. Нам необходимо действовать на опережение».

Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»: «Запрещать автомобили ради борьбы с нарушением правил дорожного движения деструктивно. Так же деструктивно путать VPN, как один из базовых протоколов интернета, с конкретными сервисами и информационными ресурсами, подлежащими блокировке по требованиям законов».

цифровизация

На современном этапе технологический сектор должен переориентироваться с ускоренной цифровизации на обеспечение стабильности, защищенности и прозрачности функционирования уже действующей ИТ-инфраструктуры. Эксперты считают целесообразным перенести обсуждение новых цифровых проектов, особенно в деликатных областях потребительского рынка (например, дистанционная торговля алкоголем, табачной продукцией, вейпами и энергетическими напитками), на период после завершения активных боевых действий и нейтрализации террористических рисков, которые в настоящее время осложняют свободный информационный обмен.

Итоговые рекомендации послужат фундаментом для пошаговой реализации стратегии цифрового суверенитета. Финальный документ предложений будет направлен в Правительство России.

