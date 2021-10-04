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LinkedIn


04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
23.07.2021 Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ 2
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 2
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 2
18.06.2021 CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли 2
08.06.2021 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета 3
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы 1
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower 1
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn 8
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
31.03.2021 Северокорейская хакерская группировка атакует честных экспертов по кибербезопасности 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
22.03.2021 Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы 1
11.03.2021 McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году 2
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 2
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке 1
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 1
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1
10.11.2020 Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM 1

Публикаций - 520, упоминаний - 669

LinkedIn упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 132
Google LLC 7135 87
Apple Inc - Эппл Рус 7685 55
Facebook 3765 36
Twitter 2204 32
VK - Mail.ru Group 2482 26
Samsung Electronics 5641 17
IBM 3530 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
SAP SE 3208 12
Cisco Systems 2037 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
Yandex - Яндекс 4100 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 10
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Oracle Corporation 3333 9
Alibaba Group 298 9
Telegram Group 702 9
GitHub 412 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
PayPal 439 7
SEC Consult Services 929 6
EA - Electronic Arts 906 6
Microsoft More Personal Computing 8 5
Yahoo! 1092 5
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 6 4
Zello 20 4
Cambridge Analytica 43 4
Alphabet 74 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 3
Huawei 2727 3
ESET 989 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 3
АФК Система ПАО 993 3
Nvidia Corp 2012 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Uber Technologies 258 15
Uber 257 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 11
Tesla Motors 241 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
eBay Inc 529 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
AliExpress 275 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Флибуста 27 3
Газпром ПАО 519 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Аэрофлот 492 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Альфа-Банк 1123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
X5 Group 599 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Airbnb 62 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Expedia Group 40 2
Sequoia Capital 81 2
Square 38 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
L’Oreal 36 2
Nikola Corporation 6 2
Keurig 2 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Bain Capital Ventures 21 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Credit Suisse 68 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 10
Таганский районный суд города Москвы 44 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Администрация Президента РФ 267 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2200 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 4 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Пермский краевой суд 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Единая Россия - Политическая партия 174 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 8
OpenStack 347 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
Flash 472 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Kubernetes 307 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Smartphone - Смартфон 773 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 72 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 2
Google Android 10750 56
Apple iOS 5741 35
Microsoft Windows 10 6622 33
Microsoft Azure 1171 22
Microsoft Windows Phone OS 1472 22
VK - Mail.ru Одноклассники 856 22
Microsoft Office 365 769 17
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 16
WhatsApp Messenger 654 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Microsoft Surface - Планшет 305 11
Java - Язык программирования 1169 11
Facebook Instagram - Инстаграм 569 10
Rakuten Viber 429 9
Linux OS 4249 8
Google YouTube - Видеохостинг 1710 8
AWS - Amazon Web Services 568 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
Symbian OS 767 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 7
Dropbox - Файловый хостинг 390 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 7
Apple iPad 3263 6
Snapchat 89 6
Microsoft SQL Server 790 5
Microsoft Dynamics 193 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
Microsoft Windows Live 119 5
Apple macOS 922 5
WeChat - Мессенджер 96 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 7 4
Microsoft Exchange 680 4
Microsoft Dynamics 365 92 4
JavaScript - Язык программирования 627 4
Google Blogger - Google BlogSpot 49 4
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
Microsoft Intelligent Cloud 15 4
Google Chrome - браузер 1117 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 4
Жаров Александр 165 10
Путин Владимир 1821 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Дуров Павел 216 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Никифоров Николай 1126 4
Щеголев Игорь 676 4
Пински Виктор 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Яровая Ирина 63 3
Бессарабов Даниил 3 3
Лугов Андрей 32 3
Thiel Peter - Тиль Питер 26 2
Кулин Филипп 39 2
Ходорковский Михаил 7 2
Волин Алексей 113 2
Сырцев Николай 3 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Водясов Алексей 97 2
Навальный Алексей 58 2
Дерипаска Олег 19 2
Котилевский Александр 2 2
Зайцев Михаил 145 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 13 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 2
Hunt Troy - Хант Трой 5 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 2
Давыдов Денис 32 2
Липов Андрей 50 2
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 2
Петров Илья 3 2
Мишустин Михаил 302 2
Valentine Don - Валентайн Дон 2 2
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 20
Германия - Федеративная Республика 3618 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 19
Украина 3353 15
Франция - Французская Республика 2116 11
Индия - Республика 2165 10
Восточная Европа 1674 8
США - Кремниевая долина 398 8
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Япония 2771 7
Казахстан - Республика 2622 7
Европа 3736 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
США - Сан-Франциско 689 3
США - Вашингтон 334 3
США - Калифорния 972 3
Ближний Восток 1471 3
США - Нью-Йорк 1088 2
Сингапур - Республика 808 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - Новосибирская область 811 2
Прибалтика - Балтия 591 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Нидерланды 971 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Хабаровский край 415 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - Костромская область 229 1
США - Санта-Клара 72 1
Шотландия 51 1
США - Сиэтл 134 1
Индия - Бангалор 71 1
Россия - Белгород 239 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
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Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
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Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
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CNews - ZOOM.CNews 1089 3
PC Magazine - PCMag 39 3
Yahoo Finance 18 3
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CrunchBase 62 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
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Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
LeakedSource 4 1
9to5 Mac 55 1
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