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Telenor
Теленор



01.12.2021 Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor построят сети связи на базе решений Cisco
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн
27.03.2019 Варяги избавляются от акций владельца «Билайна» на $216 миллионов
30.10.2017 Telenor стал претендентом в квадранте Gartner
21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд
30.10.2015 Главу Telenor уволили из-за коррупции в «Билайне»
13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»
12.05.2015 Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group
11.02.2015 Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г.
09.12.2014 Гендиректор Telenor выходит из наблюдательного совета VimpelCom
03.12.2014 Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom
29.10.2014 Выручка Telenor Group в 3 квартале выросла на 3,5%
29.09.2014 Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме
11.09.2014 В Сербии заработал онлайн-банк Telenor
13.02.2014 Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2013 г. выросла на 1%
06.12.2013 Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии
31.10.2013 Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1%
29.10.2013 Глава Telenor Group избран председателем Ассоциации GSM
23.10.2013 Telenor приобретает оптоволоконную кабельную сеть, принадлежащую шведской Tele2
10.04.2013 Telenor предложит шведским зрителям мультиэкранное ТВ на основе решения Ericsson
23.01.2013 Telenor выбрала Huawei для реализации магистральной РРЛ-сети с поддержкой модернизации до LTE
14.01.2013 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО
23.11.2012 Власти остановили войну акционеров «Билайна»
23.11.2012 Правительство РФ считает спор с компанией «Теленор» исчерпанным
01.11.2012 Битва за "Билайн": Telenor готов сдаться "Альфе"
24.10.2012 Выручка Telenor в третьем квартале 2012 г. выросла на 3%
03.10.2012 Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном»
01.10.2012 Акционер «Билайна» не послушался российских властей
01.10.2012 Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom
17.09.2012 Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна»
13.06.2012 «Билайн» тянут в Бермудский треугольник
06.06.2012 «Альфа-групп» заподозрила сговор акционеров «Билайна»
14.05.2012 Власти упорно атакуют «Билайн»
12.05.2012 Шелль Мортен Йонсен назначен исполнительным вице-президентом и главой европейских операций Telenor
26.04.2012 Суд не стал разрушать «Билайн»

