Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2
Теле2 Россия
Т2 РТК Холдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1910, упоминаний - 4906
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 48
|Эмдин Сергей 67 41
|Никифоров Николай 1126 35
|Осеевский Михаил 221 34
|Решетин Олег 38 28
|Иванов Олег 124 27
|Телков Алексей 21 18
|Акимов Максим 167 16
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Носков Константин 201 15
|Чинкова Мария 25 13
|Майстренко Игорь 44 13
|Голомолзин Анатолий 52 13
|Дяблов Роман 11 11
|Жижикин Игорь 23 11
|Мордашов Алексей 29 10
|Мельников Александр 63 10
|Рейман Леонид 410 9
|Шадаев Максут 384 9
|Анохин Сергей 40 9
|Автомонов Александр 9 9
|Бокова Людмила 80 9
|Волков Сергей 25 8
|Лацанич Василь 92 8
|Калугин Сергей 162 8
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Дворкович Аркадий 169 7
|Костин Андрей 45 6
|Жуковский Антон 9 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Соколов Алексей 121 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Усманов Алишер 241 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Жаров Александр 165 5
|Кананыхин Роман 5 5
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 5
|Новиков Евгений 39 5
|Ротенберг Аркадий 42 5
|Крушинин Алексей 5 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758663, в очереди разбора - 662353.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758663, в очереди разбора - 662353.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru