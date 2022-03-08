БПЛА Беспилотный летательный аппарат Беспилотное воздушное судно, БВС Беспилотная авиационная система, БАС Unmanned aerial vehicle, UAV Drone Дрон Copter Коптер
Беспилотная транспортная авиация – перспективное направление работы. Использование беспилотников для доставки грузов позволит снизить уровень расходов за счет сокращения издержек на оплату работы пилотов, аэропортовые сборы и избыточную грузоподъемность. Кроме того, эксплуатация БПЛА поможет решить проблему с отправкой товаров в самые отдалённые регионы страны. Однако для запуска беспилотной транспортной авиации есть ряд очевидных препятствий и сложностей:
- Во-первых, из-за законодательных ограничений.
- Во-вторых, городская среда сложна для беспилотника: провода, деревья, строения — полёт проходит на высоких скоростях и дрон должен успевать обрабатывать данные и маневрировать.
- Третья и самая важная причина — экономическая. Доставка автомобилем выгоднее, т.к. он может взять на борт существенно больше груза и обслужить много точек на маршруте, в отличие от коптера. Поэтому эксперты считают, что беспилотная доставка в ближайшее время будет развиваться в нишевых сегментах вроде экстренного подвоза лекарств и донорской крови.
БПЛА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 85
|Путин Владимир 2542 31
|Ускова Ольга 154 30
|Евтушенко Олег 126 17
|Кабанов Владимир 174 16
|Аршавский Анджей 28 11
|Потапкин Михаил 26 10
|Сирота Юрий 43 10
|Мишустин Михаил 376 10
|Бикташев Ильдар 10 9
|Яфясов Денис 14 9
|Мясин Антон 10 9
|Чевкота Олег 15 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Петров Михаил 104 9
|Алифанов Кирилл 62 9
|Чернышенко Дмитрий 320 8
|Шуваев Ярослав 10 8
|Гогленков Александр 13 8
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 7
|Черкасов Сергей 11 7
|Полищук Дмитрий 12 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Соколовский Александр 38 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Повалко Александр 36 5
|Греф Герман 345 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Гурко Александр 136 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 5
|Попов Сергей 86 5
|Песков Дмитрий 79 5
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
|Левкевич Михаил 60 4
|Моторко Андрей 55 4
|Калинин Александр 124 4
|Савельев Виталий 48 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru