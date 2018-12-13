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IPOC



13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 3
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 3
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 5
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 4
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 3
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 2
14.02.2012 Бывший друг «питерских связистов» отнимает у них сотового оператора 1
17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова 1
31.05.2011 Семья основателя “Мегафона” осталась без наследства 3
10.09.2010 Рейман окончательно ушел из власти 1
07.10.2009 СМАРТС может стать государственным 1
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано 2
05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр 2
03.08.2009 Карибские полицейские заработали $22 млн на деле «Мегафона» 2
13.05.2009 «Питерские связисты» всплыли в Финляндии и Германии 1
07.11.2008 Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике 2
24.07.2008 «Телекоминвест» заложил принадлежащие ему 31,3% акций «МегаФона» 1
30.06.2008 «Мегафон» не может расстаться с «питерскими» 2
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
20.05.2008 «Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии 4
12.05.2008 «Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры 13
25.04.2008 Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма 1
01.04.2008 Геи или коррупция - причины смерти основателя «Мегафона»? 1
25.03.2008 Консолидация «МегаФона» отложена 1
19.03.2008 Основатель «Мегафона» пропал без вести 1
30.01.2008 «МегаФон» не исключает возможности выхода на IPO в 2009 г. 1
03.12.2007 Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась 8
30.11.2007 Altimo, IPOC и "Телекоминвест" договорились о прекращении судебных споров 2
15.10.2007 Потомки «питерских» оттеснили «Систему» от Индии 1
11.07.2007 К «МегаФону» подбирается тайный инвестор 1
28.04.2007 Акционеры "МегаФона" повторно рассмотрят вопрос о присоединении "Мобиком-Центр" 1
25.04.2007 Иск Рожецкина к Рейману: подробности 6
22.03.2007 Американский конгрессмен заступился за «питерских» связистов 3
01.03.2007 IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска 3
22.02.2007 «Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex 1
26.01.2007 Прокуратура арестовывает «Мегафон» 4

Публикаций - 36, упоминаний - 92

IPOC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Питерская группа связистов 122 13
Синтерра - Synterra 683 7
Ростелеком Связьинвест 819 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 4
МегаФон ПетерСтар 176 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 3
АФК Система ПАО 1148 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 84 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 107 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 2
АСВТ 41 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 71 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
СМАРТС Компания 276 1
Альфа-Групп 371 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 43 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5939 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 1
Рейман Леонид 575 4
Маевский Игорь 23 2
Маевский Леонид 24 2
Рожецкин Леонид 19 2
Евтушенков Владимир 139 1
Букин Максим 3 1
Свирский Павел 9 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 12 1
Акопьян Артур 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Германия - Федеративная Республика 4030 4
Казахстан - Республика 2834 2
Великобритания - Лондон 945 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 630 2
США - Нью-Йорк 1224 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 2
Латвия - Юрмала 13 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 1
Россия - ПФО - Самарская область 603 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
Независимая газета 2 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
CNews Analytics 2072 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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