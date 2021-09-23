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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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23.09.2021 Unitsolutions запустил услугу лизинга для юридических лиц в России 3
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 6
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
17.03.2021 SberCloud на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021»: как снизить затраты бизнеса на облачные сервисы 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
01.03.2021 Softline помогла AVA Group повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
08.02.2021 Как создать с нуля ИТ-инфраструктуру в крупном машиностроении 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 2
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 1
29.12.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 2
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 9
16.11.2020 Почему обязательно нужно докупать поддержку серверов от вендора 1
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 2
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 5
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 3
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
01.10.2020 «Лаборатория Касперского»: российский малый и средний бизнес вдвое увеличил расходы на кибербезопасность 1
30.09.2020 Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 2
14.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий 1
01.09.2020 Как построить систему резервного копирования в сетях с несколькими контурами безопасности 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 2
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1

Публикаций - 847, упоминаний - 1177

ИТ-бюджет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
SAP SE 3207 52
Крок 1219 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 33
IBM 3524 32
Softline - Софтлайн 1472 28
Google LLC 7124 25
Oracle Corporation 3331 25
АйТи 748 25
3726 22
Ланит ГК 1154 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
Инфосистемы Джет 675 18
VMware 1828 17
Ростех - Ростехнологии 2230 17
Cisco Systems 2035 15
Amazon Inc - Amazon.com 1467 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 14
iTeco - Ай-Теко 713 13
Dell EMC 2382 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 10
ФОРС - Центр разработки 179 10
ITG - INLINE Technologies Group 126 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
HP Inc. 2893 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 9
Сервионика - Servionica 164 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Facebook 3764 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Intel Corporation 4143 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
Корус Консалтинг ГК 803 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Газпромбанк - ГПБ 692 18
X5 Group 599 18
Новард Управляющая компания - Novard 67 15
Альфа-Банк 1122 15
X5 Group - Пятерочка 559 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 14
Открытие ФК 538 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 11
Уралсиб Банк 389 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
Почта России ПАО 1570 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Столичные аптеки 11 8
Черкизово ГК 73 7
Норникель - Норильский никель 177 7
Zenden Group 24 7
Ингосстрах СПАО 210 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Спортмастер 116 7
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 7
ВТБ24 583 7
Газпром ПАО 518 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
АльфаСтрахование СГ 207 6
Эконика - Женская обувная сеть 15 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 6
Снежная Королева 36 6
Adidas 94 6
Дикси - Сеть магазинов 79 6
Газпром нефть 380 5
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 62
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 42
Федеральное казначейство России 766 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 33
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 20
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 20
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
Счётная палата РФ 459 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 13
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 10
Правительство РФ 2198 10
Правительство Самарской области 48 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 3
Руссофт - Russoft 250 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 204
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 50
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 40
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 26
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 24
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 23
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 15
ИТ-аутсорсинг 669 14
Безопасный город 347 14
DevOps - Development и Operations 296 14
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 12
Big Data - Большие данные 1136 12
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 11
OpenStack 347 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Умные платформы 496 7
Google Android 10750 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 25
Microsoft Windows 10 6602 22
Apple iOS 5741 18
Linux OS 4236 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 13
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 13
Microsoft Office 1916 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 12
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 11
Java - Язык программирования 1166 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Microsoft Windows 7 1662 11
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 11
Microsoft Office 365 769 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 10
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Microsoft Azure 1171 8
Intel x86 - Архитектура процессора 990 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 7
1С:ERP Управление предприятием 203 6
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 6
Microsoft Windows 8 1228 6
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Exchange 677 4
Microsoft SQL Server 789 4
Microsoft Lync 272 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Четвернин Алексей 651 38
Евраев Михаил 222 23
Ермолаев Артем 340 22
Козырев Алексей 270 21
Авербах Владимир 121 21
Гуральников Сергей 161 21
Елистратов Николай 90 20
Шадаев Максут 384 20
Дюбанов Анатолий 86 20
Звягина Наталья 64 20
Казарин Станислав 100 19
Лопаткин Герман 102 19
Никуличев Андрей 43 19
Петрушин Андрей 64 18
Фомичев Олег 107 18
Нечепоренко Юрий 25 18
Власов Сергей 76 18
Левиков Антон 68 17
Бутенко Юрий 64 17
Бойко Елена 151 16
Скляр Алексей 49 16
Стрельцов Андрей 53 13
Громов Иван 96 12
Абызов Михаил 64 12
Холодняков Юрий 15 12
Клементьев Андрей 18 12
Прокошев Андрей 30 12
Нестеренко Татьяна 36 12
Матвеева Татьяна 83 12
Сотин Денис 102 11
Фишер Андрей 54 10
Бобровников Борис 86 10
Натрусов Артем 121 10
Лысенко Эдуард 209 10
Шевченко Владимир 135 10
Кадыков Роман 15 9
Разумовский Дмитрий 70 9
Соколов Олег 51 9
Нестеров Алексей 79 9
Земской Николай 14 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 515
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 31
Восточная Европа 1667 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
Германия - Федеративная Республика 3606 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 21
Россия - Новосибирская область 810 21
Украина 3344 21
Россия - Ростовская область 859 20
Индия - Республика 2156 19
Япония 2752 19
Франция - Французская Республика 2109 19
Россия - Вологодская область 314 18
Россия - СФО - Новосибирск 1954 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Россия - Калужская область 568 15
Россия - Нижегородская область 736 13
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 13
Россия - Владимирская область 366 13
Россия - ПФО - Казань 1507 12
Казахстан - Республика 2618 12
Россия - Самарская область 557 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 10
Россия - Костромская область 228 10
Европа 3725 10
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Россия - Республика Алтай 681 9
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Сахалинская область 432 7
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 7
Россия - Республика Крым 625 7
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 112
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 83
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 80
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 68
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 38
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 14
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 9
Аутсорсинг 84 8
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
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