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SIEM Security Information and Event Management SOC Security Operation Center Управление информацией и событиями в системе безопасности Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ

SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ

 

"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.

 

Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач.  К кибертерактам относятся:


27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC
19.01.2023 В «Сёрчинформ SIEM» появились автоматические реакции на инциденты ИБ
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности
19.12.2022 Подтверждена совместимость ПО «Базис» со средой виртуализации zVirt
14.12.2022 Экономия до 250 человеко-часов в неделю: автоматический вайтлистинг в MaxPatrol SIEM упрощает работу экспертов по ИБ
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний?
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix
22.11.2022 Компания ARUDIT SECURITY выпустила новую версию линейки продуктов SoftControl
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав
28.10.2022 Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО
27.10.2022 «Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
24.10.2022 Все под контролем: какой должна быть современная SIEM?
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
29.09.2022 Пользователи MaxPatrol SIEM могут контролировать безопасность ресурсов, размещенных в Yandex Cloud
23.09.2022 MaxPatrol SIEM обнаруживает продвинутые способы маскировки злоумышленников в инфраструктуре
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ
12.09.2022 Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу
12.09.2022 Исследование «Серчинформ»: средства мониторинга угроз не внедряют из-за кадрового голода
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
01.09.2022 Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ
26.08.2022 Angara Security стала сервисным партнером Yandex Cloud
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов
12.08.2022 Angara Security начинает сотрудничество с Profiscope
09.08.2022 ГК Innostage: рынок ИБ вырастет в 2022 году
01.08.2022 В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования
28.07.2022 RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition

