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Истец



01.02.2022 «Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов 1
05.01.2022 Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка 1
14.12.2021 На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы» 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
31.03.2021 Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа 1
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
18.12.2020 «Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 2
20.11.2018 Топ-менеджеры Symantec под судом из-за подделки документов ради премий 1
01.12.2017 Минздрав не платит «Восходу» за главный медицинский ЦОД страны 1
15.06.2017 Apple заставили чинить iPhone в России 1
06.04.2017 Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи» 1
20.01.2017 Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей 1
10.01.2017 После продажи у Yahoo отберут имя и гендиректора 1
09.12.2016 Власти заблокировали сайт, «собирающий инвестиции в стартапы» 1
31.10.2016 В России запретили качать рефераты из интернета 1
18.10.2016 В России запретили сайты про фиктивный брак, чтобы обезопасить государство 2
15.09.2016 В России запретили сайты о борьбе с магазинными кражами 1
24.08.2016 Из-за сделки с «Билайном» покупателю предъявили иск на $750 млн 1
23.03.2016 Oracle пошла войной на HP 1
23.06.2015 Google «отменил санкции» против Севастополя? 1
16.03.2015 Житель Севастополя подал в суд на Google за неработающие в Крыму сервисы 1
21.10.2013 Главу Apple будут судить из-за новой OC для iPhone и iPad 1
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 1
21.02.2011 Экс-глава «Связьинвеста» проиграл дело о своем увольнении 1
29.12.2010 Основатель Microsoft представил суду дополнительные материалы против Apple, Google и Facebook 1
13.11.2010 Крупнейших производителей винчестеров обвинили в нарушении патентов 1
13.07.2010 Старый знакомый основателя Facebook объявил себя владельцем социальной сети 1
20.05.2009 «Претензионно-исковая работа»: новое прикладное решение на базе DocsVision 1
04.12.2007 Верховный суд США отказал порнокомпании в иске к платежным операторам 1
29.11.2007 От Microsoft требуют $5 млн. за плохую игру 1
16.10.2007 Суд. Greenpeace против Apple 1
02.10.2007 Суд назначил на 23 октября слушания по иску «Суммы Телеком» к Россвязьохранкультуре 1
07.08.2007 Facebook ожидает еще один судебный процесс 1
04.06.2007 Microsoft «поймали» на обмане: иск о нарушении патентов на DVR 1
28.05.2007 Sony предъявлен иск в связи с нарушением патента 1
17.05.2007 Perfect 10 проиграл Google 1
11.01.2007 IBM возражает против объединения двух исков по патентному спору с Amazon 1
20.11.2006 Alcatel подала в суд на Microsoft 1

