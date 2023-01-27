SIEM Security Information and Event Management SOC Security Operation Center Управление информацией и событиями в системе безопасности Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.
Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач. К кибертерактам относятся:
- получение несанкционированного доступа к информации, ее кража и уничтожение;
- захват каналов СМИ;
- раскрытие закрытой информации;
- осуществление контроля над критическими объектами национальной инфраструктуры.
SIEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 157 80
|Рахметов Руслан 42 38
|Ляпунов Игорь 82 34
|Медведовский Илья 33 29
|Поляков Александр 51 25
|Филиппов Максим 47 23
|Шерстобитов Сергей 50 22
|Момчилович Ирина 28 20
|Лукацкий Алексей 99 19
|Касперский Евгений 301 19
|Янкин Андрей 26 19
|Чернов Даниил 69 18
|Дрюков Владимир 34 16
|Шабанов Илья 58 15
|Гольцов Александр 69 15
|Хайретдинов Рустэм 64 15
|Родионов Михаил 46 15
|Наумов Евгений 27 15
|Касперская Наталья 268 14
|Гузаиров Айдар 29 12
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 12
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 12
|Степченков Максим 46 11
|Бенгин Владимир 26 11
|Гребенников Николай 29 11
|Мелехин Иван 22 10
|Тюрин Алексей 14 10
|Ефимов Петр 37 10
|Парфентьев Алексей 59 10
|Назаренко Денис 10 10
|Частухин Дмитрий 10 10
|Иванов Михаил 79 9
|Симис Борис 16 9
|Нуйкин Андрей 40 9
|Демидов Сергей 79 9
|Савушкин Александр 12 9
|Евдокимов Дмитрий 21 9
|Плешков Алексей 51 9
|Левцов Вениамин 35 9
|Марцынкьян Сергей 19 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.