Публикаций - 3363, упоминаний - 4050

SIEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4152 601
Microsoft Corporation 23487 363
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 698 185
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 167
IBM - International Business Machines Corp 9192 153
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 545 146
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 139
Digital Security - Диджитал Секьюрити 174 133
Softline - Софтлайн 2078 130
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 125
Cisco Systems 4873 123
Intel Corporation 11666 113
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 106
Google LLC 10934 106
Информзащита 682 103
Oracle Corporation 6300 98
Apple Inc 11185 96
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 95
SAP SE 4880 90
HP Inc. 5518 90
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1110 90
Trend Micro 579 82
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 73
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 89 72
Samsung Electronics 9724 71
InfoWatch - Инфовотч 916 68
VMware 2132 65
Check Point Software Technologies 711 65
Fortinet 341 63
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 150 54
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 54
Dr.Web - Доктор Веб 1210 53
RSA Security 104 50
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 50
Dell EMC 4913 48
Meta Platforms - Facebook 4337 47
Код Безопасности 468 45
Twitter 2696 45
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 189 43
6996 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 75
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 57
Точка 3795 44
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 41
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 37
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 36
Visa International 1872 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 26
РЖД - Российские железные дороги 1619 23
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 23
Альфа-Банк 1596 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 21
Россети Ленэнерго 2348 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1182 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 17
Почта России ПАО 1988 16
eBay Inc 1597 15
ГПБ - Газпромбанк 939 14
Лента - Сеть розничной торговли 1697 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 13
American Express - Amex 310 13
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 12
ВсеИнструменты.ру 222 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 171 11
LinkedIn 582 11
JCB International 137 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 10
Газпром ПАО 1151 9
Связной ГК 1336 9
Резонанс НПП 343 9
Росводоканал 78 8
Лукойл Информ 112 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 217 8
Ак Барс Банк 249 7
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 7
Пробизнесбанк АКБ 132 7
Bayer AG - Байер 80 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 7
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 223
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 173
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 117
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 108
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 52
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 44
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 37
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 32
Президент Российской Федерации 3709 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 25
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 16
Федеральное казначейство России 1548 14
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 11
Правительство Москвы 1990 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 9
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 9
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 8
Администрация Президента РФ 977 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 33
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 18
OWASP - Open Web Application Security Project 72 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 10
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 7
АРБ - Ассоциация российских банков 202 6
CSA - Cloud Security Alliance 12 5
8K Association - Ассоциация 8K 160 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 5
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Linux Foundation 174 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
CIS - Center for Internet Security 6 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 4 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19785 1786
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 1328
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 1304
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11157 1124
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 858
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6923 741
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 573
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5020 524
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 518
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 476
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5240 442
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 395
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9040 376
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11630 370
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3507 350
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10913 342
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12966 339
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21335 322
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 318
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 307
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 272
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1665 262
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9098 261
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2488 255
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15064 241
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9487 232
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2735 231
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8142 230
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5454 229
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2822 221
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 219
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 214
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3481 209
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13570 207
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2021 194
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2415 191
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13216 190
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8108 188
Фишинг - Phishing 1238 179
Оцифровка - Digitization 3740 177
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3221 507
Microsoft Windows 14428 389
Kaspersky Internet Security 418 198
Google Android 12537 188
Linux OS 8233 171
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 206 119
Microsoft Windows 2000 12668 103
Apple iOS 6791 91
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 138 89
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1239 86
Apple iPhone 6 6172 83
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 144 77
Microsoft Exchange 1333 76
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 162 76
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 70
Microsoft Windows XP 2362 60
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 54
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 54
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 53
Google Play - Google Store - Android Market 2930 53
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 442 51
HPE ArcSight ESM 87 50
Microsoft Azure 1320 49
Apple macOS 1707 49
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 101 48
Microsoft Office 3434 45
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 44
Oracle Java - язык программирования 2762 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 43
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 42
Microsoft Windows 7 1883 40
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 130 40
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 39
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 37
Microsoft Edge - браузер 1932 37
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1340 37
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 87 37
Microsoft Windows 10 1512 37
Земков Сергей 157 80
Рахметов Руслан 42 38
Ляпунов Игорь 82 34
Медведовский Илья 33 29
Поляков Александр 51 25
Филиппов Максим 47 23
Шерстобитов Сергей 50 22
Момчилович Ирина 28 20
Лукацкий Алексей 99 19
Касперский Евгений 301 19
Янкин Андрей 26 19
Чернов Даниил 69 18
Дрюков Владимир 34 16
Шабанов Илья 58 15
Гольцов Александр 69 15
Хайретдинов Рустэм 64 15
Родионов Михаил 46 15
Наумов Евгений 27 15
Касперская Наталья 268 14
Гузаиров Айдар 29 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 12
Corrons Luis - Корронс Луис 106 12
Степченков Максим 46 11
Бенгин Владимир 26 11
Гребенников Николай 29 11
Мелехин Иван 22 10
Тюрин Алексей 14 10
Ефимов Петр 37 10
Парфентьев Алексей 59 10
Назаренко Денис 10 10
Частухин Дмитрий 10 10
Иванов Михаил 79 9
Симис Борис 16 9
Нуйкин Андрей 40 9
Демидов Сергей 79 9
Савушкин Александр 12 9
Евдокимов Дмитрий 21 9
Плешков Алексей 51 9
Левцов Вениамин 35 9
Марцынкьян Сергей 19 9
Россия - РФ - Российская федерация 122701 1502
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 410
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 234
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 201
Европа 21301 136
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 128
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 108
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 106
Германия - Федеративная Республика 12009 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 90
Япония 12876 70
Украина 7266 59
Индия - Республика 5068 58
Израиль 2606 57
Франция - Французская Республика 7084 50
Азия - Азиатский регион 4657 46
Казахстан - Республика 4838 45
Беларусь - Белоруссия 4248 44
Южная Корея - Республика 6283 43
Европа Восточная 2997 37
Ближний Восток 2647 36
Китай - Тайвань 3735 35
Испания - Королевство 3600 35
Нидерланды 3303 32
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 31
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2488 29
Канада 4709 29
Африка - Африканский регион 3267 28
Италия - Итальянская Республика 4223 27
Америка Северная 2834 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 25
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 967 24
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 23
США - Калифорния 4665 21
Земля - планета Солнечной системы 9700 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2309 20
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 19
Польша - Республика 1774 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 686
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 582
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 386
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 290
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 269
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 220
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6028 193
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3451 184
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 179
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 168
Аудит - аудиторский услуги 1894 152
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 135
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 133
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1310 132
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 126
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3878 116
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3201 114
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4634 109
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3752 93
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 89
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2683 70
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 760 69
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 69
Энергетика - Energy - Energetically 4201 68
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4257 60
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 58
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 57
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5218 55
Кредитование - Сrediting 5102 55
Английский язык 6156 54
91Mobiles 1695 29
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 20
CNews - ZOOM.CNews 1757 20
Thomson Reuters - Рейтер 5773 20
The Register 1400 18
DarkReading.com 91 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 12
AP - Associated Press 1994 10
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
NYT - The New York Times 1001 9
EE Times 158 8
Computer Weekly 373 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1222 7
CNET Networks - CNET News 1638 7
Tom’s Hardware 177 7
heise online - heise security 122 7
Bloomberg 1109 7
Inquirer 463 6
BleepingComputer - Издание 201 6
The Guardian - Британская газета 339 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 6
Silicon.com 364 6
Virus Bulletin 33 5
Forbes - Форбс 630 5
Ars Technica 380 5
The Washington Post 308 5
DigiTimes - Издание 1295 5
Reddit 244 5
ZDnet 596 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Открытые системы ИД 173 5
InterNetNews - InternetNews.com 218 5
TAdviser - Центр выбора технологий 294 4
SecurityLab 233 4
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 82
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 44
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Forrester Research 812 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 16
Juniper Research 502 14
Fortune Global 500 283 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 11
Internet Stock Report 992 10
S&P 500 551 9
AV-Comparatives 23 9
Forrester Wave 45 8
CNews Мишень 159 8
AV-Test Institute 38 8
S&P - Standard and Poor’s 482 8
B2B International 50 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 6
Markets&Markets Research 104 6
Fortune Global 100 139 6
IBM X-Force Exchange 5 5
IBM X-Force Threat Intelligence Index 19 5
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 5
IBM Managed Security Services 8 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 4
Counterpoint Research 73 4
Forrester Consulting 26 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 4
IBM Research 107 3
Kaspersky CyberSecurity Index 4 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 3
Frost & Sullivan 200 3
Microsoft Security Intelligence Report 14 3
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 3
Check Point Security Report 4 3
Cybersecurity Ventures 7 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 9
Информзащита Учебный центр 38 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 4
АИС - Академия информационных систем 56 4
РАН - Российская академия наук 1800 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 10 2
Softline Education - Академия АйТи 61 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 205 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 2
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 121 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 32 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 97
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 26
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 10
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 8
Infosecurity - выставка 63 7
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 7
CeBIT 461 7
IT&Security Forum 10 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 6
Black Hat - Конференция 78 6
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 6
Fortinet Security Day 9 6
Positive Hack Days - PHDays 20 6
CNews AWARDS - награда 408 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 5
itSMF - IT Service Management Forum 29 5
The Standoff 12 5
Defcon 42 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 3
Cisco Expo 22 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 2
SearchInform Road Show 6 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 2
Microsoft Ignite 38 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 2
Softline IT-галактика 2 2
Microsoft Inspire 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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