Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Telenor
Теленор
Публикаций - 715, упоминаний - 1993
Telenor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Изосимов Александр 188 55
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 55
|Фридман Михаил 89 42
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 35
|Резникович Алексей 57 34
|Бабаев Кирилл 54 28
|Малис Олег 73 21
|Каримова Гульнара 89 20
|Каримов Ислам 86 19
|Кочетков Владислав 247 16
|Путин Владимир 2441 15
|Химич Роман 44 13
|Рейман Леонид 1001 12
|Артемьев Игорь 89 12
|Макаренко Виктор 14 12
|Медведев Дмитрий 1590 11
|Пинчук Виктор 42 11
|Зимин Дмитрий 33 11
|Авакян Гаянэ 50 11
|Усманов Алишер 254 11
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 33 11
|Евтушенков Владимир 186 10
|Литовченко Игорь 22 10
|Фетисов Глеб 16 9
|Куликов Павел 22 9
|Новосельский Леонид 8 8
|Bichara Khaled - Бичара Халед 10 7
|Киселев Олег 21 7
|Ахметов Ринат 52 7
|Граванова Юлия 20 6
|Кузьмичев Алексей 12 6
|Слободин Михаил 56 6
|Морошкин Александр 118 6
|Хан Герман 10 6
|Королев Игорь 61 6
|Мамут Александр 126 5
|Авен Петр 15 5
|Гончарук Александр 88 5
|Прянишников Николай 285 5
|Кучма Леонид 25 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru