на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SIEM
Security Information and Event Management
SOC
Security Operation Center
Управление информацией и событиями в системе безопасности
АСОИ - Автоматизированной системы обработки инцидентами
Центр управления инцидентами информационной безопасности
SIEM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 29 14
|Родионов Михаил 42 13
|Филиппов Максим 38 12
|Ляпунов Игорь 61 11
|Шерстобитов Сергей 39 11
|Гольцов Александр 54 11
|Ефимов Петр 37 9
|Янкин Андрей 17 9
|Дрюков Владимир 30 8
|Степченков Максим 41 8
|Бенгин Владимир 7 6
|Плешков Алексей 44 6
|Андреев Алексей 17 6
|Мальнев Алексей 10 6
|Бодрик Александр 10 6
|Наместников Юрий 39 6
|Димитренко Егор 8 5
|Парфентьев Алексей 37 5
|Бондаренко Александр 32 5
|Мелехин Иван 18 5
|Лукацкий Алексей 87 5
|Баталова Марина 12 5
|Лямин Александр 59 4
|Иванов Михаил 72 4
|Lisa Su - Лиза Су 37 4
|Матвеев Лев 47 4
|Акимов Евгений 32 4
|Новиков Алексей 39 4
|Пудов Дмитрий 15 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 4
|Скородумов Анатолий 64 4
|Демидов Сергей 53 4
|Евдокимов Андрей 63 4
|Васильева Оксана 10 4
|Огородников Дмитрий 27 4
|Голов Андрей 41 3
|Павлунин Станислав 14 3
|Башлыков Михаил 22 3
|Козлов Михаил 167 3
|Нуйкин Андрей 30 3
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Создано именных указателей - 58533.
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