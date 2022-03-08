БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер

Беспилотная транспортная авиация – перспективное направление работы. Использование беспилотников для доставки грузов позволит снизить уровень расходов за счет сокращения издержек на оплату работы пилотов, аэропортовые сборы и избыточную грузоподъемность. Кроме того, эксплуатация БПЛА поможет решить проблему с отправкой товаров в самые отдалённые регионы страны. Однако для запуска беспилотной транспортной авиации есть ряд очевидных препятствий и сложностей:

Во-первых, из-за законодательных ограничений.

Во-вторых, городская среда сложна для беспилотника: провода, деревья, строения — полёт проходит на высоких скоростях и дрон должен успевать обрабатывать данные и маневрировать.

Третья и самая важная причина — экономическая. Доставка автомобилем выгоднее, т.к. он может взять на борт существенно больше груза и обслужить много точек на маршруте, в отличие от коптера. Поэтому эксперты считают, что беспилотная доставка в ближайшее время будет развиваться в нишевых сегментах вроде экстренного подвоза лекарств и донорской крови.