Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71041
ИКТ 6574
Организации 4565
Ведомства 1377
Ассоциации 516
Технологии 2533
Системы 15030
Персоны 24575
География 1304
Статьи 837
Пресса 745
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1014
Мероприятия 746

Визуализация



20.12.2021 Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon
02.12.2019 Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных
09.12.2015 Искусство аналитики: как сделать данные источником прибыли
11.08.2006 Раскрыта мнемоническая тайна
11.08.2006 Раскрыта мнемоническая тайна

Публикаций - 187, упоминаний - 195
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022