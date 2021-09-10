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«Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска

«Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») реализовала проект по созданию комплексной информационной инфраструктуры нового здания Третьего арбитражного апелляционного суда в Красноярске.

Работы на объекте стартовали в 2020 г. В ходе проекта специалистами компании «Ланит-Сибирь» проложено более 21 км силового кабеля, около 20 км кабеля освещения и СКС, выполнен монтаж таких основных инженерных систем, как электроснабжение здания, освещение, сети связи, охранная и пожарная сигнализация (установлено более 500 датчиков), система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система контроля доступа, видеонаблюдение. Помимо этого, реализован ряд специализированных систем: расписание судебных заседаний, система учета судебных дел, система помощи маломобильным группам населения, часофикация, диспетчеризация систем жизнеобеспечения здания, фотоэлектрическая система.

При строительстве объекта одной из ключевых задач, поставленных заказчиком, было создание современного энергоэффективного здания. Этим была обусловлена установка солнечной электростанции мощностью 54 кВт, состоящей из 120 солнечных модулей и расположенной на четырех опорных конструкциях. Она стала первой в Сибирском федеральном округе.

Особенностью фотоэлектрической системы является то, что электроэнергия, генерируемая станцией, интегрируется в общеобменную сеть здания суда, обеспечивая надежную бесперебойную работу всех инженерных систем здания и снижая расходы на электроэнергию.

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