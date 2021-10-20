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Tele2
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20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 4
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 2
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 2
29.09.2021 Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов 5
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay 2
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 2
22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 3
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 2
15.09.2021 Пользователи Tele2 сохранят файлы в облаке «Tele2 Диск» 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 3
13.09.2021 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 2
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 2
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 3
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
28.07.2021 Tele2 перезапустила инвестиционный портал 2
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 4
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 5
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 2
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 7
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 3
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 2

Публикаций - 1910, упоминаний - 4906

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 504
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 476
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 431
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 199
Samsung Electronics 5641 48
Yandex - Яндекс 4100 48
Ростелеком Связьинвест 693 41
Apple Inc - Эппл Рус 7685 34
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 33
Ericsson 856 30
VK - Mail.ru Group 2482 30
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 28
Huawei 2727 27
Ростех - Ростехнологии 2230 26
Microsoft Corporation 11039 24
Google LLC 7135 22
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 21
Казахтелеком 199 20
SAP SE 3208 20
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 19
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 19
Facebook 3765 18
Скай Линк - Skylink 498 17
Мотив - Екатеринбург-2000 105 16
Telegram Group 702 16
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 16
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 15
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 14
Nokia Corporation 2424 14
Lenovo Group 1636 13
Xiaomi 904 13
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 12
Turkcell 179 12
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
ГЛОНАСС АО 82 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 10
НТК - Национальные телекоммуникации 61 10
SAP CIS - САП СНГ 753 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 67
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 63
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 26
Газпромбанк - ГПБ 692 20
Связной ГК 877 17
Альфа-Банк 1123 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Почта России ПАО 1570 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 12
Почта Банк 289 11
Магнит - Сеть магазинов 269 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
Visa International 1345 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Северсталь ПАО 204 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
Яндекс.Такси 271 7
X5 Group 599 7
Евросеть 883 6
CyberPlat - КиберПлат 202 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Юнистрим - Unistream 167 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
Телефон.Ру 60 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 5
ВТБ Страхование 52 5
Кировский завод 26 4
Совкомбанк Совесть 27 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Фридом Финанс ИК 12 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Русский стандарт Банк 302 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 123
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 97
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 72
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 58
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 38
Президент Российской Федерации 1439 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 24
Правительство РФ 2200 24
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 21
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Правительство Москвы 649 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 7
Счётная палата РФ 460 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 35
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ЛДПР 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Руссофт - Russoft 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 276
3G - Стандарт мобильной связи 3714 172
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 171
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 111
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 82
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 35
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 35
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 33
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 32
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 26
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 25
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 21
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 21
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 20
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 19
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 17
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 15
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
LTE-смартфон 138 10
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Big Data - Большие данные 1136 9
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 8
Google Android 10750 70
Apple iOS 5741 48
WhatsApp Messenger 654 46
Google Play - Google Store - Android Market 2515 44
Rakuten Viber 429 25
VK - Mail.ru Одноклассники 856 24
Google YouTube - Видеохостинг 1710 20
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 18
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 17
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 16
Apple - App Store 2198 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 14
Facebook Instagram - Инстаграм 569 13
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 13
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 13
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 12
Microsoft Windows 10 6622 12
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Tele2 SOS-пакет 10 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
Tele2 TV 13 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 7
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 7
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Java - Язык программирования 1169 6
Cyberhero 6 6
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 5
Turkcell Bip - Мессенджер 13 5
Ericsson Radio System - ERS 43 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
В кругу друзей - социальная сеть 11 5
Microsoft Skype 1465 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
Путин Владимир 1821 48
Эмдин Сергей 67 41
Никифоров Николай 1126 35
Осеевский Михаил 221 34
Решетин Олег 38 28
Иванов Олег 124 27
Телков Алексей 21 18
Акимов Максим 167 16
Медведев Дмитрий 1433 16
Носков Константин 201 15
Чинкова Мария 25 13
Майстренко Игорь 44 13
Голомолзин Анатолий 52 13
Дяблов Роман 11 11
Жижикин Игорь 23 11
Мордашов Алексей 29 10
Мельников Александр 63 10
Рейман Леонид 410 9
Шадаев Максут 384 9
Анохин Сергей 40 9
Автомонов Александр 9 9
Бокова Людмила 80 9
Волков Сергей 25 8
Лацанич Василь 92 8
Калугин Сергей 162 8
Чернышенко Дмитрий 234 7
Дворкович Аркадий 169 7
Костин Андрей 45 6
Жуковский Антон 9 6
Мишустин Михаил 302 6
Соколов Алексей 121 6
Щеголев Игорь 676 6
Усманов Алишер 241 5
Ротенберг Игорь 35 5
Жаров Александр 165 5
Кананыхин Роман 5 5
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 5
Новиков Евгений 39 5
Ротенберг Аркадий 42 5
Крушинин Алексей 5 5
Россия - Российская федерация - РФ 57238 983
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 479
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 332
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 110
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 95
Казахстан - Республика 2622 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 68
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 66
Россия - СФО - Новосибирск 1959 61
Европа 3736 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 54
Украина 3353 54
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 52
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 49
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 47
Беларусь - Белоруссия 2084 42
Россия - ПФО - Казань 1510 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 38
Россия - Приморский край - Приморье 604 38
Россия - Республика Крым 625 35
Россия - Ростовская область 861 33
Германия - Федеративная Республика 3618 33
Россия - Иркутская область 540 32
Россия - Республика Мордовия 387 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 30
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 30
Россия - Кемеровская область 464 29
Россия - Севастополь 420 28
Россия - Республика Адыгея 241 27
Россия - ПФО - Самара 1287 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 22
Россия - Курская область 338 20
Россия - Волгоградская область 397 19
Япония 2771 19
Россия - Кировск - Кировская область 303 19
Россия - Калининградская область 532 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 40
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 16
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 14
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
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Forbes - Форбс 441 2
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Bloomberg 785 2
ZDnet 381 2
Радио России - радиостанция 30 1
Marie Claire 6 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Independent Media - Индепендент Медиа 8 1
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Orbis Research 4 2
Ericsson Mobility Report 27 2
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Markets&Markets Research 78 2
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RAEX - Эксперт РА 49 1
Research and Markets 17 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Gartner 2189 1
Juniper Research 278 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 24
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
Открытое образование 5 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 2
ИИИ - Институт исследований интернета 17 2
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
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РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
FAU Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена - Нюрнберга - Эрлангенский университет 2 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Oracle Academy 8 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 12
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 5 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
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ЭРА-ГЛОНАСС - Международный конгресс 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758663, в очереди разбора - 662353.
Создано именных указателей - 46354.
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