Публикаций - 715, упоминаний - 1993

Telenor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 423
Альфа-Групп - Altimo 381 198
Киевстар 435 185
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 145
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 97
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 89
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 70
Telia Company - TeliaSonera 782 68
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 61
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 55
Turkcell 312 55
АФК Система ПАО 1622 51
Сторм 54 46
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 46
Vodafone Group 1267 42
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 37
Deutsche Telekom 889 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7805 35
Ростелеком - Связьинвест 1657 31
Orange S.A. 879 29
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 24
Orange France Télécom 637 22
Астелит 124 22
Ericsson 2275 21
Telefonica - Telefónica España 461 19
Nokia Corporation 5235 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 18
Lenovo Motorola 3319 17
Microsoft Corporation 21006 17
China Mobile 359 16
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 16
Sonera 305 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 15
Siemens AG - Сименс Россия 2222 15
Huawei 2995 14
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 14
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 130 13
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 88 13
NTT DoCoMo 1088 13
Альфа-Групп 582 210
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 37
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 23
Альфа-Банк 1331 16
Farimex - Фэримекс 14 14
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 14
РТС - Фондовая биржа 317 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 12
Takilant 50 11
Cukurova 87 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 9
IPOC 121 8
ТНК-ВР Холдинг 236 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 7
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 7
Citibank - Ситибанк 250 7
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 5
Boeing 897 5
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 5
Уралсиб Банк 426 5
Citigroup 270 5
РЖД - Российские железные дороги 1327 5
GM - General Motors 419 4
United Airlines - авиакомпания 87 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 4
Евросеть 1342 4
Schlumberger - Шлюмберже 59 4
FGI Wireless 11 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 3
Fellowes 32 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
Swisdorn 11 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 3
BP - British Petroleum 106 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1734 54
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 467 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 22
Верховный суд Российской Федерации 289 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 11
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 10
Роснано 619 8
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 6
Правительство РФ 2656 5
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 496 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2352 4
Парламент Норвегии - Стортинг 6 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 295 4
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 10 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 4
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 25 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1988 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Верховный суд Индии 13 2
Верховный суд Пакистана 2 2
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 2
Президент Российской Федерации 1727 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 2
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
Правительство Норвегии - Норвежское управление связи - Norwegian Communications Authority - Nasjonal kommnikasjonsmyndighet - Норвежское управление почты и телекоммуникаций - Норвежское агентство почтовой связи и телекоммуникаций 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 51
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 22
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4207 32
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 22
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2644 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 8
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10101 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1504 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3172 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 5
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 151 5
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 3
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4050 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9110 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6285 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 2
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 10
Google Android 11666 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1671 4
Opera Browser - Браузер 863 4
Космодром Байконур 1004 3
Mozilla Firefox OS 84 3
SAP Sybase 278 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 3
WhatsApp Messenger 694 2
Google Android Messages 11 2
Linux OS 7200 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1364 2
Microsoft Office 3012 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2060 2
Dialog - Мессенджер 32 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 134 2
Opera Mini - браузер 206 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 25 2
Cisco Routed Optical Networking 2 2
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 172 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 1
Microsoft Azure 1217 1
AWS - Amazon Web Services 604 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 1
Google YouTube - Видеохостинг 2174 1
Java - Язык программирования 2399 1
Microsoft Edge - браузер 1773 1
Microsoft Skype 1885 1
Microsoft Windows 1342 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 1
Google Chrome - браузер 1168 1
Rakuten Viber 464 1
Symbian OS 1387 1
Изосимов Александр 188 55
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 55
Фридман Михаил 89 42
Lunder Jo - Лундер Джо 59 35
Резникович Алексей 57 34
Бабаев Кирилл 54 28
Малис Олег 73 21
Каримова Гульнара 89 20
Каримов Ислам 86 19
Кочетков Владислав 247 16
Путин Владимир 2441 15
Химич Роман 44 13
Рейман Леонид 1001 12
Артемьев Игорь 89 12
Макаренко Виктор 14 12
Медведев Дмитрий 1590 11
Пинчук Виктор 42 11
Зимин Дмитрий 33 11
Авакян Гаянэ 50 11
Усманов Алишер 254 11
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 33 11
Евтушенков Владимир 186 10
Литовченко Игорь 22 10
Фетисов Глеб 16 9
Куликов Павел 22 9
Новосельский Леонид 8 8
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 7
Киселев Олег 21 7
Ахметов Ринат 52 7
Граванова Юлия 20 6
Кузьмичев Алексей 12 6
Слободин Михаил 56 6
Морошкин Александр 118 6
Хан Герман 10 6
Королев Игорь 61 6
Мамут Александр 126 5
Авен Петр 15 5
Гончарук Александр 88 5
Прянишников Николай 285 5
Кучма Леонид 25 5
Россия - Российская федерация - РФ 82426 299
Украина 5528 172
Норвегия - Королевство 1048 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26677 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34000 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 53
Швеция - Королевство 1811 47
Узбекистан - Республика 1252 41
Казахстан - Республика 4135 40
США - Нью-Йорк 2587 40
Европа Восточная 2814 37
Индия - Республика 4082 34
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 33
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11570 30
Нидерланды 1992 30
Азия - Азиатский регион 3151 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 28
Таджикистан - Республика 712 25
Италия - Итальянская Республика 2822 24
Великобритания - Виргинские Острова 161 24
Украина - Киев 906 24
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 23
Великобритания - Лондон 1840 23
Германия - Федеративная Республика 7785 22
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 22
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 21
Европа 7260 20
Дания - Королевство 883 19
Норвегия - Осло 104 19
Турция - Турецкая республика 1478 18
Грузия 1032 17
Африка - Африканский регион 2667 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3782 15
Испания - Королевство 2520 15
Канада 3057 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 12
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 413 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2750 2
Истец 49 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 7 1
Русский язык 1656 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 3 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 3 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 402 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
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