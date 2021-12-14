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SIEM
Security Information and Event Management
SOC
Security Operation Center
Управление информацией и событиями в системе безопасности


АСОИ - Автоматизированной системы обработки инцидентами

Центр управления инцидентами информационной безопасности


14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции
07.12.2021 Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий
02.12.2021 Bi.Zone открыла представительство в Красноярске
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
25.11.2021 Как подружить данные об инцидентах, активах и уязвимостях
23.11.2021 Уровень безопасности и защищенности платформы Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC
02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ
24.09.2021 Новая версия Dr.Web Enterprise Security Suite
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
24.08.2021 MaxPatrol SIEM теперь обрабатывает до 60 тысяч событий в секунду
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений
19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP
08.04.2021 Positive Technologies выпустила версию Maxpatrol SIEM для небольших кредитных организаций
19.02.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere
16.02.2021 В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем
27.01.2021 «СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК
01.10.2020 Дмитрий Мороз, INLINE Technologies - Наличие в компании SOC — объективный показатель зрелости ее ИТ-инфраструктуры
29.09.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK
25.09.2020 Новые возможности интеграции продуктов Microsoft в Центр мониторинга безопасности компании «Информзащита»
24.08.2020 PT MaxPatrol SIEM научилась выявлять подозрительные действия пользователей в Linux-системах
13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки
11.08.2020 Positive Technologies вошла в состав рабочей группы РНК СИГРЭ по кибербезопасности и SOC в электроэнергетике
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service
07.07.2020 Check Point запустила платформу Infinity SOC для выявления и блокирования кибератак
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного
23.06.2020 Positive Technologies назвала главные технологические тренды развития SIEM-систем в ближайшие три года

