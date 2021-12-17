Wildberries - Вайлдберриз

Wildberries – онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 19 стран: Россия, Турция, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие.

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 110 млн человек.

По данным на 1 января 2021 г., свои товары через Wildberries продают свыше 500 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает 18 млн SKU товаров от 210 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.