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Wildberries
Вайлдберриз

Wildberries - Вайлдберриз

Wildberries –  онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие.

  • Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 110 млн человек.
  • По данным на 1 января 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 500 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

17.12.2021 Wildberries запустил продажи в Великобритании
15.12.2021 Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток
14.12.2021 Wildberries снизил стоимость международной доставки
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре
06.12.2021 Wildberries запускает партнерские логистические центры
02.12.2021 Российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на турецкий рынок
30.11.2021 Wildberries наращивает логистическую инфраструктуру для развития торговли между Россией и Казахстаном
24.11.2021 «Сбер» подключил Wildberries к SberBusinessAPI
23.11.2021 Wildberries: продажи цифрового контента в октябре 2021 года выросли почти вдвое
10.11.2021 Wildberries: объем платежей через СБП вырос в 2,3 раза до 2,4 млрд рублей в октябре 2021 года
09.11.2021 Wildberries расширит аналитику для продавцов и улучшит поиск товаров
09.11.2021 Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах
01.11.2021 Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии
06.09.2021 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
27.08.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники
12.07.2021 Wildberries открыл доставку из ресторанов Москвы
23.06.2021 Продажи товаров для дистанционной работы выросли в 2 раза: исследование Wildberries
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании
29.01.2021 Wildberries запустила новый портал для продавцов
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб.
14.01.2021 Wildberries запустила продажи в Германии
08.12.2020 Wildberries вышел на рынок Израиля
12.11.2020 «Почта России» и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом
03.11.2020 Wildberries запустит продажи свежих продуктов питания и экспресс-доставку
24.08.2020 МТС начала продавать SIM-карты с саморегистрацией на Wildberries
14.08.2020 Wildberries запустил новые сервисы для самозанятых
04.08.2020 Wildberries снизил комиссию для поставщиков в несколько раз
20.07.2020 Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
17.06.2020 «Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы
31.03.2020 Wildberries и банк «Открытие» запустили онлайн-кредитование СМБ
28.02.2020 Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов
20.01.2020 Wildberries переводит в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара

Публикаций - 153, упоминаний - 282

Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситилинк - Citilink 230 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 13
Yandex - Яндекс 4620 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 9
VK - Mail.ru Group 2816 9
Xiaomi 989 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 7
Позитроника - интернет-магазин электроники 65 7
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 33 7
5035 6
Apple Inc 10154 6
Merlion - Мерлион 347 5
Google LLC 9451 5
Инфосистемы Джет 843 5
Intel Corporation 10814 4
Yota - Скартел 703 4
Softline - Софтлайн 1769 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 85 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 4
Acer Group 2186 3
Microsoft Corporation 21029 3
Крок 1563 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 3
Telegram Group 747 3
ТелеСвязь 12 3
Merlion - Сеть компьютерных клиник 24 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 3
Huawei 3000 3
Amazon Inc - Amazon.com 2535 3
Samsung Electronics 8962 3
Pantum 16 2
Qrator Labs - Highload Lab 91 2
Toshiba Corporation 2749 2
Oracle Corporation 5813 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 624 2
IBM - International Business Machines Corp 8706 2
Lenovo Motorola 3319 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 27
AliExpress 292 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 14
X5 Group 651 13
Lamoda 87 12
Магнит - Сеть магазинов 299 10
AliExpress Tmall 60 10
X5 Group - Пятерочка 291 9
Связной ГК 1085 9
Avito - Авито 192 8
Почта России ПАО 1801 8
Утконос 111 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 7
IKEA - ИКЕА 119 6
Аэрофлот 618 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 6
Auchan Holding - Ашан 168 5
Сбербанк - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 15 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
ГПБ - Газпромбанк 802 5
Русский стандарт Банк 344 5
Полипластик 11 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 18 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 159 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 4
Альфа-Банк 1337 3
Qiwi 797 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 3
Ингосстрах СПАО 279 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
5Post - 5Пост 18 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
Yves Rocher - Ив Роше 33 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 131 3
РЖД - Российские железные дороги 1333 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 3
Президент Российской Федерации 1733 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 1
Верховный суд Российской Федерации 331 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 97 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Роскачество - Российская система качества 20 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
МИК - Московский инновационный кластер 65 1
Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 6 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 156 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 90 1
Фонд Росконгресс 4 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 471 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 2
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 319 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 7 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 8 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 12 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 122 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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