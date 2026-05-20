«Руссофт» и «Агропромцифра» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и АО «Агропромцифра». Основной задачей в рамках реализации партнерства является разработка и внедрение программных продуктов российских ИТ-компаний на предприятиях агропромышленного комплекса России. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Организации планируют развивать взаимодействие в сфере создания, внедрения и поддержки программного обеспечения для агропромышленного комплекса, а также содействовать цифровой трансформации АПК на основе отечественных разработок. Отдельное внимание уделяется вопросам импортозамещения иностранного ПО и развитию предпринимательства в ИТ-сфере. Также предусмотрено взаимодействие по вопросам формирования благоприятной среды для внедрения ИТ-решений, поддержки технологических компаний и повышения эффективности цифровой трансформации аграрной отрасли. Это будет реализовано в рамках совместных отраслевых инициатив и проектов, проведения мероприятий, а также обмена аналитической и экспертной информацией по вопросам цифровизации АПК.

Президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Агропромышленный комплекс сегодня становится одной из ключевых отраслей для цифровой трансформации. Партнерство направлено на ускорение внедрения отечественных ИТ-решений и повышение технологической устойчивости отрасли за счет развития сотрудничества между разработчиками ПО и отраслевыми заказчиками».

Генеральный директор АО «Агропромцира», заместитель председателя ИЦК «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина: «Мы переходим от точечной автоматизации к созданию единой экосистемы цифровых сервисов для АПК, основанной на сквозных платформенных решениях. Значимость альянса с "Руссофт" заключается в том, что мы консолидируем на одной площадке отраслевой запрос аграриев и зрелые компетенции российских ИТ-компании, подтвержденные экспертами ассоциации. Это позволит обеспечить не просто импортозамещение, а создание принципиально новых инструментов управления производственными процессами, мониторинга и снижения издержек, укрепляя продовольственную безопасность страны».

Отдельную благодарность стороны выражают члену Правления и руководителю комитета по МСП Ассоциации «Руссофт», основателю компании «НооСофт» Виталию Лажинцеву, который способствовал налаживанию диалога между организациями.

Подписание соглашения стало новым шагом в развитии взаимодействия между ИТ-отраслью и агропромышленным комплексом России. Документ формирует основу для долгосрочного сотрудничества, направленного на повышение уровня цифровизации АПК и развитие отечественных технологических решений.