Публикаций - 741, упоминаний - 1391

SIEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 551 76
Microsoft Corporation 20988 65
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 56
Intel Corporation 10785 50
Samsung Electronics 8938 44
Инфосистемы Джет 834 41
IBM 8669 35
Информзащита 611 35
Fortinet 307 35
Apple Inc - Эппл Рус 10101 34
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 292 33
Cisco Systems 4629 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 28
Nvidia Corp 3016 25
Google LLC 9415 24
Oracle Corporation 5807 23
AMD - Advanced Micro Devices 3493 23
Group-IB - Группа информационной безопасности 408 22
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 54 20
InfoWatch - Инфовотч 818 20
VMware 1969 19
Huawei 2985 19
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 17
Код Безопасности 379 16
Check Point Software Technologies 682 16
Softline - Софтлайн 1737 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 16
Qualcomm Technologies 1554 15
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 15
SAP SE 4371 14
Lenovo Group 1995 14
AMT Group - АМТ-Груп 234 14
HP Inc. 5101 14
Dell EMC 4468 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 13
Ростех - Ростехнологии 2301 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 12
Крок 1551 12
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 12
MediaTek 369 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 27
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 697 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 844 6
Открытие ФК 566 6
ГПБ - Газпромбанк 799 6
Visa International 1640 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 5
НСПК - Национальная система платежных карт 273 5
eBay Inc 1560 5
Почта Банк 304 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 367 4
Альфа-Банк 1328 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 3
РЖД - Российские железные дороги 1324 3
Ингосстрах СПАО 278 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Yara - Яра 9 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 3
GlobalFoundries - GF 68 3
Росводоканал 47 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 3
Норникель - Норильский никель 257 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 3
МТС банк 268 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 3
Металлинвестбанк 41 2
О2О Холдинг 44 2
Совкомбанк ПАО 156 2
РСХБ - Россельхозбанк 198 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 2
СДМ-Банк 51 2
Абсолют Банк 105 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 2
Банк Санкт-Петербург 127 2
Boeing 895 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 43
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 5
Правительство РФ 2647 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 4
Федеральное казначейство России 863 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 596 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1729 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 3
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 26 3
Роснано 619 3
Президент Российской Федерации 1718 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 3
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 25 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 425 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 80 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 2
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 26 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 3
Linux Foundation 163 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 2
CSA - Cloud Security Alliance 11 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 4 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
Руссофт - Russoft 342 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 277
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 182
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 51
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 617 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10085 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 41
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 40
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 36
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3544 33
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 80 31
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9098 31
ARM64 - Архитектура процессора 1229 31
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 30
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 84 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4197 29
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 28
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1010 27
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 82 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 1495 24
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 235 24
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 23
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 139 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1406 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4884 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1205 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2032 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2437 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 18
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 565 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 17
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 67 17
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2853 15
СЗИ - Средства защиты информации 163 15
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 72 15
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 120 14
Microsoft Windows 10 10101 74
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 161 56
Google Android 11647 53
Linux OS 7181 39
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 118 38
Apple iOS 6212 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 23
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 100 23
Microsoft Azure 1215 21
HPE ArcSight 55 20
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 43 17
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 16
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 16
Intel x86 - архитектура процессора 1272 15
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 19 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1361 15
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 15
Nvidia Tegra - серия процессоров 417 14
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 48 13
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 422 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 13
Apple iPad 3538 12
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 504 12
Google Play - Google Store - Android Market 2634 12
IBM QRadar 23 12
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 12
Microsoft Office 365 792 12
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 11
AWS - Amazon Web Services 602 11
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 19 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2539 11
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 16 11
AMT InfoDiode 31 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 10
Microsoft Office 2998 10
Apple macOS 1224 10
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 16 10
Samsung Galaxy Note 586 10
Google YouTube - Видеохостинг 2172 10
Microsoft SQL Server 1240 9
Рахметов Руслан 29 14
Родионов Михаил 42 13
Филиппов Максим 38 12
Ляпунов Игорь 61 11
Шерстобитов Сергей 39 11
Гольцов Александр 54 11
Ефимов Петр 37 9
Янкин Андрей 17 9
Дрюков Владимир 30 8
Степченков Максим 41 8
Бенгин Владимир 7 6
Плешков Алексей 44 6
Андреев Алексей 17 6
Мальнев Алексей 10 6
Бодрик Александр 10 6
Наместников Юрий 39 6
Димитренко Егор 8 5
Парфентьев Алексей 37 5
Бондаренко Александр 32 5
Мелехин Иван 18 5
Лукацкий Алексей 87 5
Баталова Марина 12 5
Лямин Александр 59 4
Иванов Михаил 72 4
Lisa Su - Лиза Су 37 4
Матвеев Лев 47 4
Акимов Евгений 32 4
Новиков Алексей 39 4
Пудов Дмитрий 15 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 4
Скородумов Анатолий 64 4
Демидов Сергей 53 4
Евдокимов Андрей 63 4
Васильева Оксана 10 4
Огородников Дмитрий 27 4
Голов Андрей 41 3
Павлунин Станислав 14 3
Башлыков Михаил 22 3
Козлов Михаил 167 3
Нуйкин Андрей 30 3
Россия - Российская федерация - РФ 82270 290
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12048 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10869 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11597 25
Германия - Федеративная Республика 7780 24
Европа 7254 22
Япония 7892 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 17
Индия - Республика 4076 17
Казахстан - Республика 4129 13
Европа Восточная 2811 13
Южная Корея - Республика 3251 12
Северная Америка 2578 11
Израиль 1684 11
Украина 5526 10
Азия - Азиатский регион 3150 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 10
Ближний Восток 2485 10
Сингапур - Республика 1517 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 7
Китай - Тайвань 1555 7
Африка - Африканский регион 2663 7
Латинская Америка 1341 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 6
Европа Западная 1275 6
Беларусь - Белоруссия 3201 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 6
Франция - Французская Республика 4923 6
Польша - Республика 1458 6
Испания - Каталония - Барселона 696 5
Канада 3052 4
Нидерланды 1990 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 4
Бразилия - Федеративная Республика 1896 4
США - Колумбия - Вашингтон 1075 4
Россия - СФО - Новосибирск 2913 4
Италия - Итальянская Республика 2817 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4086 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 33
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 224 29
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1208 25
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 76 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3650 19
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 17
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 71 13
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 141 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 9
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 621 6
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 5
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 33 4
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1228 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
Слепые зоны 13 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 3
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 3
Русский язык 1654 3
Киберучения 3 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 2
Информационное общество - Государственная программа 301 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 14
EE Times 151 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 5
Bloomberg 936 4
Thomson Reuters - Рейтер 5678 3
WSJ - The Wall Street Journal 1193 3
Коммерсантъ - Издательский дом 787 3
Bloomberg Businessweek 69 2
Inquirer 421 2
SlashGear 132 2
Global Times 13 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 2
DigiTimes - Издание 1279 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 703 2
CNET - Издание 1557 2
BleepingComputer - Издание 128 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Tom’s Hardware 100 2
The Register 1225 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
USA Today 124 2
The Washington Post 288 1
AppleInsider 380 1
SemiAccurate 11 1
FanlessTech 1 1
Nihon Keizai Shimbun 91 1
GizmoChina 81 1
Silicon.com 350 1
Phys.org 954 1
TG Daily 98 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
PCWorld - PC World 42 1
Nature 696 1
Банки.ру - Banki.ru 35 1
Fortune 156 1
Associated Press 1965 1
VentureBeat 87 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Gartner 3180 51
IDC - International Data Corporation 4521 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 8
SANS Institute 72 6
Juniper Research 419 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 27 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 104 4
Forrester Wave 23 4
Forrester Research 784 4
Fortune Global 500 266 3
Markets&Markets Research 86 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 3
IBM X-Force Exchange 5 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 27 2
Mordor Intelligence 14 2
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Strategy Analytics 282 2
Terbium Labs 1 1
Kaspersky CyberSecurity Index 4 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Cybersecurity Ventures 6 1
Dimensional Research 12 1
PCMark 103 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 18 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Gartner Dataquest 329 1
IHS Infonetics Research 87 1
In-Stat 81 1
Forrester Consulting 24 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
451 Research Group 45 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
Fortune 100 86 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
IBM Research 104 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 2
Информзащита Учебный центр 38 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 33 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
РАН - Российская академия наук 935 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 75 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 4
The Standoff 8 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 3
Gartner Data & Analytics Summit 5 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Fortinet Security Day 9 2
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Национальная банковская премия 2 1
Intel Developer Forum 104 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
Dell Solutions Forum 3 1
Docflow 105 1
Softool 60 1
Microsoft Inspire 4 1
Microsoft Ignite 24 1
Права потребителей и качество обслуживания 3 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 15 1
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Defcon 38 1
Oracle OpenWorld 58 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
GeekBrains 43 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 58533.
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