Публикаций - 65, упоминаний - 67

Истец упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10343 10
Google LLC 9729 8
Microsoft Corporation 21980 5
Meta - Facebook 4157 4
Amazon Inc - Amazon.com 2562 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 3
Oracle Corporation 5889 3
HP - Hewlett-Packard 3577 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 2
Lenovo Motorola 3436 2
Yahoo! 3591 2
HP Inc. 5220 2
IBM - International Business Machines Corp 8797 2
Киевстар - Kyivstar 469 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
Ростех - Ростехнологии 2408 2
Blue Coat Systems 48 1
Rockstar Games 241 1
Сумма Телеком - Sumtel 133 1
Питерская группа связистов 211 1
НСТ - Новые сервисные технологии 37 1
ASBIS - АСБИС 92 1
Infinera 34 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Рамэк-ВС 77 1
AT&T Inc 1555 1
Docsvision - ДоксВижн 946 1
Verizon Communications 265 1
Bungie Studios 35 1
МТС - Система Телеком 107 1
Multiclet - Мультиклет 18 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 75 1
Xerox 1076 1
ACCESS PalmSource 81 1
Micron Technology - Crucial 291 1
Микрон - Micron 707 1
eBay Inc 1571 2
ИСК - Ижевская строительная компания 409 2
Standard Oil 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 1
Amoco 6 1
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 10 1
Uber 275 1
Mobil - Мобил 11 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Ford Motor 166 1
Атон Инвестиционная компания 64 1
ConocoPhillips 19 1
Momentus Space 24 1
BLF Partners 5 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Мосводоканал 51 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 63 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 636 1
Walt Disney Company 533 1
re:Store 130 1
Уралкалий ПАО 83 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 603 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 434 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 2
Верховный суд Российской Федерации 620 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 2
Районный суд Москвы 255 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 13 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 280 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 461 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 145 1
Районный суд Волгоградской области - Районный суд Волгограда 9 1
Районный суд Краснодара 7 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 88 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 614 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1252 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 335 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 130 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 950 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4928 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 2
Website - Вебсайт 2578 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1510 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2806 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 88 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6802 1
Мобильное приложение - Mobile app 2565 1
Apple iTunes Store 1039 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5977 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 3
Apple iOS 6272 3
Google YouTube - Видеохостинг 2191 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Adobe Photoshop 662 2
Apple iPad 3560 2
Google Play - Google Store - Android Market 2656 2
Apple iPod 1335 2
Apple iPhone 6 581 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1118 1
Apple macOS 1362 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2576 1
Apple - App Store 2372 1
Statcounter 185 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 33 1
Microsoft Office Excel 729 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 303 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 1
Linux OS 7422 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 1
Apple macOS Tiger 2 1
Veeam One 13 1
Bungie Studios Halo - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 69 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 1
Intel Itanium 612 1
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 27 1
Microsoft Windows Phone OS 1541 1
Apple iPhone 4 735 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 279 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
Google Android 11636 1
Google Chrome - браузер 1205 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 363 1
Jobs Steve - Джобс Стив 993 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 2
Текебаев Омурбек 9 1
Garfield Mark - Гарфилд Марк 1 1
Мамонтов Аркадий 1 1
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 1
Курбанов Тимур 8 1
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 1
Бакиев Курманбек 48 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Bah Ousmane - Ба Усман 1 1
Юрченко Евгений 131 1
Кореш Виктор 81 1
Силич Андрей 22 1
Felix James - Феликс Джеймс 1 1
Баженова Елена 29 1
Шенкер Олег 17 1
Чернышев Константин 10 1
Атамбаев Алмазбек 8 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Савченко Виктор 29 1
Зырянов Борис 11 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 13 1
Маевский Игорь 32 1
Ищенко Игорь 6 1
Рейман Леонид 1008 1
Опанасенко Всеволод 117 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 357 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 289 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 1
Алифанов Кирилл 58 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Петров Дмитрий 40 1
Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Allen Paul - Аллен Пол 118 1
Маевский Леонид 57 1
Бакиев Максим 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 12
Россия - Российская федерация - РФ 99284 12
США - Нью-Йорк 2588 3
США - Калифорния 3237 3
Украина 5819 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 688 3
Россия - ЮФО - Севастополь 461 3
Япония 9220 2
Россия - Крымский полуостров 26 2
США - Массачусетс - Бостон 358 2
США - Лос-Анджелес 679 2
Америка Северная 2629 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1195 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 48 1
Германия - Федеративная Республика 8165 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
США - Техас 784 1
Австралия - Австралийский Союз 2679 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 117 1
США - Миннесота - Миннеаполис 63 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2383 1
США - Мэриленд 215 1
США - Мэриленд - Балтимор 152 1
Канада - Онтарио 67 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 82 1
США - Делавэр 143 1
США - Аризона 421 1
Швеция - Стокгольм 356 1
Украина - Киев 912 1
США - Вашингтон - Сиэтл 386 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 576 1
США - Нью-Джерси 254 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1274 1
Канада 3069 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 426 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
Пиратство - Авторское право 321 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 202 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 101 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 8 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 748 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 1
Modus operandi - Образ действия 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 5
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 3
Bloomberg 986 2
WSJ - The Wall Street Journal 1215 2
Ars Technica 357 2
NYT - The New York Times 953 1
PR Newswire 25 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
РосПравосудие 10 1
CNET - Издание 1577 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 242 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1934 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 1
Thomson Reuters - Рейтер 5709 1
The Register 1270 1
Forbes - Форбс 570 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 412 1
California Crane School 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
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