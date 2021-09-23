Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-бюджет
Планирование и управление бюджетом на информационные технологии
ИТ-затраты
ИКТ-расходы
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Публикаций - 847, упоминаний - 1177
ИТ-бюджет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 38
|Евраев Михаил 222 23
|Ермолаев Артем 340 22
|Козырев Алексей 270 21
|Авербах Владимир 121 21
|Гуральников Сергей 161 21
|Елистратов Николай 90 20
|Шадаев Максут 384 20
|Дюбанов Анатолий 86 20
|Звягина Наталья 64 20
|Казарин Станислав 100 19
|Лопаткин Герман 102 19
|Никуличев Андрей 43 19
|Петрушин Андрей 64 18
|Фомичев Олег 107 18
|Нечепоренко Юрий 25 18
|Власов Сергей 76 18
|Левиков Антон 68 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Бойко Елена 151 16
|Скляр Алексей 49 16
|Стрельцов Андрей 53 13
|Громов Иван 96 12
|Абызов Михаил 64 12
|Холодняков Юрий 15 12
|Клементьев Андрей 18 12
|Прокошев Андрей 30 12
|Нестеренко Татьяна 36 12
|Матвеева Татьяна 83 12
|Сотин Денис 102 11
|Фишер Андрей 54 10
|Бобровников Борис 86 10
|Натрусов Артем 121 10
|Лысенко Эдуард 209 10
|Шевченко Владимир 135 10
|Кадыков Роман 15 9
|Разумовский Дмитрий 70 9
|Соколов Олег 51 9
|Нестеров Алексей 79 9
|Земской Николай 14 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754529, в очереди разбора - 658230.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754529, в очереди разбора - 658230.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru