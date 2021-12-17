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Wildberries
Вайлдберриз
Wildberries – онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие.
- Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 110 млн человек.
- По данным на 1 января 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 500 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.
Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ревяшко Андрей 19 15
|Иващенко Вячеслав 13 11
|Августон Иван 15 5
|Бакальчук Татьяна 6 5
|Ковалев Сергей 20 4
|Игнатов Андрей 10 4
|Хрычев Михаил 4 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Мангутов Владислав 14 3
|Карчев Олег 16 3
|Путин Владимир 2445 3
|Левин Борис 41 3
|Фролов Антон 7 3
|Петрова Елена 18 3
|Бакин Владимир 4 3
|Чаркин Евгений 199 3
|Абрамов Алексей 27 3
|Палей Лев 34 3
|Летунов Илья 48 2
|Рыстенко Михаил 58 2
|Иванов Александр 82 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Виноградов Александр 43 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Захаров Дмитрий 40 2
|Петренко Сергей 13 2
|Борисов Илья 26 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Курьянов Павел 3 2
|Емельченков Сергей 86 2
|Лутц Игорь 4 2
|Говорухин Иван 7 2
|Асратян Петр 35 2
|Дырдасов Виталий 8 2
|Адян Сергей 2 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Шадаев Максут 422 2
|Пузанов Владимир 5 2
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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