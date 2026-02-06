Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт»

Консалтинговая технологическая компания Axenix стала членом ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Статус участника объединения закреплен за компанией с января 2026 г.

«Руссофт» – объединение компаний-разработчиков программного обеспечения в России, включающее 386 ИТ-компаний со штатом более 110 тыс. сотрудников. Ассоциация выступает площадкой для взаимодействия бизнеса и государства, а также предоставляет своим участникам возможности для выхода на глобальный рынок.

Включение Axenix в состав ассоциации нацелено на еще более глубокую интеграцию в профессиональное ИТ-сообщество и активное участие в формировании отраслевой повестки. В частности, компания намерена делиться своей экспертизой через обмен опытом с коллегами, участвовать в работе профильных комитетов и рабочих групп, а также проводить совместные исследования рынка.

«Опыт и позиция каждой компании влияют на деятельность «Руссофт», что помогает нам формировать актуальную повестку по поддержке и развитию ИТ-индустрии. Axenix не только является ярким представителем российских компаний-разработчиков ПО, но и успешно совмещает это с консалтингом, благодаря чему достигается максимальная эффективность в проектах. Именно такие участники нужны «Руссофт», чтобы показывать успехи индустрии, и совместно выводить на рынки новых стран российские продукты. Рад приветствовать Axenix в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе еще больших высот для ИТ-отрасли», — сказал Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт».

Важной частью партнерства для Axenix станет расширение сети контактов через нетворкинг на уровне первых лиц индустрии. Так, среди прочего «Руссофт» предоставляет своим участникам новые площадки для неформального общения на уровне CEO/СVO и инициирует работу комитетов по самым разным направлениям: СПО, GR, PR, экспорт, импортозамещение, кадры, информационная безопасность, «умный город».

«Для нас членство в «Руссофт» — это стратегический шаг. В современной технологической среде невозможно расти без построения масштабных горизонтальных коммуникаций. Взаимодействие с коллегами по цеху и активное взаимодействие внутри ИТ-индустрии позволяют не просто адаптироваться к изменениям, но и совместно задавать вектор развития цифровой экономики. Мы рады, что сможем внести свой вклад в развитие национального рынка технологий и поделиться с другими игроками технологической экспертизой, которую мы накопили за несколько десятилетий работы в России», — отметил Вартан Диланян, генеральный директор Axenix.

«Вступление в ассоциацию открывает новые каналы коммуникации с партнерами и заказчиками. В частности, мы видим огромный потенциал в проведении совместных мероприятий, в том числе участие в бизнес-миссиях. Это отличная возможность поддерживать диалог с ведущими ИТ-компаниями не только в России, но и в мире. Кроме того, мы готовы активно делиться доступом к лучшим практикам и передовым методологиям реализации консалтинговых проектов. Уверен, что компетенции членов «Руссофт» и большой практический опыт Axenix в цифровой трансформации бизнеса позволят получить синергетический эффект от сотрудничества», — сказал Андрей Распопов, управляющий директор департамента «Финансы» Axenix.