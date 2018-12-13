Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPOC
Публикаций - 36, упоминаний - 92
IPOC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
|Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5939 1
|Рейман Леонид 575 4
|Маевский Игорь 23 2
|Маевский Леонид 24 2
|Рожецкин Леонид 19 2
|Евтушенков Владимир 139 1
|Букин Максим 3 1
|Свирский Павел 9 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 12 1
|Акопьян Артур 15 1
|Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
|CNews Analytics 2072 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru