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БПЛА Беспилотный летательный аппарат Беспилотное воздушное судно, БВС Беспилотная авиационная система, БАС Unmanned aerial vehicle, UAV Drone Дрон Copter Коптер

БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер

Беспилотная транспортная авиация – перспективное направление работы. Использование беспилотников для доставки грузов позволит снизить уровень расходов за счет сокращения издержек на оплату работы пилотов, аэропортовые сборы и избыточную грузоподъемность. Кроме того, эксплуатация БПЛА поможет решить проблему с отправкой товаров в самые отдалённые регионы страны. Однако для запуска беспилотной транспортной авиации есть ряд очевидных препятствий и сложностей:

  • Во-первых, из-за законодательных ограничений.
  • Во-вторых, городская среда сложна для беспилотника: провода, деревья, строения — полёт проходит на высоких скоростях и дрон должен успевать обрабатывать данные и маневрировать.
  • Третья и самая важная причина — экономическая. Доставка автомобилем выгоднее, т.к. он может взять на борт существенно больше груза и обслужить много точек на маршруте, в отличие от коптера. Поэтому эксперты считают, что беспилотная доставка в ближайшее время будет развиваться в нишевых сегментах вроде экстренного подвоза лекарств и донорской крови. 

 

Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год. Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год.
Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год.


08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах
28.02.2022 Минэкономразвития и «Почта России» создают новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем
17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области
15.02.2022 «Газпромовский» беспилотник рухнул на дом вблизи Украины, вызвав панику у ждущих вторжения жителей
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта
16.12.2021 В России выделили спецчастоты для беспилотников
18.11.2021 «Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО
22.10.2021 «Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА
24.08.2021 «Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников
20.08.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА
21.07.2021 Концерн «Автоматика» представил системы противодействия БЛА
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео
07.04.2021 Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл
04.03.2021 Что умеет самый мощный и самый новый дрон?
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей
22.12.2020 Первая серия беспилотников Sber выехала на улицы Москвы для испытаний
08.12.2020 Panasonic задействует беспилотных роботов для бесконтактной доставки
04.12.2020 «Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок
26.11.2020 Kaspersky Antidrone теперь оснащен модулем радиочастотного обнаружения Rohde & Schwarz
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники
10.11.2020 Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК
24.10.2020 Глушилки для дронов: дальность даже самого маленького «ружья» — целый километр
11.10.2020 Новый барражирующий беспилотник стал больше и быстрее
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию
02.09.2020 Запрет Трампа на закупку китайских дронов вышел Америке боком
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты
26.08.2020 Дроны научились лавировать между линиями электропередач

Публикаций - 1197, упоминаний - 1991

БПЛА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 123
Yandex - Яндекс 5015 82
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 44
Элемент ГК - Elementec 1523 41
Microsoft Corporation 22497 41
Amazon Inc - Amazon.com 2650 40
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 39
Ростех - Автоматика Концерн 1008 38
Nvidia Corp 3118 37
Apple Inc 10683 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 36
Google LLC 10352 34
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Huawei 3222 30
Intel Corporation 11262 27
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 25
Samsung Electronics 9333 24
DJI 53 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 22
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 16
Нейронные сети ООО 427 16
Крок - Croc 1616 16
6072 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 15
Cognitive Pilot 39 14
Программный продукт ГК 3960 14
Meta Platforms - Facebook 4267 14
SAP SE 4595 14
Cisco Systems 4720 13
Цифра ГК 948 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Samsung - Harman - JBL 167 10
Xiaomi 1095 10
HP Inc. 5313 9
Сбер - Цифровая Платформа 526 9
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 63
Boeing 957 48
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 30
Почта России ПАО 1853 29
Northrop Grumman 200 27
РЖД - Российские железные дороги 1458 26
Самолёт ГК 216 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 24
Lockheed Martin 730 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 20
Uber 287 20
Tesla Motors 285 17
ГПБ - Газпромбанк 842 15
РВК - Российская венчурная компания 530 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 13
Яндекс.Такси 304 13
Газпром ПАО 1008 12
Газпром нефть 439 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 12
AeroVironment 0 12
Volvo Cars 243 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
Точка 1820 11
Россети Ленэнерго 786 11
Societe Generale - Росбанк 438 11
BAE Systems 162 10
Ак Барс Банк 212 10
Открытие ФК - Росгосстрах 266 10
Ингосстрах СПАО 301 10
Яндекс.Еда 490 10
Мосэнерго ПАО 112 9
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 9
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 8
LEGO 202 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 182
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 144
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 81
Правительство РФ 8292 49
Президент Российской Федерации 3770 47
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 45
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 25
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 11
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 11
Счётная палата РФ 628 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 10
Правительство Москвы 1640 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 8
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 8
Совет при президенте Российской Федерации 55 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
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Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 7
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Мишустин Михаил 376 10
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Чернышенко Дмитрий 320 8
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Гогленков Александр 13 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 7
Черкасов Сергей 11 7
Полищук Дмитрий 12 7
Хмелевский Николай 7 7
Медведев Дмитрий 1604 6
Соколовский Александр 38 6
Трофименко Владимир 7 6
Повалко Александр 36 5
Греф Герман 345 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Гурко Александр 136 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 5
Попов Сергей 86 5
Песков Дмитрий 79 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
Левкевич Михаил 60 4
Моторко Андрей 55 4
Калинин Александр 124 4
Савельев Виталий 48 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 756
Россия - РФ - Российская федерация 108428 391
Земля - планета Солнечной системы 7427 238
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 213
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 78
Япония 10069 75
Ирак - Республика 666 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 55
Солнечная система - Solar system 2236 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 50
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 47
Луна - спутник Земли 1184 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 44
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 42
Европа 12319 41
США - Калифорния 3381 38
Германия - Федеративная Республика 8903 37
Австралия - Австралийский Союз 2791 35
Израиль 1756 31
Россия - ПФО - Казань 2085 29
Беларусь - Белоруссия 3525 26
Африка - Африканский регион 2928 25
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 25
Азия - Азиатский регион 3803 25
Америка 2011 23
Казахстан - Республика 4467 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 19
Франция - Французская Республика 5665 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 17
Южная Корея - Республика 4394 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 16
Швеция - Королевство 2072 15
Канада 3319 15
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
Индия - Республика 4263 14
Уран - планета Солнечной системы 177 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 13
Сингапур - Республика 1574 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 330
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 286
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 225
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 222
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 191
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 191
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 106
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 100
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 56
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 40
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 35
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 33
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 30
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 30
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 24
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 22
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 16
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 16
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 23
CNews RND - R&D.CNews 2112 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
Коммерсантъ - Издательский дом 888 12
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IDC - International Data Corporation 4671 9
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Frost & Sullivan 199 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
Forrester Research 810 2
Omdia 18 1
Allied Market Research 18 1
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GSMA Intelligence 8 1
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Tractica 7 1
Ericsson Mobility Report 33 1
S&P 500 226 1
Technavio 24 1
Fortune Global 500 280 1
Juniper Research 468 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 83
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 67
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 14
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
РАН - Российская академия наук 1397 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 5
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 3
Академгородок Новосибирск 82 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 13 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 10 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
ТГУ - Томский государственный университет 92 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 14
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 11
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 9
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Армия - Международный военно-технический форум 35 7
Up Great - серия технологических конкурсов 9 7
CNews AWARDS - награда 347 6
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 4
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 4
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
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